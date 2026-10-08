„Aušriečiai“ kandidatu į Kauno merus kelia Neimantą, Klaipėdoje – Šukytę-Korsakę

Partija įraše socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį nurodė, jog sprendimas priimtas trečiadienį vykusiame partijos tarybos posėdyje.
Be minėtų politikų, merų postų sieks ir kiti parlamentarai: Kauno rajone – Saulius Bucevičius, Šiauliuose – Kęstutis Bilius, Šilalės rajone – Vytautas Jucius, Šilutės rajone – Daiva Žebelienė, Telšių rajone – Martynas Gedvilas, Tauragės rajone – Tadas Sadauskis, Rietavo savivaldybėje – Tomas Domarkas, o Radviliškio rajone – Mantas Poškus.
Partija taip pat patvirtino kandidatus dar daugiau nei dvidešimtyje savivaldybių.
Alytaus mieste meru kandidatuos Dominykas Daugėla, Alytaus rajone – Romas Černius, Anykščių rajone – Romas Pačinskas, Elektrėnuose – Darius Tadijošaitis, Jurbarko rajone – Gintaris Stoškus, Kaišiadorių rajone – Andrius Stanislovaitis, Kalvarijoje – Antanas Burinskas, Kazlų Rūdoje – Darius Petrukaitis.
Kėdainių rajone kandidatuos Nerijus Jakubauskas, Kelmės rajone – Ildefonsas Petkevičius, Klaipėdos rajone – Ina Štitilienė, Kretingos rajone – Donatas Valaitis, Lazdijų rajone – Audrius Graužys, Mažeikių rajone – Živilė Butkė, Panevėžio mieste – Julius Limantas, Pasvalio rajone – Igoris Malinauskas.
Rokiškio rajone mero kėdės sieks Vilius Pliuškis, Skuodo rajone – Laura Genčienė, Šakių rajone – Ričardas Lekavičius, Trakų rajone – Dalia Grakulskytė, Varėnos rajone – Gediminas Jakavonis, Vilkaviškio rajone – Remigijus Gustaitis, o Zarasų rajone – Valdas Utka.
„Kitose savivaldybėse, kuriose kandidatai dar nepatvirtinti, sprendimai bus priimami vėliau“, – teigia partija.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, tai bus pirmieji tokie rinkimai „Nemuno aušrai“.
(be temos)
(be temos)