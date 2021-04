Dėl Vilniaus protekcijų nukentėjo pakaunė, stebisi ir Kaunas

Miestui nesumažino

Šios savaitės pradžioje nusprendus perskirstyti gautas vakcinos dozes ir jas skirti sostinės vakcinavimo centrams, Kauno rajono savivaldybė negavo 1 536 vakcinos "Pfizer-BioNTech" dozių.

Šios savaitės gyventojų vakcinavimui pakaunė turės tik 2 300 vakcinos dozių: 2 100 "Pfizer-BioNTech" ir 200 "Vaxzevria" (buvęs pavadinimas "AstraZeneca"). Vakcinos "Moderna" siunta vėluoja, todėl ją, kaip ir kitos savivaldybės, Kauno rajonas gaus kitą savaitę.

Pasak Kauno rajono savivaldybės atstovų, šią savaitę buvo planuota pakaunėje atidaryti trečiąjį vakcinavimo centrą, bet dabar šių planų teks atsisakyti.

Kauno miestas šią savaitę sulaukė visų žadėtų 10,5 tūkst. vakcinos dozių, tačiau toks skaičius ir toliau išlieka pernelyg menkas.

"Jau prieš kurį laiką parodėme, kad vos per penkias dienas nesunkiai panaudojame virš 17 tūkst. vakcinų, todėl šie skaičiai per savaitę galėtų būti beveik dukart didesni", – pastebėjo Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.

Dvi Lietuvos?

– Kaip vertinate sveikatos apsaugos ministro pasakymą, kad pagal sergamumą šiuo metu yra dvi Lietuvos, todėl Vilniui prireikė papildomų skiepų?

– Ne vieta ir ne laikas skaldyti tautą – nepulkime pandemijos akivaizdoje skirstyti jos į dvi Lietuvas. Žmonių sveikata ir gyvybė yra svarbiausia, bet tai vienodai brangu kiekviename mieste ar kaime. Visi lygūs ir verti būti apsaugoti nuo tebeaugančios grėsmės. Ypač šiandien, kai sudėtingas situacijas sprendžia daugelis savivaldybių. Ir čia atsakingų institucijų sprendimai turi būti proporcingi visiems.

V.Matijošaitis įsitikinęs, kad toks gaisrų gesinimas priimant sprendimus paskutinę sekundę daug pasako apie pandemijos valdymą. (Eitvydo Kinaičio nuotr.)

Toks gaisrų gesinimas priimant sprendimus paskutinę sekundę daug pasako apie pandemijos valdymą. Šiandien pagrindinis mūsų ginklas kovojant su virusu – skiepai – privalo būti dalijami tolygiai, o ne paskutinę akimirką atimant iš vienų ir atiduodant kitiems.

Pirmiausia turime užsitikrinti pakankamą vakcinų tiekimą, nes iki šiol tas klausimas vis dar neišspręstas, todėl ir prasideda dalybos, kiršinančios Lietuvą. Svarbu eiti nuosekliai pagal sveikatos apsaugos ministro sudėliotus prioritetus, o ne improvizuoti šokinėjant nuo vieno prie kito.

Kai vienur liepsnoja gaisrai, turime užtikrinti, kad jie neįsipliekstų kitur, nes ugnis plinta bematant.

– Kokia šiuo metu situacija Kaune?

– Žinoma, man ypač rūpi Kauno miestas, tačiau nesąžininga šiandien žiūrėti vien tik sau prieš nosį – turime matyti visus esančius aplink. Kritinė riba pasiekta ir Marijampolėje, Elektrėnuose, kitose savivaldybėse. Galiausiai ir pati Kauno miesto savivaldybė jau patenka į juodąją zoną ir tai savaime kelia didelį susirūpinimą.

Vakcinavimo centras Kauno ledo rūmuose ir toliau dirba mažesniu kaip puse pajėgumo, tačiau Kaunas užtikrintai lyderiauja tarp didžiųjų šalies miestų pagal vakcinacijos tempą: daugiau kaip ketvirtadaliui kauniečių, pasiskiepijusių pirmuoju skiepu, jau pradėjo formuotis imunitetas. Pasiskiepijusių vyriausių kauniečių 65+ amžiaus grupėje dalis artėja prie 65 proc. ribos. Darysime viską, kad šis įdirbis ir šiandien įgytas pagreitis nebūtų sustabdyti.

Kauno rajono savivaldybė negavo 1 536 vakcinos "Pfizer-BioNTech" dozių. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Staiga pakeitė nuomonę

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius dar pirmadienį džiūgavo, kad papildomai gavo 19 tūkst. dozių vakcinos, nors teigė nežinantis, kodėl taip nuspręsta. "Ar dėl to, kad pasiruošę esame geriau, ar dėl to, kad daugiau vakcinuojame, ar dėl to, kad jau visi gauna – sunku man pasakyti", – kalbėjo jis.

Vakar Vilniaus meras jau pareiškė, kad būdas, kaip sostinei skirta papildomų vakcinų nuo koronaviruso, yra nepriimtinas.

