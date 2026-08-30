 Dobilų gatvė Raudondvaryje – saugesnė ir patogesnė

Dobilų gatvė Raudondvaryje – saugesnė ir patogesnė

2026-08-30 11:00 klaipeda.diena.lt inf.

Dobilų gatvė Raudondvaryje po kapitalinio remonto akivaizdžiai pasikeitė: paklota 870 m naujos asfalto dangos, įrengtos apšviestos pėsčiųjų perėjos, autobusų sustojimų vietos, atliktas gatvės ženklinimas, sutvarkytos įvažos.

Investicija: Dobilų gatvės kapitalinis remontas kainavo 1,3 mln. eurų.
Investicija: Dobilų gatvės kapitalinis remontas kainavo 1,3 mln. eurų. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Pokyčių sulaukė ne tik automobilių vairuotojai. Šalia gatvės įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas. Atlikta ir nemažai iš pirmo žvilgsnio nematomų darbų – įrengta daugiau kaip 1 km lietaus nuotekų tinklų.

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad gatvės, šaligatviai, dviračių takai, kiemai ir įvažos yra reikšminga gyvenimo kokybės dalis – šia infrastruktūra gyventojai naudojasi kiekvieną dieną, todėl jos atnaujinimas išlieka viena svarbiausių savivaldybės investicijų krypčių.

Šiemet Kauno rajono savivaldybės kelių infrastruktūrai skirta suma yra rekordinė ir siekia 18,8 mln. eurų. Dobilų gatvės kapitalinis remontas kainavo 1,3 mln. eurų. Darbus atliko bendrovė „Kauno keliai“, projektą inicijavo Kauno rajono savivaldybė.

Šiame straipsnyje:
Dobilų gatvė
Raudondvaris
remontas
Kauno rajono diena

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