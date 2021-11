Didžiųjų nuolaidų dienos „Jamam“ Kaune: apgulties ir ilgų eilių nėra

Didžiųjų nuolaidų dienos „Jamam“ prekybos centruose „Akropolis“ vyksta nuo penktadienio. Šeštadienį po vidudienio prekybos centro „Akropolis“ automobilių aikštelėje dar buvo galima rasti vietos. Prekybos centre buvo matyti kiek daugiau pirkėjų nei paprastai savaitgaliais, tačiau apgulties nebuvo, eilės nesidriekė ir prie įėjimų, kur tikrinami įeinančiųjų galimybių pasai.

Iš maisto ir kitų prekių parduotuvės su pilnu prekių vežimėliu išėjusi kaunietė Lina pasakojo net neatkreipusi dėmesio, kad vyksta „Jamam“. „Atėjau apsipirkti, kaip paprastai savaitgaliais, pirkau tai, ką perku paprastai“, – sakė vyresnio amžiaus moteris.

Pasiteiravus, ar nesibaimina ten, kur didesnė žmonių koncentracija, užsikrėsti COVID-19, kalbinti žmonės sakė tokios grėsmės neįžvelgiantys. „Aš pasiskiepijęs, COVID-o nebijau. Be to, su kauke – velnias neims. Atėjau kvepalų žmonai. Galvoju, padėsiu Kalėdų seneliui – pasirūpinsiu kalėdine dovana. Ir Kalėdų Seneliui, ir man bus ramu. Žinau, kad Kalėdų Senelis bus labai patenkintas, kad sutaupė pirkdamas per nuolaidas“, – juokėsi neprisistatęs pusamžis vyras.

Šarūne prisistačiusi elegantiška brunetė taip pat neįžvelgė grėsmės prekybos centre dėvėdama kaukę užsikrėsti COVID-19. Vis dėlto moteris atkreipė dėmesį, kad nuolaidos per „Jamam“ šįkart mažesnės nei paprastai. „Anksčiau per tokias dienas daugelyje parduotuvių būdavo 30–40 proc. nuolaidos, dabar – tik 20 proc., ir tai net ne visose. Tokių nuolaidų kaip dabar ir ne per „Jamam“ dienas būna“, – pastebėjo ji.

Didžiųjų nuolaidų dienos „Jamam“ pandemijos metu surengtos pirmą kartą. „Trys „Jamam“ įprastu metu, pernai ir šių metų pavasarį, nevyko. Pagrindinis dalykas, kas padaryta siekiant paskirstyti pirkėjų srautus – „Jamam“ šįkart vyksta ne dvi, kaip įprasta, o tris dienas, – sakė Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė. – Be to, dabar patalpos maksimaliai vėdinamos. Galimybių pasus tikrinam kaip visada, kaukės privalomos kaip visada. Dezinfekcinės stotelės įrengtos jau nuo seniai.“

Ji taip pat teigė, kad dideliame prekybos centre pirkėjų srautai pasiskirsto natūraliai. Priminus, kad dideliuose žmonių sambūriuose išauga tikimybė užsikrėsti COVID-19 ir kad dabar ne pats geriausias laikas rengti tokias dienas, B.Kuodytė palygino: „O kiek žmonių susirenka žiūrėti krepšinio varžybų į „Žalgirio“ areną arba į parodas toje arenoje? Juk ten vienu metu tiek žmonių susirenka, kiek pas mus apsilanko per tris dienas. Taigi, ten didesnė tikimybė užsikrėsti.“

Pasak jos, norėdami išvengti spūsčių prekybos centre, nuolaidų dienomis žmonės turėtų vykti į prekybos centrą ryto valandomis. Tada esą pirkėjų būna mažiausiai.