Dvynės pasirinko tą pačią profesiją ir svajoja apie bendrą verslą

Neatskiriamos ir neišskiriamos
Seserys juokiasi, kad ateityje jų bendrystė gali persikelti ir į profesinį gyvenimą – viena iš svajonių yra kartu įkurti savo masažo verslą.
„Mes nuo mažens buvome neatskiriamos. Baigusios mokyklą supratome, kad net ir profesinį kelią norime rinktis tą patį. Mums tai turbūt net neatrodė keista – juk daugybę dalykų gyvenime darome kartu“, – pasakoja seserys.
Rinkdamosi profesinį kelią seserys ieškojo veiklos, kuri būtų artima jų pomėgiams ir gyvenimo būdui. Abi aktyviai sportuoja, bėgioja, domisi sveikatingumu, todėl gydomojo masažo specialisto profesija patraukė galimybe geriau pažinti žmogaus kūną, dirbti su žmonėmis ir prisidėti prie geresnės jų savijautos. Seserys taip pat žinojo, kad ateityje nenorėtų dirbti sėdimo darbo.
Mes nuo mažens buvome neatskiriamos. Baigusios mokyklą supratome, kad net ir profesinį kelią norime rinktis tą patį.
Sportas – itin svarbus
„Abi esame labai aktyvios, todėl norėjome darbo, kuriame nereikėtų visą dieną sėdėti. Mums patinka judėti, bendrauti su žmonėmis ir veikla, kurioje galime matyti savo darbo rezultatą“, – sako Marta.
Sportas seserų kasdienybėje užima svarbią vietą. Jos reguliariai treniruojasi sporto salėje, bėgioja, jau yra įveikusios maratoną, o šiuo metu ruošiasi kitam, vyksiančiam Italijoje.
Jų pačių patirtis skatina domėtis žmogaus kūnu, fiziniu krūviu ir atsigavimu, o pasirinktoje mokymo programoje merginos mokosi ne tik klasikinio ir gydomojo, bet ir sportinio masažo.
Įdomi ir naudinga praktika
Antrus ir paskutiniuosius mokslo metus skaičiuojančios dvynės sako, kad viena įdomiausių mokymosi dalių joms yra praktika. Karaliaus Mindaugo PMC sektoriniame Grožio paslaugų centre jos gali pritaikyti pamokose įgytas žinias ir masažo technikas dirbdamos su skirtingais klientais.
„Dirbame su labai skirtingais žmonėmis, todėl kiekvienas klientas suteikia naujos patirties. Labai naudinga, kad galime praktiškai pritaikyti tai, ko išmokstame per pamokas, išbandyti skirtingas technikas ir vis labiau pasitikėti savo gebėjimais“, – pasakoja Urtė.
Merginos sako, kad mokytis kartu smagiau ir drąsiau, o didelę įtaką jų požiūriui į pasirinktą profesiją daro ir profesijos mokytojai.
„Labai įkvepia tai, su kokiu užsidegimu mokytojai kalba apie savo profesiją. Jie dalijasi ne tik žiniomis, bet ir savo praktine patirtimi, pateikia daug pavyzdžių iš realaus darbo, todėl mokymasis labai praktiškas ir įtraukiantis“, – sako Marta.
Po žingsnį – į tikslą
Seserys praktinius įgūdžius tobulina Karaliaus Mindaugo PMC sektoriniame Grožio paslaugų centre. Jo vadovė Kristina Baronienė pabrėžia, kad čia atliekama praktika mokiniams suteikia galimybę dar besimokant dirbti su skirtingais klientais, pritaikyti įgytas žinias realiose situacijose ir ugdyti savarankiškam darbui reikalingus įgūdžius.
„Labai svarbu, kad dar mokydamiesi jie turėtų galimybę dirbti su klientais – taip teorinės žinios ir išmoktos technikos palaipsniui virsta profesiniais įgūdžiais, o kartu auga ir pasitikėjimas savo gebėjimais. Mūsų mokinių teikiamos masažo paslaugos sulaukia itin didelio susidomėjimo – žmonės noriai registruojasi, o laisvos vietos greitai užsipildo. Klientus patraukia ne tik palanki paslaugų kaina, bet ir tai, kad procedūros atliekamos atsakingai, skiriant žmogui individualų dėmesį, o mokinių darbą prižiūri profesijos mokytojas“, – sako K. Baronienė.
Ateityje dvynės norėtų kartu įkurti savo masažo verslą ir klientus pasitikti jau savo kabinete. Kol kas šio tikslo jos siekia taip, kaip ir daugelio kitų tikslų gyvenime, – kartu mokydamosi, kaupdamos patirtį ir žengdamos pirmuosius žingsnius pasirinktos profesijos keliu.
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