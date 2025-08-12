Didelis gaisras Kaune: pasidalijo perspėjimu gyventojams

Antradienį, apie 13 val., R. Kalantos gatvėje, automobilių servise/autolaužyne, kilęs gaisras lokalizuotas, tačiau juodi dūmai tebekyla. Anot ugniagesių, degė keturi automobiliai, jų dalys ir dalis pastato.
Savivaldybė arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams perduoda Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų rekomendacijas kol kas neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Feisbuko grupės „Petrašiūnai“ vaizdo įrašas.
Teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
Anot aplinkosaugininkų, pranešimas apie gaisrą gautas R. Kalantos gatvėje 2A.
