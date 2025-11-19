Dar neįžiebta Kauno eglė – internautų apkalbų epicentre

Šiais metais pasirinkta art deco tema, tad eglutės puošėja floristė Kristina Rimienė yra sakiusi, kad bus rankų darbo dekoracijų, kurios pasižymi griežtesnėmis formomis, kabos sietynai, ant eglutės savo vietą atras ir burbulai. Taip pat iš kelių pusių bus ornamentų, kuriuose bus galima atrasti ir lietuviškų motyvų.
Antradienio vakarą kauniečiai galėjo pamatyti, kaip testuojamos lemputės, trečiadienį pradėta kabinti ir dekoracijas. Nors toli gražu dar nėra aišku, koks bus galutinis žaliaskarės vaizdas, internautai jau spėjo pasisakyti.
„Kauno detalės“ feisbuko puslpyje prie įkeltos eglutės nuotraukos paklausta, ar tai – art deco?Komentarai pradėjo lietis tarsi iš gausybės rago.
„Kažkokie griaučiai, nevykęs karkasas prilipdytas, tokia nuostabi gyva eglė, nuimkit tą brudą vidury ir palikit tik paprastas lemputes, medžio grožis neišpasakytas, su daug kankorėžių“, – rašė viena.
„Sugadintas nuostabios eglės grožis“, – kritikos negailėjo kita internautė.
„O man šįkart negražu... Visai. Nebent, kai būsiu šalia gal atrodys kitaip. Bet dabar ne“, – pareiškė dar viena.
„Eglutė graži, bet papuošta ir apšviesta neskoningai. Jau tik iš tolo žiūrint šaltis ir nejaukumas apima“, – rašė dar vienas.
Kiti nebuvo tokie kritiški, ant eglutės įžvelgė tautinių motyvų. Kiti ragino nustoti bambėti ir džiaugtis, kad kažkas puošia miestą.
„Dirbtinė blogai, natūrali vėl ne taip, visur matot negatyvą. Eikit tad į mišką Naujųjų metų švęsti“, – komentatoriams rėžė viena moteris.
„Labai gražu! Elegancija ir paprastumas. Kauno art deco. Bravo“, – gražaus žodžio negailėjo kita internautė.
„Greičiau čia tautiniai austiniai raštai, nei art deco. Originali eglutė“, – pasisakė dar viena.
Primename, kad Kauno Kalėdų eglės įžiebimo šventė vyks lapkričio 22 d. 18 val.
(be temos)
(be temos)
(be temos)