Baravykai turguje: gražūs, bet miške – reti laimikiai

Yra ir pavojų
„Koks gražus baravykas. Palaikykite, pasižiūrėkite atidžiau. Nerasite jokio pažeidimo, jokio kirmėliuko. Štai, prapjautas kotas. Matote, vidus – baltutėlis“, – sakė Žaliakalnio turguje baravykus ir voveraites pardavinėjanti Marija.
Moteris tvirtino, kad baravykų rinkimas šiais metais – sunkus ir pavojingas darbas.
„Pavojinga, nes erkių daug. Tuos baravykus rinkau lapuočių miške Prienų rajone. Visą dieną miške praleidau. Daugiausiai radau šlapiose vietose. Nėra taip, kad priėjai kažkokią vietą ir pamatai daug baravykų. Reikia labai daug vaikščioti, kol prirenki. Patys į krepšį nešoka“, – sakė moteris.
Patys į krepšį nešoka.
Rado prie tvoros
Netoli Marijos voveraitėmis prekiaujanti grybautoja pritarė, jog baravykų šiais metais prisirinkti nėra lengva, net ir žinant tam tikras vietas.
„Daugiausiai baravykų randu šlapynėse ir kirtavietėse. Buvau nuėjusi pagrybauti į gražų šilą prie Neries. Radau tik vieną peraugusi baravyką ir šiek tiek ūmėdžių“, – sakė iš Jonavos rajono atvykusi moteris.
Bet vieną dieną jai pasisekė – sėkmė laukė netikėtoje vietoje.
„Už mūsų namo tvoros yra senas eglynas. Vieną rytą išėjau į kiemą ir labai nustebau – už tvoros buvo pridygę daug baravykų. Į turgų jų nevežiau – džiovinau, pasidalinau su draugais“, – pasakojo moteris.
Atvyksta iš Varėnos
Kai kurie Žaliakalnio ir Stoties turgavietėse voveraites pardavinėjantys grybautojai sakė atvykę iš Varėnos rajono.
„Atsivežiau 40 kilogramų voveraičių. Nors šeštadieniais grybų pasiūla turguje didelė, tačiau tikiuosi, kad per dieną parduosiu visus keturiasdešimt kilogramų, nes pardavinėju nebrangiai – tik 2 eurai už kilogramą“, – sakė Stoties turgavietėje prekiaujantis varėniškis Mindaugas.
Varėnos gyventoja Larisa šeštadienį voveraitėmis prekiavo Žaliakalnio turguje – už kilogramą prašė pustrečio euro.
„Su vyru per dieną prirenkame apie 3–4 kilogramus voveraičių. Prekyba nėra labai gera, nes voveraičių turguje dabar daug ir kainos jau pradėjo mažėti“, – sakė garbaus amžiaus moteris.
Kainų skirtumai
Baravykų kainos Kauno turgavietėse šeštadienį buvo labai įvairios.
Kai kurie grybautojai už kilogramą prašė 13 eurų. Pas prekybininkus vaisiais, daržovėmis ir grybais baravykai buvo gerokai brangesni – 25–30 eurų už kilogramą.
„Patys mes grybų nerenkame. Mums grybautojai atneša. Baravykus perka neblogai. Vakar visą dėžę gana greitai pardaviau“, – tikino ant didžiulio prekystalio gana kuklią vietą grybams turinti prekiautoja.
Gerokai skyrėsi ir voveraičių kainos – nuo 2 iki 6 eurų už kilogramą.
Ant kai kurių prekystalių buvo ir raudonviršių – 8 eurai už kilogramą.
Gerokai atpigo
Pastarosiomis dienomis pasiūlymų pirkti grybų netrūksta ir internete.
Perkant didesniais kiekiais, voveraičių kilogramas kainuoja apie 4 eurus. Liepos mėnesį jos buvo gerokai brangesnės – 8 eurai už kilogramą.
Internete galima aptikti ir pasiūlymų pirkti šviežių baravykų, raudonviršių, lepšių.
Stoties turgavietėje grybus pardavinėjantis Kauno rajono gyventojas Gediminas sakė, kad prekyba grybais internetu jam nepatraukli.
„Prekiaudamas turguje sugaišti daugiau laiko, atsiranda papildomų visokių reikaliukų, bet gauni daugiau naudos“, – pabrėžė pašnekovas.
