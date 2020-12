Didžiojoje Britanijoje įstrigę lietuviai: eilės darytis COVID-19 testus – milžiniškos

Per tris paras, kai buvo užkirstas kelias iš Didžiosios Britanijos pasiekti žemyninę Europą tiek tuneliu po Lamanšu, tiek keltu, pietrytinėje Jungtinės Karalystės Kento grafystėje nusidriekė dešimtis kilometrų siekiančios vilkikų eilės. Nuo vakar ši eilė šiek tiek pajudėjo – Prancūzija paskelbė, kad įsileis tuos asmenis, kurie pateiks ne anksčiau kaip prieš 72 valandas atlikto koronaviruso testo neigiamą rezultatą. Anksčiau planavusieji šventėms į Lietuvą parskristi, dabar ėmė ieškoti galimybių parvažiuoti automobiliu, iš Doverio keliantis keltu į Kalė Prancūzijoje arba važiuojant tuneliu.

Prie testų – eilės

Kento grafystės Minsterio miestelyje (Minster-on-Sea) gyvenantis kaunietis Arvydas pasakojo iš anksto planavęs su bendradarbiu į Lietuvą parvažiuoti automobiliu, dar lapkričio mėnesį jie nusipirko kelto bilietą gruodžio 28 d. Tačiau vyro kelionės planus gali sumaišyti reikalaujamas koronaviruso testas.

„Abejoju, ar tą dieną galėsim išvažiuoti, nes dabar labai daug norinčiųjų atlikti šį tyrimą, visur didžiulės eilės, be to, per šventes šie tyrimai privačia tvarka greičiausiai nebus daromi. Kol kas anksčiausią laisvą laiką šiam tyrimui atlikti radau tik sausio 5 d. Londone“, – Arvydas abejojo, ar jam pavyks užsiregistruoti tyrimui anksčiau ir arčiau nei už 80 km nuo Minsterio esančioje Didžiosios Britanijos sostinėje.

Pašnekovo žodžiais, tokios eilės norinčiųjų testuotis susidarė ne vien dėl Prancūzijos reikalavimų. Ir dėl to, kad tiek Londonas, tiek Kento grafystė patenka į aukščiausią – raudonąją – koronaviruso paplitimo zoną. Kaip skelbia britų nacionalinis transliuotojas BBC, praėjusią savaitę gyventojų sergamumas koronavirusu Londone siekė 696 atvejus 100 tūkst. gyventojų, o viename didžiausių Kento grafystės miestų Meidstone jis buvo dar didesnis – siekė 746 atvejus 100 gyventojų. Tuo metu vidutinis sergamumas COVID-19 Didžiojoje Britanijoje yra daugiau kaip tris kartus mažesnis – tesiekia 226 atvejus 100 tūkst. gyventojų.

freepik.com nuotr.

Pašnekovo žodžiais, Jungtinėje Karalystėje, jei COVID-19 tyrimo reikia darbo ar turistiniais tikslais, Nacionalinė sveikatos tarnyba jo nekompensuoja. Kompensuojama tik jei žmogus galimai serga arba yra turėjęs sąlytį su sergančiuoju koronavirusu.

„Kitais atvejais reikia registruotis privačiai, pavyzdžiui, vaistinėje, ir pačiam mokėti už tyrimą. Tam, kad galėtum įvažiuoti į Prancūziją, greitojo testo atsakymas netinka – reikalaujama pateikti laboratorijoje atlikto PGR testo rezultatą. Laboratorijoje atliekamo PGR tyrimo kaina – 130–150 svarų. Problema, kad dabar visur eilės. Tiesa, yra tokių firmelių, kurios siūlosi atvažiuoti atlikti tyrimą į namus, bet neaišku, ar tie testai tikrai atitinka Prancūzijos keliamus reikalavimus“, – abejojo pašnekovas.

Gali reikalauti ir kitur?

Arvydas pasakojo tiksliai nežinantis, ar neigiamo kovido testo atsakymo nebus reikalaujama kertant kitas Europos Sąjungos valstybes. „Važiuojant planuojam kirsti ir Belgiją, Nyderlandus, Vokietiją, Lenkiją. Nežinau, ar koronaviruso testo atsakymas nepasens. Kitas dalykas, važiuosime Didžiojoje Britanijoje registruotu automobiliu. Tokį automobilį gali dažnai stabdyti. Galim ilgai kelionėje užtrukti“, – kauniečio žodžiais, jei ne darbo reikalai, kuriuos jis parvažiavęs į Lietuvą tikisi sutvarkyti, šiuo metu į tokią kelionę nesileistų.

Vis dėlto, Arvydo teigimu, didžiulė problema yra ne tai, kad laiku neišvažiuos tie, kurie susiplanavo keliones į Lietuvą. „Kur kas didesnė problema yra tūkstančiai vilkikų, užstrigę keliuose pakeliui į Doverį. Kai tris dienas Prancūzija nieko neįsileido, jų čia susikaupė tiek, kad greitai užpildė nenaudojamo oro uosto teritoriją, kur telpa apie 4 tūkst. vilkikų. Antradienį mačiau, kad vilkikai dar buvo nukreipiami į oro uostą, o vakar jie ten jau nebetilpo – dabar jie stoja ir formuojasi ilgiausios eilės kelyje. Kūčių rytą važiavau pro Meidstoną – vilkikų eilė jau pasiekė ir jį. Nuo ten iki Eurotunelio per Lamanšą – apie 30 km, iki kelto – apie 40 km, – skaičiavo pašnekovas. – Tai įsivaizduokit, kiek tokioj dešimtis kilometrų besitęsiančioj eilėj yra vilkikų. Ir tai dabar, kai jau paleido keltus į Prancūziją ir atidarė tunelį.“ Pasak Arvydo, pirmiausia iš Didžiosios Britanijos leidžiama išvažiuoti vilkikams, vežantiems gendančius maisto produktus.

Anglija.today vaizdo įrašas

Tuo metu Kūčių dieną Londono lietuviai per feisbuko grupę pradėjo organizuoti maisto vežimą dešimčių kilometrų eilėje užstrigusiems vilkikų vairuotojams.

Scanpix nuotr.

„Rytoj Kalėdos ir dauguma būsim namie su šeima, tik labai gaila, kad šiemet tiek daug vairuotojų yra įstrigę Dovery be maisto ir vandens atsargų. Tad mes nusprendėm rytoj, Kalėdų dieną, važiuoti į Doverį. Nuvežti vairuotojam maisto, vandens, kitų jiems reikalingų smulkmenų. Tad norėjau visų paprašyti, jei turite atliekamo maisto, kurio patys nesuvalgysit ir jį galėtų suvalgyti vairuotojai kelyje, ar galėtumėt jį atvežti nurodytu adresu“, – Kūčių popietę feisbuko grupėje „Londono lietuviai“ rašė viena jos narių. Į šį prašymą per valandą atsiliepė kelios dešimtys tautiečių. Vieni siūlėsi atvežti maisto, kiti – pervesti pinigų, kad maisto nupirktų iniciatyvos autoriai.