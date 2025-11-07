Dėl remonto – laikini eismo ribojimai ties Vileišio tiltu

„P. Vileišio prietiltyje, ant važiuojamosios dalies, pastebėjome požeminių tinklų avariją. Dėl jos atsivėrė duobė. Siekdami kuo greičiau problemą išspręsti ir užtikrinti maksimalų saugumą, ribosime eismą centro kryptimi“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Dėl privalomų darbų vairuotojus prieš pat P. Vileišio tiltą pasitiks apylanką nurodantys kelio ženklai. Eismas nesikeis tik viešajam transportui ir važiuojantiems Vilijampolės kryptimi.
Kol vyks darbai, iš Šilainių ir Vilijampolės centro link važiuojantys vairuotojai raginami rinktis apvažiavimą Neries krantine ir Varnių tiltu.
