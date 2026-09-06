Bažnyčioje – mišios prie žvakių, bet sąskaita už elektrą jau atkeliavo

Apie situaciją portalui kauno.diena.lt pranešė Lančiūnavos klebonas kunigas Robertas Skrinskas.
„Lančiūnavos bažnyčioje, Kėdainių r., iki šiol nėra elektros, dėl ko Šv. Mišias tenka aukoti prietemoje, prie žvakių šviesos“, – redakcijai rašė dvasininkas.
Tačiau kleboną nustebino ir kita aplinkybė – nors elektros tiekimas bažnyčioje neatnaujintas, rugsėjo 1-ąją jau buvo gauta sąskaita.
„Bet nepaisant to, sąskaita už elektros nebuvimą atkeliavo pirmąją rugsėjo dieną“, – teigė R. Skrinskas.
Klebonas redakcijai atsiuntė ir nuotraukų, kuriose užfiksuota prieblandoje skendinti bažnyčia.
Lančiūnavos bažnyčios situacija – ne vienintelis vis dar jaučiamas prieš dvi savaites šalį talžiusios audros padarinys. Sekmadienio rytą „Energijos skirstymo operatorius“ skelbė, kad elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas maždaug 1,4 tūkst. vartotojų. Iš jų 450 objektų buvo negyvenami.
Sudėtingiausia situacija sekmadienį išliko Utenos rajone, taip pat Zarasuose, Anykščiuose, Visagine ir Radviliškio savivaldybėje. ESO nurodė, kad elektros tinklų atkūrimo darbus savaitgalį papildomai sunkino lietus ir gūsingas vėjas.
Dėl audros padarinių Lietuvoje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Per stichiją žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
ESO taip pat skelbia pradėsianti mokėti kompensacijas klientams, kurie dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patyrė tiesioginių nuostolių. Jei tiekimas atkurtas per 3–6 paras, numatyta kompensacija gali siekti iki 220 eurų, per 7–13 parų – iki 440 eurų, o daugiau nei 14 parų elektros neturėjusiems klientams – iki 660 eurų.
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