Auga susidomėjimas daugiabučių modernizavimu: gyventojai nori patogesnės ir tvaresnės aplinkos

Namo atnaujinimas – sudėtingas procesas, kurį gaubia įvairūs mitai, nesutampantys su realybe. Todėl Kauno būsto modernizavimo agentūra (KBMA) vakar pakvietė bendruomenių atstovus į seminarą „Daugiabučių modernizavimas: praktiniai patarimai bendruomenių atstovams“.
Seminaro metu dalyviai galėjo pasisemti labai vertingų teorinių žinių, atnaujinti jau turimą informaciją ir sužinoti daugiau apie šiuo metu galiojančias valstybės paramos sąlygas namo modernizavimui.
Seminaro siekis – nepalikti abejonių bendruomenių atstovams
KBMA specialistai Kauno senųjų mikrorajonų gyventojus kiekvieną savaitę kviečia į susitikimus. Pernai jų surengta bene 300. Bendruomenių atstovai – žmonės, kurie į pastato atnaujinimo temą nori gilintis išsamiau, turi labai konkrečių klausimų ir pastebėjimų. Dėl šios priežasties jie ir buvo pakviesti į seminarą, skirtą tik jiems.
„Labai malonu šiandien matyti tiek pažįstamų veidų. Mūsų agentūros specialistai jau bendravo su daugeliu jūsų, tačiau tikiu, kad šiandien žengsime dar vieną žingsnį link teigiamų pokyčių. Esame atvira institucija – visuomet pasiruošę atsakyti į jūsų klausimus, išklausyti nuomonių ir diskutuoti apie daugiabučių atnaujinimą. Dėkojame, kad aktyviai atstovaujate savo bendruomenėms“, – sakė KBMA vadovė Ieva Šakalienė.
Seminaro metu žiniomis dalijosi net penki pranešėjai. Dalyviai galėjo daugiau sužinoti apie tai, kuo KBMA gali padėti bendruomenėms modernizacijos procese. Taip pat dalyviai klausėsi naudingos informacijos apie namo atnaujinimą administraciniu požiūriu ir galėjo sužinoti, su kokiomis naudomis ir rizikomis, tikėtina, jiems gali tekti susidurti. Bendruomenių atstovams buvo papasakota apie priedangas daugiabučiuose ir paaiškinta, kaip reikėtų įgyvendinti naujus saugumo standartus. Dalyviai daugiau sužinojo apie skydinę renovaciją ir energinį efektyvumą didinančias priemones daugiabučiams namams.
Po ekspertų paruoštų pranešimų laukė antroji seminaro dalis – asmeninės konsultacijos su KBMA specialistais. Agentūros atstovai kiekvienam pageidavusiam skyrė laiko, pakomentavo individualią namo ar namų grupės kiemo situaciją, atsakė į klausimus apie programą „(R)evoliucija“.
Individualios konsultacijos – geriausias būdas išklausyti kiekvieną dalyvį
Po pranešimų seminaro dalyviai skirstytis neskubėjo. KBMA atstovai juos pakvietė individualiai pasikonsultuoti su specialistais dėl jų namo ar namų grupės kiemo.
„Jau ne kartą įsitikinome, kad individualios konsultacijos yra efektyviausias būdas skirti kiekvienam dalyviui pakankamai dėmesio. Juk žmonės nori kalbėtis apie savo situaciją, o ne kitų gyventojų ar namų problemas. Todėl KBMA specialistai konsultacijų metu atsakė į daugybę klausimų, suteikė patarimų arba pasiūlė kreiptis į kitas institucijas, jei tai gali padėti spręsti kylančias problemas“, – sakė agentūros vadovė I. Šakalienė.
Ji pažymėjo, kad ateityje planuojama surengti daugiau panašių renginių. Jų vertė yra akivaizdi – bendruomenių atstovai džiaugiasi gaudami daug naudingos informacijos ir turėdami galimybę pasikonsultuoti su specialistais.
„Visus aktyvius Kauno gyventojus kviečiu nesidrovėti ir kreiptis į KBMA specialistus, kai kyla klausimų. Naudingą informaciją apie būsto modernizavimą, programą „(R)evoliucija“ ir planuojamus renginius nuolat skelbiame tiek mūsų interneto svetainėje, tiek feisbuko paskyroje. Raginu sekti naujienas ir aktyviai bendradarbiauti su mumis“, – teigė I. Šakalienė.
Turite klausimų? Norite daugiau sužinoti apie būsto renovaciją ir Kauno miesto programą „(R)evoliucija“? Kreipkitės: e. paštu [email protected] arba tel. +370 649 48 495.
