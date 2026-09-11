Atsirado pamestų pinigų savininkas: laimingai pasibaigusi istorija – pamokanti

Kaip jau rašyta, Kauno policija pranešimą, kad ieško minėtos piniginės savininko, išplatino tik po savaitės. Ir jau kitą dieną sulaukė jos savininko skambučio.
Dabar jau galima parašyti, kad minėtas jaunas vyras iš Žemųjų Šančių net nežinojo, kur ją pametė. Pareigūnams jis prisipažino, kad nesitikėjo ir atgauti pamestų pinigų.
Tačiau, žinant, kuo viskas baigėsi, pamokančia tampa aplinkybė, kad apie šį praradimą jis pasipasakojo artimiesiems.
Būtent pastarieji ir rado kažkurioje žiniasklaidos svetainėje minėtą policijos pranešimą ir informavo apie tai piniginės savininką.
Paskambinęs skelbime nurodytu telefono numeriu, jis pirmiausiai turėjo apbibūdinti, kaip atrodo pamesta piniginė, bei šios turinį. Portalo žiniomis, joje buvo ne tik pinigai, tačiau iš nebuvo nieko tokio, iš ko būtų galima identifikuoti savininko tapatybę.
Sutapus skambinusiojo pasakojimui su piniginės turiniu, jis iš pareigūnų sužinojo, kad ši piniginė rugsėjo 1-osios vidurdienį buvo rasta vieno A. Juozapavičiaus prospekto daugiabučio kieme. Ir joje buvusi dviženklė pinigų suma ją radusios pilietiškos moters nesugundė – ši atnešė ją į policiją.
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