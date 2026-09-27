Dirkstys bandė Maslobojevui nukąsti ausį? Sureagavo ir Pikul, ir nugalėjęs kovotojas

Įraše galima matyti momentą, kuriame D. Dirkstys priartėja prie varžovo ausies ir, rodos, bando kąsti.
Geriausiai šį momentą galima įžvelgti šokėjo Andriaus Kandelio socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše.
„Dirkstys kanda Maslobojevui į ausį“, – rašė A. Kandelis.
Portalui kauno.diena.lt A. Kandelis teigė, kad šį vaizdą pavyko užfiksuoti jam pačiam ir leido juo pasidalyti su skaitytojais.
Panašus momentas užfiksuotas ir kituose vaizdo įrašuose.
Į socialiniuose tinkluose plintančius vaizdus sureagavo ir pats S. Maslobojevas. Jis pasidalijo vaizdo įrašu iš žiniasklaidos kanalų ir palydėjo juos šypsenėlėmis.
Buvusi D. Dirksčio mylimoji Oksana Pikul prie šio vaizdo įrašo taip pat rėžė: „Dėl reklamos padarys bet ką.“
Verslininkė socialiniuose tinkluose jau ir anksčiau reiškė palaikymą S. Maslobojevui ir priminė: „Keliam taurę. Už geriausią. Palaikymas buvo girdėti visoj „Žalgirio“ arenoj.“
Primename, kad apie planą nukąsti ausį D. Dirkstys yra kalbėjęs ir anksčiau. „Gerai, nukąsiu ausį“, – sakė jis S. Maslobojevui.
Kaip jau skelbėme, šeštadienį dvikovoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre S. Maslobojevas nugalėjo D. Dirkstį.
D. Dirkstys pasitraukė iš kovos – antrame raunde susiėmė už rankos ir paliko ringą.
Apie kovos pabaigą pasisakė D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas.
„Šios kovos pabaiga neatsakė į klausimą, kaip būtų pasibaigusi pilna dvikova. Oficialus rezultatas yra aiškus. Tačiau kovą sustabdė trauma – ne aiškiai išryškėjusi vieno kovotojo persvara. Pirmas raundas mums davė labai svarbų atsakymą: Dominykas gali būti konkurencingas šiame lygyje, kurti pavojingus momentus ir priversti tokio patyrusio varžovo komandą su juo rimtai skaitytis. Dar prieš kovą žinojome, kad ranka buvo didžiausias klaustukas. Kaip treneris turėjau abejonių, ar jai jau atėjo laikas tokiam krūviui. Deja, šiandien tai tapo kovos dalimi. Bet tai nekeičia to, ką pamačiau ringe. Aš Dominyku labai tikiu. Pirmas raundas tik sustiprino šį tikėjimą. Dabar – sveikata, darbas ir kitas etapas. Ši istorija dar nebaigta“, – feisbuke rašė treneris.
(be temos)