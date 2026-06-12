Atsisveikinama su Lietuvos krepšinio legenda Vladu Garastu

Žinia apie jo mirtį sukrėtė krepšinio bendruomenę, sporto pasaulį ir visus, kurie vertino jo indėlį į Lietuvos sporto istoriją. Sportininkas ir strategas paliko neįkainojamą palikimą, kuris dar ilgai gyvuos šalies krepšinyje.
Atsisveikinimas su velioniu vyksta laidojimo namuose „Rekviem“ Kaune. Penktadienį popiet čia renkasi trenerio bičiuliai, buvę auklėtiniai, kolegos ir visi norintys pagerbti trenerio atminimą. Užsukti galima šiandien iki 20 valandos.
Šeštadienį ryte už velionį bus aukojamos šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Po jų, 12 val., laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines, kur treneris atguls amžinojo poilsio.
V. Garastas buvo ne tik vienas sėkmingiausių Lietuvos krepšinio trenerių, bet ir žmogus, kurio vardas neatsiejamas nuo svarbiausių šalies krepšinio pergalių. Tarp jų – skambūs laimėjimai su Kauno „Žalgiriu“, vėliau – su treniruojama Lietuvos rinktine: 1992 metų Barselonos ir 1996 metų Atlantos olimpinėse žaidynėse pelnė bronzos medalius, o 1995 metų Europos čempionate iškovojo sidabrą.
Per ilgus darbo metus treneris išugdė ne vieną talentingą sportininkų kartą ir prisidėjo prie Lietuvos krepšinio autoriteto augimo pasaulyje. Vėliau, eidamas Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas, jis ir toliau aktyviai dirbo šalies sporto labui.
Artimieji prašo atsisveikinant su treneriu pagerbti jo atminimą kukliai – vienu gėlės žiedu. Toks prašymas simboliškai atspindi paties V. Garasto gyvenimo būdą ir vertybes: paprastumą, santūrumą ir atsidavimą darbui.
V. Garasto gyvenimas tapo pavyzdžiu, kaip talentas, atkaklumas ir meilė savo šaliai gali virsti legendiniu palikimu.
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