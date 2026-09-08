Degalų kainos Kaune – jau labai nedraugiškos

Iš šiandien aplankytų Kauno degalinių pigumu išsiskyrė EMSI, esanti Savanorių prospekte, šalia Muravos sankryžos. Joje litras A 95 benzino kainavo 1,859 euro, dyzelino – 2,129 euro.
A 95 benzinas brangiausiai buvo pardavinėjamas „Viada“ degalinėse P. Lukšio ir Statybininkų gatvėse bei „Circle K“ degalinėje Savanorių prospekte šalia „McDonald’s“. Šiose trijose degalinėse litras A 95 benzino kainavo 1,999 euro.
Už dyzeliną daugiausia reikėjo mokėti „Circle K“ degalinėje šalia „McDonald’s“ ir „Viada“ degalinėje Statybininkų gatvėje – 2,249 euro.
„Neste“ degalinėje šalia Muravos sankryžos litras A 95 benzino kainavo 1,919 euro, dyzelinas – 2,179 euro. Visai šalia esančioje „Circle K“ degalinėje už A 95 benziną reikėjo mokėti 1,959 euro, už dyzeliną – 2,219 euro.
„Viada“ degalinė Pramonės prospekte A 95 benzinu prekiavo po 1,979 euro, dyzelinu – po 2,239 euro. Dyzelinas tiek pat kainavo ir P. Lukšio gatvėje įsikūrusioje „Viada“ diagalinėje.
Didžiausios degalų kainos Lietuvoje buvo balandžio mėnesį. Kai kurios degalinės dyzeliną buvo pabranginusios net iki 2,359 euro.
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