"Papildomų vakcinų skyrimas padės valdyti prastėjančią situaciją, tačiau būdas, kaip jos buvo skirtos, nepriimtinas. Kažkas iš vidurinės grandies sprendimų priėmėjų "pakišo" sveikatos apsaugos ministrą ir Vyriausybę", – teigė sostinės meras.

Nenormali situacija

Prezidento vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta vakar teigė, kad Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo perskirstyti dalį vakcinų, siunčiant jas į Vilniaus regioną, įgyvendinimas buvo netinkamas.

Ne vieta ir ne laikas skaldyti tautą – nepulkime pandemijos akivaizdoje skirstyti jos į dvi Lietuvas.

"Tokią situaciją padėtų suvaldyti normali sistema, kur būtų aiškiai pasakyta, kad juodosios savivaldybės tam tikrą laikotarpį gauna daugiau vakcinų ir visi aiškiai bei skaidriai žinotų, kad jeigu kita savivaldybė taps juodoji ir ligos atvejų skaičius išaugs, ji taip pat gaus papildomą skaičių vakcinų. Tokia sistema ir sklandus jos įgyvendinimas būtų daug prasmingesni ir tikrai nekeltų papildomų aistrų",– vakar sakė S.Krėpšta.

Pasak Prezidento patarėjo, suprantama, dėl ko SAM nusprendė skirti daugiau vakcinų sostinei, tačiau problema kyla dėl to, kad savivaldybės, kurioms vakcinų skaičiai buvo sumažinti, apie tai sužinojo likus vos kelioms valandoms iki skiepų gavimo.

"Šio sprendimo logiką galima suprasti, bet sprendimo įgyvendinimas tikrai netinkamas. Mes girdėjome pranešimų, kad sprendimas apie mažinamus vakcinų skaičius regionams buvo pateiktas vos prieš kelias valandas iki fakto. Miestai turėjo atšaukti suplanuotą skiepijimą", – pastebėjo S.Krėpšta.

Komentaras

Aurelijus Veryga

Seimo narys, buvęs sveikatos apsaugos ministras

Tai absoliučiai netikęs sprendimas. Gali kilti tokių situacijų, kai kažkur kažko reikia skirti daugiau – ar priemonių, ar vakcinų. Operacijų vadovas tam ir skirtas, kad kontroliuotų procesą. Bet kaip jis tą padarė? Taip, kaip labiausiai nereikėtų daryti, – paėmėme iš kažko ir kažkam atidavėme. Jei kažkam norisi skirti daugiau, reikia susiplanuoti iš anksto.

Specialistai kituose miestuose daug darbo buvo nuveikę – kvietė žmones, šeimos gydytojai skambino, kalbino, kvietė, priminė. Ir dabar paimti ir pasakyti, kad jūs negausite vakcinų... Merų reakcija buvo labai teisinga – taip negalima daryti ir taip nedaroma. Kiti regionai, rajonai pasijaučia trečiarūšiais, kad jų sąskaita sprendžiamos Vilniaus problemos.

Norint kažką daryti, reikia iš anksto susiplanuoti ir gerbti kitų žmonių darbą. Reikėjo kalbėtis su regionais, kuriuose galbūt situacija yra geresnė ir kažkas gal gali palaukti, bet ne suplanuoti ir per naktį pakeisti. Turbūt ne vakar sužinojo, kad Vilniuje situacija yra blogesnė.

Nežinau, ar tai susiję su tuo, kad Vilnius atsidarė vakcinavimo centrą "Litexpo" rūmuose. Oficiali versija – bloga situacija. Nežinau, kodėl Vilnius anksčiau tame "Litexpo" vakcinavimo centro neatidarė, o žmonės turėjo šalti gatvėse, kad sulauktų savo eilės.

Man pačiam teko eiti skiepytis į Vilniaus savivaldybės patalpas. Ten nėra kur įeiti. Pasikviečia savaitgalį, išsiunčia visiems žinutes, kad ateitų skiepytis, tada visus sustato lauke ir, negana to, stebisi, kad žmonės neatsakingi susirinko vienu metu, vienoje vietoje. Visiškas neūkiškumas. Čia juk ne medicina, čia organizacija.

Taip ir su tomis vakcinomis. Sveikatos ministras niekur nevažiuoja, premjerė važinėjasi po regionus. Gal pasikalbėjęs su regionų merais nedarytų tokių nesąmonių, bet, matyt, kad ir su merais nesišneka. Žmonės įdėjo darbo, susikvietė, kitiems gal nėra taip paprasta. Čia Vilniuje – sėdai į troleibusą ir atvažiavai, o regionuose gal žmonėms nėra taip paprasta susiorganizuoti atvažiavimą, kai kuriuos gal vaikai veža, atsiprašę iš darbų, o čia paima ir nubraukia per dieną. Tai ne tik regionui, bet apskritai žmonių darbui nepagarba.

Ministras apie dvi Lietuvas

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys vakar pareiškė, kad sprendimas Vilniui perskirstyti anksčiau kitiems miestams suplanuotas vakcinų dozes priimtas dėl ypač blogos epidemiologinės situacijos.

