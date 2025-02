Užregistruotas 100-asis šių metų Kauno rajono kūdikis

Berniukas yra antrasis Mariaus ir Viltės Paplauskų vaikas, šeimoje auga puspenktų metų dukrytė Agota. Atsiimti gimimo liudijimo į Raudondvario dvarą atvykusi naujagimio mama Viltė pasakojo, kad vaikas kol kas labai ramus, o ir sesuo jau rodo meilę broliui.

Paplauskų šeimyna Kauno rajone gyvena jau ketverius metus. Vyras kilęs iš Prienų, o žmona – kaunietė, gyveno Aleksote. Anot Viltės, Kauno rajonas jai nuo vaikystės buvo artimas, nes ji mokėsi Garliavos meno mokykloje, grojo fleita.

Balio mama iki gimstant vaikui dirbo sveikatingumo trenere Ramučiuose, be to, studijuoja kineziterapiją. Jos vyras – režisierius ir šokių mokytojas. Būtent per šokius pora ir susipažino. „Atėjau mokytis šokti pas Marių, vėliau dirbau pas jį. Taip šokiai mus ir suvedė“, – pažinties istoriją prisiminė Viltė.

Tėvai, rinkdami vaikui vardą, norėjo, kad jis būtų išskirtinis ir lietuviškas. „Važiuodama automobiliu netyčia pamačiau reklamuojant vardadienius ir sąraše buvo Balys. Jis iškart patiko visai šeimai. Be to, prisiminiau, kad meno mokykloje man labai patiko groti Balio Dvariono kūrinius. Tai stiprus vardas“, – pasakojo mažylio mama.

Pasveikinti pagausėjusios šeimynos į Raudondvario dvarą atvyko Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.

„Linkiu jūsų šeimai stipriai įleisti šaknis Kauno rajone, o mažyliui – gražių vaikystės svajonių. Aukite stiprūs ir sveiki“, – linkėjo vicemeras.

Jis tėveliams įteikė kūdikio knygą, kurioje jie galės fiksuoti svarbiausias sūnaus gyvenimo akimirkas, ir tradiciškai dovanojamą kūdikio kraitelį. Taip pat šeimai buvo perduoda ir Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas 1 valandos plaukimas laivu „Zapyškis“.