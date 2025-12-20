 Džiugindami kauniečius ratuoti Kalėdų seneliai vežė dovanėles

2025-12-20 16:04 klaipeda.diena.lt inf.

Prasidėjus švenčių maratonui, keturračius pabalnoję Kalėdų Seneliai grįžo į Kauną. Tradicija tapusi akcija kauniečius nudžiugino šeštadienį, kai miestą užplūdo ratuoti Kalėdų Seneliai.

Kelionę jie pradėjo prieš vidudienį Raudondvario plente. Tada atvyko į Rotušės aikštę. Atvykę į Rotušės aikštę Kalėdų seneliai toliau miestiečius džiugino A. Jakšto gatvėje, pravažiavo Šv. Gertrūdos ir E. Ožeškienės gatves.

Vienybės aikštėje Kalėdų seneliai trumpam sustojo. Po to Kalėdų Senelius kauniečiai išvydo K. Donelaičio g., Vytauto pr., Čiurlionio g., Tunelio g. , Baršausko g, Kovo 11-osios g., Savanorių pr.

Savanorių pr. greito maisto restorano „McDonald's“ ratuoti Kalėdų seneliai vėl keliolikai minučių sustojo.   

Tada jie judėjo Tvirtovės al., Nuokalnės g., per Varnių tiltą leidosi į Neries krantinę.

„Kartų namuose“  Kalėdų seneliai perdavė dovanėles ir sugrįžo į Raudondvario pl.

 

Šiame straipsnyje:
Kalėdos Kaune 2025
ratuoti Kalėdų Seneliai
raudondvario plentas
kartų namai

