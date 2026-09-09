Darnaus judumo savaitė Kaune: Karaliaus Mindaugo prospektą užleis riedėtojams

Miestą pažinti kitaip
Darnaus judumo savaitė kasmet primena, kad kasdienėms kelionėms mieste automobilis nėra vienintelis pasirinkimas. Kaunas nuosekliai plečia dviračių takų tinklą, gerina jungtis tarp skirtingų miesto mikrorajonų, atnaujina viešąjį transportą ir kuria patogesnes sąlygas judantiems pėsčiomis.
Šventinę savaitę išbandyti skirtingus keliavimo būdus miestiečiai galės ir praktiškai. Rugsėjo 16–18 dienomis vyks trys ekskursijos pėsčiomis – po Kauno gatvės meno vietas, naktinį IV fortą ir Jiesios atodangą. Norintieji minti dviračiais rugsėjo 19 ir 20 dienomis galės leistis į pažintines keliones po Žaliakalnį ir Aleksotą.
Rugsėjo 19-ąją vyks ir orientacinis žaidimas „Viešojo transporto detektyvai Kaune“. Komandos spręs užduotis, ieškos skirtingų miesto vietų ir tarp jų nemokamai keliaus autobusais bei troleibusais.
Prospektas – riedantiems
Tos pačios dienos vakarą Kauno centre laukia pagrindinis Darnaus judumo savaitės akcentas – masinės riedynės. Nuo 17 val. Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro į bendrą koloną kviečiami jungtis dviratininkai, riedutininkai, paspirtukininkai ir visi kitomis mikrojudumo priemonėmis keliaujantys miestiečiai.
Vienam vakarui viena intensyviausių miesto transporto arterijų – Karaliaus Mindaugo prospektas – bus užleistas darniai judantiems miestiečiams. Vieninga kolona nuo Laisvės alėjos keliaus miesto centro gatvėmis, Karaliaus Mindaugo prospektu ir Nemuno krantine iki Senamiesčio prieplaukos.
„Kaunas – žalias miestas, kuriame vis daugiau žmonių dviratį ar kitas mikrojudumo priemones renkasi ne tik laisvalaikiui, bet ir kasdienėms kelionėms. Nuosekliai investuojame į tam reikalingą infrastruktūrą ir siekiame, kad darniai judėti būtų patogu bei saugu. Riedynėmis norime dar kartą parodyti, kad toks pasirinkimas Kaunui svarbus ir vienam vakarui vieną judriausių miesto gatvių atiduodame riedantiems“, – sako Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Finišas – Senamiesčio prieplaukoje
Riedynių dalyviai kviečiami pasirūpinti ne tik ratais, bet ir išskirtine apranga – pasiekus Senamiesčio prieplauką bus renkamas geriausias kostiumas.
Nuo 18 val. čia pat prasidės vakaro programa, kurioje netrūks gero humoro ir progų atpažinti save kasdienėse situacijose. Į sceną lips penki skirtingo humoro stiliaus komikai – Tomašas Rynkėvič, Simanas Žurauskas, Markas Žukauskas, Kiril Grigoraščiuk ir Goda Ančiukaitytė – su taikliais pastebėjimais, netikėtomis istorijomis ir improvizacijomis.
Darnaus judumo savaitę rugsėjo 22-ąją užbaigs Diena be automobilio. Visą dieną Kauno autobusais ir troleibusais bus galima keliauti nemokamai.
Daugiau informacijos ir išsami renginių programa – kaunas.lt.
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