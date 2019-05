Būsto remontas: ką būtina žinoti prieš pradedant?

Kai neužtenka elektros galios

Namai jau neįsivaizduojami be daugybės elektra maitinamų įrenginių. Nors gamintojai skelbia apie vis taupesnius produktus, bet kai jie veikia vienu metu, kai kada kyla problemų dėl galios. Tai itin aktualu gyvenantiems senos statybos daugiabučiuose namuose, kuriuose elektros energija tiekiama per bendrojo naudojimo elektros tinklą. Daugelyje tokių daugiabučių namų elektros instaliacija įrengta be galią ribojančių automatinių jungiklių ar saugiklių, kurie apsaugo elektros tinklą nuo perkrovimo. Savavališkai padidinus elektros galią galimas bendrojo naudojimo elektros tinklo perkrovimas. Dėl šios priežasties prastėja ne tik elektros energijos kokybė, bet ir elektros tinklo būklė, kyla grėsmė kilti gaisrui.

ESO Ryšių su visuomene projektų vadovas Tomas Kavaliauskas informavo, kad išeitis yra. Pirmiausiai reikia sužinoti savo būsto leistiną galią. „Tai sužinoti galima prisijungus prie savitarnos svetainės www.manogile.lt, paskambinus telefonu 1802, taip pat galia nurodyta elektros pirkimo-pardavimo sutartyje ir nuosavybės ribų akte“, – atsakė į klausimus raštu T.Kavaliauskas.

Išsiaiškinti, kiek papildomos galios gali reikėti, galima ESO skaičiuokle, kuri yra ESO interneto svetainėje. Būstų savininkams, kurie nori didinti galią ne daugiau kaip iki 50 kW, nereikia rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto arba klientas jį parengia ir suderina pats. Tada nėra būtina įrengti, keisti, rekonstruoti ESO elektros tinklo. Už kiekviena padidintą 1 kW galios nustatytas 5,05 euro įkainis. „Klientams, kuriems yra įrengtas vienfazis įvadas, planuojantiems galią didinti daugiau nei 10 kW, trifazį įvadą rengia ESO. Pasirūpinti tinkamu elektros vidaus tinklo įrengimu turi pats klientas“, – sakė T.Kavaliauskas.

Dujų skaitiklio vieta – neamžina

Daugelyje butų dujų skaitiklis įrengtas virtuvėse. Ką daryti, jei gyventojas sumano pakeisti šios erdvės planavimą, sumontuoti naujus baldus ir nori perkelti skaitiklį į kitą vietą? „ESO ne tik perkelia skaitiklį į patogią vietą, bet ir atlieka visus kitus būtinus darbus – sumontuojamas čiaupas ir skaitiklis naujoje vietoje, paleidžiamos dujos, patikrinamas sandarumas, veikimas ir veikiančių dujinių prietaisų degikliai“, – teigė T.Kavaliauskas.

Tokios paslaugos kaina – 150 eurų. Skaitiklį perkelti gali tik specialistai, turintys atestatą energetikos įrenginių eksploatavimo paslaugoms teikti. „Primename, kad gamtinių dujų skaitiklis yra ESO nuosavybė. Todėl savavališkai perkelti jo negalima. Kadangi skaitiklis yra užplombuotas, jo plombą gali nuimti ir uždėti tik ESO darbuotojai“, – aiškino T.Kavaliauskas.

Vamzdynų keitimui turi pritarti dauguma

Savo būste savininkas gali keisti vandens tiekimo, nuotekų vamzdynus savo iniciatyva ir be projekto. Tik, jei reikia iš naujo sumontuoti ant naujo vamzdyno vandens apskaitos skaitiklius, būtina pranešti tiekėjui.

Tuo tarpu atnaujinant bendruosius vamzdynus vieno ar kelių savininkų arba administratoriaus iniciatyvos neužtenka. Kaip sakė Kauno butų ūkio vadybininkas Rytis Mickevičius, Civiliniame kodekse numatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. „Taigi, norint atlikti viso namo ar jo dalies vamzdynų keitimo darbus, reikalingas namo gyventojų daugumos 51 proc. pritarimas. Mokestis būtų paskirstomas papildomai pagal buto naudingą plotą arba panaudotos namo kaupiamosios lėšos“, – aiškino jis.

Radiatoriams keisti būtinas projektas

Radiatorių keitimas nėra vien jūsų ar pasamdyto santechniko meistriškumo reikalas. Kauno butų ūkio darbų vadovas Jonas Vaitkevičius informavo, kad iš pradžių pas licencijuotus specialistus būtina užsakyti projektą. „Jame nurodomi techniniai parametrai, kurie būtini užtikrinti subalansuotą šilumos tiekimą visam namui, nes butas yra dalis sistemos visumos ir jos pažeisti negalima“, – sakė J.Vaitkevičius.

Projekte nurodoma, kokio dydžio turi būti radiatoriai. Tai priklauso nuo buto vietos pastate. Jei šiluma cirkuliuoja iš viršaus į apačią, viršutiniuose aukštuose jų reikės mažesnių, o leidžiantis apačion – vis didesnių. Ir atvirkščiai, jei šiluma kyla į viršų, apatiniams aukštams montuojami mažesni radiatoriai, aukštutiniuose – didesni. Taip užtikrinamas tolygus šilumos paskirstymas. „Projektas nėra sudėtingas ir ilgai laukti, kol jis bus specialisto parengtas, nereikia. Be jo būtų rizika išbalansuoti cirkuliaciją ir vieni butai šiltų stipriai, kiti šaltų ir sąskaitos didėtų viesiems“, – sakė J.Vaitkevičius.

