Darganotas oras – ne kliūtis sportuoti: startavo internetinė salių nuomos platforma

Įvairioms komandinėms sporto šakoms, o ypač krepšiniui neabejingi kauniečiai žino, kad šaltuoju metų laiku patekti į mokyklų sporto sales – užduotis ne iš lengvųjų. Laisvų erdvių paieškos iki šiol pareikalaudavo nemažai laiko ir pastangų. Tikimasi, kad tokie rūpesčiai jau tapo praeitimi.

Tik po pamokų

Šiomis dienomis internete startavo Kauno miesto savivaldybės inicijuota trumpalaikės nuomos platforma kursportuoti.kaunas.lt. Ji užtikrins, kad sporto salių ir kitų visiems prieinamų erdvių užsakymai vyktų greitai, paprastai ir patogiai. Be to, visi procesai bus maksimaliai skaidrūs.

„Kol kas vyksta sistemos bandymai, tačiau jau sulaukta gerokai per šimtą užsakymų. Aptikome ir spragų, kurios greitai bus ištaisytos. Viena aišku, kad nuo šiol sporto salių nuoma Kaune taps kur kas viešesnė. Kiekviena mokykla pirmiausia yra pačių miestiečių turtas, todėl privalome užtikrinti, kad jis būtų prieinamas visiems ir naudojamas sąžiningai“, – kalbėjo Kauno mero patarėjas Simonas Kairys.

Pasak jo, naujajai sistemai ėmus pilnavertiškai funkcionuoti, dėl to laimės visi – tiek sportuojantys, tiek ir patalpas nuomojančios įstaigos, kurioms nebereikės rūpintis lėšų rinkimu bei apskaita. S. Kairys užtikrino, kad trumpalaikė sporto erdvių nuoma mokyklose bus galima tik laisvu metu, kad tai nesikirstų su ugdymo procesais ir neturėtų jokios įtakos auklėtinių poreikiams.

Už nuomą gautos lėšos atiteks mokykloms, kurios savo ruožtu pinigus galės investuoti į sporto inventoriaus atnaujinimą, mokymosi paslaugų kokybės gerinimą.

„Kaunas neabejotinai yra Lietuvos sporto sostinė, o tai įpareigoja, kad kokybiškos sąlygos sportuoti būtų sudarytos tiek profesionalams, tiek ir mėgėjams. Kauniečiai išties vis dažniau renkasi aktyvų laisvalaikį, tad nuo šiol tokių galimybių bus daugiau. Net ir penktadienio vakarais ar savaitgaliais vietoje įprastų linksmybių bus galima rinktis krepšinį ar kitokį sportą draugų kompanijoje. Naujoji sistema leis tą padaryti labai paprastai“, – pasakojo Kauno mero pavaduotojas Mantas Jurgutis.

Greitai ir paprastai

Interneto svetainėje kursportuoti.kaunas.lt kauniečiai jau dabar gali pamatyti daugumos miesto mokyklų sporto erdves, taip pat jų užimtumą ir laisvus laikus. Pirmą kartą rezervuojant norimą laiką reikės užsiregistruoti naudojantis Elektroninių valdžios vartų sistema. Vėliau bus galima susikurti savo paskyrą.

„Pasirinkus vietą ir pageidaujamą laiką bus suformuotas krepšelis, už kurį beliks susimokėti. Kol sistema įsivažiuos, užsisakius salę patariama susisiekti su mokyklos atstovais ir pasitikslinti ar viskas pavyko sklandžiai. Prie nuomojamų salių nurodyti švietimo įstaigos kontaktai“, – aiškino Kauno savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas.

Atėjus į salę pirmiausia patariama įdėmiai apžiūrėti sporto inventorių. Apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą reikia nedelsiant pranešti mokyklos atstovui.

„Labai svarbu suprasti, jog tai yra švietimo ir ugdymo įstaigos, todėl visų prašome saugoti ir gerbti mokyklų turtą. Be to, mokyklos per šventines dienas nedirba, tad ir salių tomis dienomis užsisakyti nepavyks. Ateityje sistema automatiškai neleis rinktis šventinių dienų“, – pridūrė M. Šivickas.

Ateityje pasirinkimų daugės

Šiuo metu galima išsinuomoti mokyklų sporto ir aktų sales, tačiau ateityje numatyta pasiūlyti ir sporto aikštynus, kabinetus. Pastaruosiuose, pavyzdžiui, galės vykti šachmatų būrelių ar robotikos užsiėmimai. Nuo vasario sporto erdves bus galima išsinuomoti ir savaitgaliais.

„Suprantame tuos, kurie jau ne vienerius metus naudojasi mūsų sporto bazėmis. Prie naujo įrankio reikės priprasti, tačiau viskas tik į naudą. Svetainė dar tobulinama. Iš lankytojų laukiame pastebėjimų ir per artimiausias kelias savaites turėsime pilnavertiškai veikiančią platformą“, – sakė M. Šivickas.

Kauniečių pastebėjimų, pasiūlymų ir pranešimų apie taisytinas sporto salių rezervacijos sistemos vietas laukiama elektroniniu paštu sporto.skyrius@kaunas.lt.