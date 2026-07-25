Dangų vėl raižo sparnai: Aleksote – priežastis pakelti galvą aukštyn

Aviacijos šventė Kaune jau seniai tapo ne tik technikos gerbėjų, bet ir tikra miestiečių ritualų diena. Čia renkasi visi: nuo veteranų, iš akies atpažįstančių kiekvieno variklio garsą, iki tėčių, kantrybės pamokas išlaikančių atsakinėjant į vaiko klausimą „o kodėl tas lėktuvas skrenda aukštyn kojomis ir ar jam nesvaigsta galva?“
O kur dar tradiciniai pledų tiesimo čempionatai ant žolės, kuomet geriausia vieta žiūrėti į dangų užimama su strateginiu kruopštumu!
Po ilgos pertraukos – legendinių „Oro banditų“ sugrįžimas
Didžiausia šių metų intriga ir neabejotinas šventės vinis – po daugelio metų bendram pasirodymui legendinio Lietuvos piloto Jurgio Kairio suburta tarptautinė grupė „Oro banditai“. Jų pasirodymas danguje pažymėjo šių metų šventės atidarymą.
Kartu su J. Kairiu į dangų kilo pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas Ramon Alonso iš Ispanijos bei patyrę pilotai iš Rumunijos – Ioan Postolache ir Dan Stefanescu.
Skirtingai nei tradicinės akrobatinės grupės, kurios danguje braižo geometriškai idealias linijas, „Oro banditai“ garsėja teatrališkumu, netikėtumais ir drąsiais manevrais.
Aukščiausias aukščiausio lygio pilotų pilotažas ne per vieną treniruotę gludintą pasirodymą patekti lyg lengvą improvizaciją danguje.
Tai ne šiaip skrydis, o tikras spektaklis, kuriame kiekvienas pilotas pademonstruoja savo individualų stilių.
„Tiek čempionų vienoje vietoje dar neturėjome, – programa ir susirinkusiais šventės dalyviais džiaugėsi vienas iš organizatorių Renatas Načajus. – Neturime galimybės išstatyti visų orlaivių, tačiau jų kiekis kasmet didėja. Kauno aviacijos šventė atpažįstama regione ir vienintelė Europoje nemokama šventė žiūrovams“.
Nuo istorinių monstrų iki akrobatikos ant skrendančio sparno
Šventės programa sudėliota taip, kas pasirodymai vyksta kas kelias minutes, tad kaklo raumenims nėra kada atsipalaiduoti. Kauno padangėje vienas kitą keičia aukštojo pilotažo meistrai iš Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos, Ispanijos, Italijos bei Graikijos.
Gyvame aerodromo šurmulyje žiūrovų emocijos liejosi per kraštus – nuo visiško susižavėjimo iki labai praktiškų pastebėjimų. „Jurgis Kairys danguje išdarė tokius triukus, kad žiūrint net man, tvirtai ant žemės stovinčiam, skrandis atrodo apsivertė“, – įspūdžiais dalijosi kaunietis Mantas.
Dangų jau raižė orlaiviai, o žiūrovai vis plūdo ir plūdo į aerodromą. Patyrę Aviacijos šventės lankytojai iškart atėjo nešini savo sulankstomomis kėdėmis. „Mes ne pirmą kartą. Jau net nepamenu kelintus metus iš eilės ateiname į šventę, tad atvykimo krepšys labai aiškus: kėdės, šaltkrepšis su gėrimais ir užkandžiais“, – patogiai įsitaisiusi Povilo šeimą žada reginiu mėgautis iki pabaigos.
Žiūrovai ko ne vienbalsiai sutiko – kai virš galvų praskrieja tokios aviacijos legendos ir NATO naikintuvai, purtydami krūtinę savo gausmu, būtų nuodėmė nepasinaudoti nemokamu įėjimu į tokią fiestą.
Aviacijos gurmanai gėrėjosi legendiniu amerikiečių naikintuvu „P-51 Mustang“, istoriniu bombonešiu „Douglas A-26C Invader“ bei kitais išskirtiniais orlaiviais.
Aviacijos šventė, prasidėjusi 15 val. tęsis iki vėlumos, tad kaklo raumenų poilsius veiksmas iš dangaus persikelia į sceną. Orlaivių gausmą keičia Raigardo Tautkaus Kauno šampaninis choras.
Po 18 val. susirinkusių akys vėl trims valandoms kils aukštyn į dangų. Savo meistriškumą demonstruos Igoris Lobanovas, Artur Kielak, Lukasz Czepiela ir kiti gerai žinomi asai.
Pasirodymą surengs ir istorinio lėktuvo „Bellanca CH-300 Pacemaker“ bei akrobatinės grupės „ANBO“ tandemai, o galingu gausmu viršutinius debesų sluoksnius pravalys NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai.
Užtaisas aštresnių pojūčių mėgėjams – švedų pilotų Sus Jan Hedén ir Jacob Holländer šou „Ragnarok“ – kvapą gniaužianti akrobatika tiesiog ant skrendančio lėktuvo sparno. Ne mažiau azarto įpils ir „Red Bull“ atletas, motorizuoto parasparnio pilotas Dimitris Kolliakos iš Graikijos.
Lyg antrindamos pojūčius kaitinantiems pilotams pakeisti regėjimo kryptį iš dangaus pakvies „Šeškės“. „Kaip laukiu jų koncerto“, – neslėpė emocijų Aleksoto apylinkių gyventoja Rita. – Aš esu jų gerbėja jau daug metų“.
Šventės vakaras baigsis itin efektingai – dvigubu sutemų pasirodymu. Temstančią Kauno padangę nušvies pagrindinės vakaro žvaigždės – „Oro banditai“ su Jurgiu Kairiu. Pilotai į dangų kils skirtingais akrobatiniais orlaiviais: J. Kairio patobulintu „Juka“, dviem „Su-29“ bei „Yak-50“.
Vakaro tašką padės švedų „Ragnarok“ komandos sutemų pasirodymas, paversiantis Aleksoto dangų ugnies ir šviesų reginiu.
Kol danguje raižomos kilpos ir verpstės, ant žemės taip pat verda ne mažiau aktyvus gyvenimas. Šventės lankytojams patiektas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų technikos asorti: sraigtasparniai, transportiniai orlaiviai, oro erdvės stebėjimo sistema, dronai, lengvoji ginkluotė bei šarvuotas visureigis.
Pasirūpinta ir šeimomis bei mažiausiais aviacijos mėgėjais. Jiems kūrybinių dirbtuvių laukas bei edukacijos.
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