Planuojantiems atnaujinti radiatorius, specialistas patarė tai daryti tuo metu, kai „Kauno energija“ daugiabučio rajone atlieka kasmetinius hidraulinius magistralinių vamzdynų testus. „Tuo metu vamzdynai ištuštėja ir labai patogu keisti radiatorius, nes kitu metu reikia išleisti vandenį, paskui vėl pripildyti viso namo ar jo dalies vamzdyną filtruotu vandeniu“, – aiškino J.Vaitkevičius.

Kitu laiku geriausia, kad kaimynai pasidomėtų vieni kitais, ar nėra daugiau planuojančių atnaujinti radiatorius. Būna, kad, išleidus iš sistemos vandenį ir pripildžius ją vėl, po kelių dienų vėl tenka kartoti procedūrą, nes norą keisti pareiškia gretimo buto gyventojai.

J.Vaitkevičius minėjo, kad vis dar yra namų, kuriuose nėra cirkuliacinio siurblio. „Jis padeda paskirstyti šilumą po visus butus tolygiai. Tai vienkartinė investicija, elektros sąnaudos labai mažos, o efektas didelis“, – pastebi specialistas.

Dėl triukšmingo remonto būtina pranešti

Remonto metu dažnai neišvengiama triukšmo dėl įvairių įrenginių naudojimo. Jau porą metų, kai galioja Vyriausybės nutarimas, kuris įpareigoja daugiabučių būstų savininkus pranešti apie būsimą triukšmą dėl remonto darbų.

Kauno savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė patikslino, kad Sveikatos apsaugos skyriui gyventojai apie remontą turi informuoti tik tuo atveju, jei naudos padidintą triukšmą skleidžiančius mechanizmus. „Jei remonto metu naudojami tokie mechanizmai, Sveikatos apsaugos skyrius turi būti informuojamas prieš septynias dienas iki remonto ir mechanizmų naudojimų“, – sakė R.Kudukytė-Gasperė.

Šiais metais Kaune Viešosios tvarkos skyrius pritaikė sankcijas dešimt savininkų, kurie būstuose vykdė remontą, apie tai neįspėję kaimynų bei savivaldybės ir nesilaikė triukšmo prevencijos. Nustatyta, kad remonto darbų negalima vykdyti vėliau kaip 22 val. ir ne anksčiau kaip 7 val. Poilsio dienomis ramybė turi būti užtikrinta nuo 22 iki 9 val.

Pranešimą apie triukšmo šaltinių naudojimą remonto metu galima pateikti per e.valdžios vartus arba atvykus į Savivaldybės priėmimo skyrių (užpildoma pranešimo forma).

Jei norima atlikti griovimo darbus, didesnes būsto rekonstrukcijas, reikia kreiptis į Kauno savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus specialistus, kurie įvertina, ar remontas nepakenks statinio konstrukcijai.

Statybinėms atliekoms – specialios aikštelės

Remonto metu susidaro daug statybinių atliekų. Griežtai draudžiama jas mesti į komunalinių atliekų ir kitus tam nepritaikytus konteinerius ar palikti šalia. Šios atliekos turi būti pristatomos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

Ten pat turi būti vežamos pavojingos atliekos: įvairūs dažai, lakas, tirpikliai, medžiagos, kuriose yra ar, atliekų turėtojo nuomone, gali būti asbesto ar gyvsidabrio. Jos privalo būti atskirtos nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, sudėtos į patvarius maišus ar dėžes ir pristatytos į artimiausią gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

Kuo naudingas administratorius?

Daugiabučio gyventojams aktualus ne tik jų nuosavo būsto grožis ir tvarkingi vamzdynai, elektros instaliacija. Jiems tenka rūpintis ir dėl bendro turto, nes visi yra priklausomi nuo to paties namo inžinerinių tinklų, bendros pastato būklės.

Jei savininkai nėra įteisinę namo savininkų bendrijos, bendro naudojimo turtu rūpinasi administratorius. Kai tuo užsiima patikimas partneris, gyventojams tai netgi paprasčiau, nei steigti bendriją, nes jie sutaupo ir laiko, ir lėšų. Štai Kauno butų ūkis siūlo vienus iš mažiausių įkainių Kaune. Tai pavyksta dėl to, kad beveik visus darbus įmonė atlieka pati, nesamdo rangovų. Kauno butų ūkio administruojamiems namams paskiriamas vadybininkas, į kurį kreipiamasi, kai kyla klausimų dėl remonto. Su juo būtina derinti darbus, kurie vykdomi pastate už buto ribų. Būtina paminėti, kad administratorius rūpinasi ir atsako tik už bendrojo naudojimo turtą, o ne už esantį privačioje erdvėje.

Kauno butų ūkio klientai aptarnaujami vien kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas“. Centras įsikūręs Statybininkų g. 3 (įėjimas iš S.Žukausko g.). Kauniečių aptarnavimo centras dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 8 iki 18 val. Taip pat su juo patogu susisiekti per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą „Mano Kaunas“, svetainėje mano.kaunas.lt, paskambinus nemokamu telefonu 8 800 20 000.