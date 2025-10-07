Atsakė, kodėl Kaune šildymas – vienas brangiausių

Bendrovės „Kauno energija“ generalinis direktorius Tomas Garasimavičius tarybos nariams aiškino, iš ko susideda šilumos kaina ir dėl kokių priežasčių ji išaugo.
„Didžiausią įtaką galutinei šilumos kainai turi gaminamos šilumos kaina. Kauno mieste šiluma gaminama ir ja prekiaujama aukcione, kuriame dalyvauja keturiolika šilumos gamintojų. „Kauno energija“ dalyvauja su keturiomis biokuro katilinėmis ir gali pagaminti tik apie trečdalį miesto šilumos. Likę 70 proc. yra perkami iš kitų nepriklausomų šilumos gamintojų.
Į „Kauno energijos“ katilines buvo investuota ir jos yra pačios moderniausios, kokias tik galime turėti. Mūsų šilumos gamybos kaina mažėjo 23 proc., tačiau ta superkama šiluma iš nepriklausomų gamintojų brango 30 proc., o kai kurie gamintojai kainas didino ir 50 proc.“, – dėstė T. Garasimavičius.
Jis atkreipė dėmesį, kad didžiausia nepriklausomų gamintojų šilumos kaina Kaune yra dar didesnė nei kituose Lietuvos miestuose.
„Ar tai yra kažkokia tų gamintojų strategija, ar valstybės reguliaciniai dalykai, reikėtų žiūrėti daugiau mėnesių. Su gamintojais turėjome diskusiją ir, jei tokia tendencija išliks, tikrai reikės šį klausimą spręsti valstybiniu lygiu, kodėl Kaune turime brangiau pirkti energiją, nes mūsų pačių pagaminama šiluma yra pigi“, – dėstė „Kauno energijos“ generalinis direktorius.
Visgi, opozicija teigė, kad „Kauno energijos“ pelnas padidėjo 8 mln. eurų, tad iš jų esą galima kompensuoti padidėjusias kainas. Be to, pasak opozicijos narių, Kaune pastovioji šilumos kainos dalis yra didesnė, tad kauniečiai priversti ir taip mokėti brangiau, o ne tik dėl to, kad suvartojamas kiekis auga.
„Praėjusių metų pelnas yra beveik 8 mln. eurų, iš kurių apie 5 mln. eurų skiriami paskolos atidavimui. Turėjome didelę paskolą iš Europos investicijų banko 5 metų laikotarpiui. Tai buvo pačiomis geriausiomis sąlygomis gauta paskola, geresnė, nei valstybės siūlyta paskola. Akcininkas žiūri supratingai ir dividendų arba neima, arba ima labai simboliškai. Kita pelno dalis visada reinvestuojama į investicijas.
Pastovioji dalis išaugo dėl pavėluoto šilumos energijos kainos perskaičiavimo. Mes darėme 2019-2024 metais investicijas, o valstybinio reguliatoriaus jos buvo įdėtos su pavėlavimu. Tai kai ketverių metų investicijas įdedi į pastoviąją kainą, ta dedamoji stipriai išauga. Anksčiau vartotojams buvo kaina per maža, nes mes įdėjome dideles investicijas, bet jos neatsispindėjo kainoje“, – aiškino T. Garasimavičius.
