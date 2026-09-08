 Degalų kainos Kaune – jau labai nedraugiškos

Degalų kainos Kaune – jau labai nedraugiškos

2026-09-08 18:29
Valdas Kasperavičius

Pastarosiomis dienomis degalų kainos Lietuvos vairuotojų, švelniai tariant, nedžiugina. Kokios benzino ir dyzelino kainos dabar Kaune? Rugsėjo 8-osios vėlyvą popietę apsilankiau prie septynių Kaune esančių skirtingų tinklų degalinių P. Lukšio gatvėje, Statybininkų gatvėje, Savanorių prospekte šalia „McDonald’s“, šalia Muravos sankryžos ir Pramonės prospekte.

Iš šiandien aplankytų Kauno degalinių pigumu išsiskyrė EMSI, esanti Savanorių prospekte, šalia Muravos sankryžos. Joje litras A 95 benzino kainavo 1,859 euro, dyzelino – 2,129 euro.

A 95 benzinas brangiausiai buvo pardavinėjamas „Viada“ degalinėse P. Lukšio ir Statybininkų gatvėse bei „Circle K“ degalinėje Savanorių prospekte šalia „McDonald’s“. Šiose trijose degalinėse litras A 95 benzino kainavo 1,999 euro.

Už dyzeliną daugiausia reikėjo mokėti „Circle K“ degalinėje šalia „McDonald’s“ ir „Viada“ degalinėje Statybininkų gatvėje – 2,249 euro.

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

„Neste“ degalinėje šalia Muravos sankryžos litras A 95 benzino kainavo 1,919 euro, dyzelinas – 2,179 euro. Visai šalia esančioje „Circle K“ degalinėje už A 95 benziną reikėjo mokėti 1,959 euro, už dyzeliną – 2,219 euro.

„Viada“ degalinė Pramonės prospekte A 95 benzinu prekiavo po 1,979 euro, dyzelinu – po 2,239 euro. Dyzelinas tiek pat kainavo ir P. Lukšio gatvėje įsikūrusioje „Viada“ diagalinėje.

Didžiausios degalų kainos Lietuvoje buvo balandžio mėnesį. Kai kurios degalinės dyzeliną buvo pabranginusios net iki 2,359 euro.

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