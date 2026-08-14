 Dainius Liutkus pasaulio čempionate iškovojo du bronzos medalius

Dainius Liutkus pasaulio čempionate iškovojo du bronzos medalius

2026-08-14 12:00 klaipeda.diena.lt inf.

Rugpjūčio 6–9 d. Limerike, Airijoje, vykusiame OCR pasaulio čempionate puikiai pasirodė Kauno rajono sporto centro kliūčių ruožo treneriai Dainius Liutkus ir Sandra Liutkė.

Sėkmė: D. Liutkus (dešinėje) iš čempionato grįžo su dviem bronzos medaliais.
Sėkmė: D. Liutkus (dešinėje) iš čempionato grįžo su dviem bronzos medaliais. / Organizatorių nuotr.

D. Liutkus iš čempionato grįžo su dviem bronzos medaliais. 40–44 metų amžiaus grupėje jis trečią vietą iškovojo 3 km „Short Course“ trasoje, kurioje teko įveikti 20 kliūčių, ir 400 m OCR400 rungtyje su dešimt kliūčių.

Sportininkas taip pat varžėsi 10 km „Standard Course“ trasoje su 35 kliūtimis ir savo amžiaus grupėje užėmė devintą vietą, o 100 m OCR100 rungtyje „Masters“ su dešimčia kliūčių kategorijoje finišavo dešimtas.

Nuo apdovanojimų pakylos vos per žingsnį liko S. Liutkė. 35–39 metų amžiaus grupėje 3 km „Short Course“ rungtyje su dvidešimčia kliūčių ji užėmė 4-ąją vietą, o OCR400 distancijoje su dešimąia kliūčių pasiekė penktą rezultatą.

Šis pasaulio čempionatas buvo išskirtinis ir visam kliūčių sportui – tai paskutinės pasaulio pirmenybės, kurias organizavo Pasaulinė kliūčių federacija „World Obstacle“. Po čempionato atsakomybę už kliūčių sportą perima Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės federacija (UIPM).

S. ir D. Liutkai aktyviai puoselėja ir populiarina OCR ir „Ninja“ sportą Kauno rajone. Savivaldybė palaiko šių sporto šakų iniciatyvas ir infrastruktūros kūrimą – viena didžiausių OCR aikštelių Lietuvoje įrengta Lapių pagrindinės mokyklos stadione. Ši moderni erdvė jau tampa svarbiu treniruočių ir įvairių renginių centru tiek profesionalams, tiek jauniems sporto entuziastams.

Šiame straipsnyje:
Dainius Liutkus
Sandra Liutkė
OCR pasaulio čempionatas
Kauno rajono diena

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