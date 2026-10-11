Duris atvėrė dvi naujos jaunimo erdvės

Babtų atviros jaunimo erdvės atidarymo šventėje dalyvavusi Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė (ji Babtuose mokėsi) prisiminė savo jaunystę, pasidžiaugė, kad jaunimui kuriama dar viena vieta ir padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šios erdvės atsiradimo, – nuo idėjos ir projekto įgyvendinimo iki patalpų parengimo ir veiklų planavimo.
Jaunimą čia pasitiks jaunimo darbuotoja Karolina Plauškienė. Kartu bus planuojamos įvairios veiklos, o patys jaunuoliai bus kviečiami aktyviai prisidėti prie erdvės gyvenimo ir siūlyti, ką joje norėtų veikti.
Domeikavos atviros jaunimo erdvės simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, tarybos narė Rūta Butkuvienė, Ramučių kultūros centro direktorė Neringa Grubliauskienė, Domeikavos atviros jaunimo erdvės darbuotoja Iveta Šukauskienė ir jaunimo atstovė.
„Ne išdažytos sienos, blizgučiai ar iškabos kuria pridėtinę vertę. Jaunimui reikia vietos, kur jis būtų laukiamas ir išgirstas. Kai jaunas žmogus jaučiasi girdimas, tikiu, jis gali sukurti labai daug gražių dalykų. Norime, kad kiekvienas čia jaustųsi svarbus, o šioje erdvėje gimtų gražiausios idėjos“, – pabrėžė L. Dilys.
Jaunuoliai čia laukiami antradieniais ir penktadieniais po pamokų, o penktadieniais jau spėjo susiformuoti sava tradicija – pasibaigus pamokoms susitikti erdvėje, pažaisti žaidimų, išgerti arbatos ir pasišnekučiuoti rūpimomis temomis. Nuolatinių lankytojų grupė auga, jaunimas čia renkasi noriai, o ateityje planuojami kino vakarai ir kitos veiklos.
Šventinę nuotaiką kūrė Domeikavos gimnazijos trečiokės Eva ir Laura, pasirodančios sceniniu vardu „Vaitra“. Merginos susirinkusiesiems atliko lietuvišką dainą „Saulė“.
Naujoji erdvė sulaukė ir dovanų – jaunimui padovanotas smiginis ir DJ pultas, linkint, kad jaunimo sumanymai pataikytų „tiesiai į dešimtuką“, taip pat geros muzikos, idėjų ir žmonių, su kuriais gera būti kartu.
Atidarymo dalyviai naujoje erdvėje paliko ir savo ženklą – spalvotais delnų antspaudais kartu margino specialiai paruoštą drobę. Bendras kūrinys papuoš jaunimo erdvės sieną ir primins jos atidarymo dieną. Šventę lydėjo pokalbiai prie arbatos puodelio ir torto.
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