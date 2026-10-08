 „Aušriečiai“ kandidatu į Kauno merus kelia Neimantą, Klaipėdoje – Šukytę-Korsakę

„Aušriečiai“ kandidatu į Kauno merus kelia Neimantą, Klaipėdoje – Šukytę-Korsakę

2026-10-08 16:29
BNS inf.

Opozicinė „Nemuno Aušra“ patvirtino kandidatus į merus kitų metų rinkimuose: posto Kaune sieks Seimo narys Karolis Neimantas, Klaipėdoje – parlamentarė Lina Šukytė-Korsakė.

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<span>„Aušriečiai“ kandidatu į Kauno merus kelia Neimantą, Klaipėdoje – Šukytę-Korsakę</span>
„Aušriečiai“ kandidatu į Kauno merus kelia Neimantą, Klaipėdoje – Šukytę-Korsakę / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Partija įraše socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį nurodė, jog sprendimas priimtas trečiadienį vykusiame partijos tarybos posėdyje.

Be minėtų politikų, merų postų sieks ir kiti parlamentarai: Kauno rajone – Saulius Bucevičius, Šiauliuose – Kęstutis Bilius, Šilalės rajone – Vytautas Jucius, Šilutės rajone – Daiva Žebelienė, Telšių rajone – Martynas Gedvilas, Tauragės rajone – Tadas Sadauskis, Rietavo savivaldybėje – Tomas Domarkas, o Radviliškio rajone – Mantas Poškus.

Partija taip pat patvirtino kandidatus dar daugiau nei dvidešimtyje savivaldybių.

Alytaus mieste meru kandidatuos Dominykas Daugėla, Alytaus rajone – Romas Černius, Anykščių rajone – Romas Pačinskas, Elektrėnuose – Darius Tadijošaitis, Jurbarko rajone – Gintaris Stoškus, Kaišiadorių rajone – Andrius Stanislovaitis, Kalvarijoje – Antanas Burinskas, Kazlų Rūdoje – Darius Petrukaitis.

Kėdainių rajone kandidatuos Nerijus Jakubauskas, Kelmės rajone – Ildefonsas Petkevičius, Klaipėdos rajone – Ina Štitilienė, Kretingos rajone – Donatas Valaitis, Lazdijų rajone – Audrius Graužys, Mažeikių rajone – Živilė Butkė, Panevėžio mieste – Julius Limantas, Pasvalio rajone – Igoris Malinauskas.

Rokiškio rajone mero kėdės sieks Vilius Pliuškis, Skuodo rajone – Laura Genčienė, Šakių rajone – Ričardas Lekavičius, Trakų rajone – Dalia Grakulskytė, Varėnos rajone – Gediminas Jakavonis, Vilkaviškio rajone – Remigijus Gustaitis, o Zarasų rajone – Valdas Utka.

„Kitose savivaldybėse, kuriose kandidatai dar nepatvirtinti, sprendimai bus priimami vėliau“, – teigia partija.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, tai bus pirmieji tokie rinkimai „Nemuno aušrai“.

Šiame straipsnyje:
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Karolis Neimantas
Lina Šukytė-Korsakė

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von -korske,,,,
Mes turim savo mera klaipedoje ,ir visokiu lakstanciu nereikia,musu meras liks ir toliau meru,ACIU JAM UZ KLAIPEDOS PRIEZIURA.
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Tegu
nurimsta tik ta agresyvi baisuoklė. Kažkada buvau jos pusėj kaip Žemaitaičiui priklausančiai bet dabar kai pamačiau kokia ji chamka storžievė tai net negalvoju daugiau net į jos pusę galvą pasukt... Banditas visada liks banditu.
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