"Vakcinos buvo skirtos todėl, kad Vilniuje šiuo metu yra ypatinga sudėtinga situacija, išskirtinai sudėtinga. (...) Vilniuje pildosi lovos. Reanimacijos lovos jau pasiekė gruodžio situaciją, kada Lietuva pagal sergamumą buvo pirma pasaulyje", – LRT radijui antradienį aiškino ministras.

Pasak A.Dulkio, pagal sergamumą šalyje šiuo metu yra dvi Lietuvos.

"Manau, kad ir kiti miestai mato, kad taip, iš tikrųjų dabar yra dvi Lietuvos – juodoji Lietuva pagal epidemiologinę situaciją – visas Vilniaus regionas, Kaunas toks darosi – ir yra kita Lietuva, kur tas sergamumas yra žymiai mažesnis. Todėl, matyt, turėtume solidarizuotis, o visos numatytos vakcinos kitus miestus, kitus vakcinavimo centrus irgi pasieks", – kalbėjo ministras.

Dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos Vilniaus mieste nuspręsta perskirstyti naujas vakcinų siuntas ir skirti sostinės vakcinacijos centrams beveik pusę jų – 46 512 dozių, pirmadienio vakarą informavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Ministerijos teigimu, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Lazdijų rajono, Marijampolės, Panevėžio miesto, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Varėnos rajono, Vilniaus rajono, Visagino savivaldybėms bus pristatyti anksčiau numatyti, nepakitę vakcinų dozių kiekiai.

Diskreditavo procesą

Šiauliai – viena iš savivaldybių, kurios dalis dozių atiteko Vilniui. Pasak miesto mero Artūro Visocko, dėl to skiepijimą antradienį ir trečiadienį teks atšaukti maždaug 600 jau užregistruotų žmonių.

"Kodėl nepranešė anksčiau? Man dabar visiškai neaišku, ką tam žmogui sakyti. Aš neturiu atsakymo, kada jam ateiti. Aš tikiuosi, kad atšauks tą dalyką, nes tai visiška nesąmonė – visiška logistikos ir logikos nesąmonė", – sakė Šiaulių vadovas.

Anot jo, Šiauliai šią savaitę turėjo gauti apie 3,7 tūkst. dozių, o gaus kiek daugiau nei 1,7 tūkst.

"Per pusę sumažino, per pusę. Ir tą padarė staiga. Tokius dalykus reikia planuoti iš anksto. Tiesiog negautume skiepų, bet ir žmonės nebūtų pakviesti. Išeina, kad dabar yra valstybės diskreditacija. Skatiname žmones vakcinuotis, padarome didžiulį darbą, bet visi miestai turės tą darbą atšaukinėti", – piktinosi meras.

Klaipėdos miesto savivaldybė atideda planuotą prekybininkų skiepijimo be registracijos akciją. Ją planuota organizuoti balandžio 28–29 d.

"Įvertinę perskaičiuotus kiekius, vakcinavimo centrai galimybės organizuoti šios akcijos šiuo metu nebeturi", – teigiama savivaldybės pranešime.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas LRT radijui sakė, kad tai "nelabai smagus ir malonus įvykis". Jis atkreipė dėmesį, kad Vilniuje registruotis galima ne tik sostinės gyventojams.

"Skambtelėjau dviem pažįstamiems sostinėje, kurie sakė, kad užregistravo savo tėvus – vienas iš Molėtų, kitas – iš Ukmergės. Tokie sprendimai, ypač paskutinę dieną, paskutinę minutę, tikrai neprideda savitarpio supratimo", – sakė uostamiesčio vadovas.

Premjerė: vakcinų perskirstymas neišvengiamas

"Per šį savaitgalį gana žymiai suprastėjo situacija Vilniaus regiono klasterio ligoninėse, tikrai turime mažai reanimacijos vietų. Dėl to, kad jų būtų, reikia stabdyti daugiau planinės pagalbos. Tai yra blogai", – vakar Seime žurnalistams sakė Ingrida Šimonytė.

"Siekdami tą įtampą sumažinti, paskyrėme tam regionui daugiau vakcinų šią savaitę, kad aplinkinės savivaldybės ir Vilnius taip pat galėtų, kaip įmanoma daugiau žmonių paskiepyti", – teigė ji.

Vyriausybės vadovės teigimu, anksčiau įspėti kitų savivaldybių nebuvo įmanoma, reaguota skubiai.

"Netikėtas turbūt buvo ir lovų užsipildymas per savaitgalį. Daug čia tų netikėtumų su COVID-19 yra", – sakė I.Šimonytė.

"Bijau, kad neturime tokio komforto, kad informuotume prieš dvi savaites, kad bus taip po dviejų savaičių, nes tikrai nei vakcinų tiekimai yra pakankami, kad visos savivaldybės gautų pakankamai, nei situacija yra linijinė, kad tikrai žinotume, kas bus po dviejų savaičių", – tvirtino ji.

Šaltinis: BNS