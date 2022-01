ESO atsakė Jonučių gyventojams: elektra laikinai dar bus atjungta, bet generatorių visiems neužtenka

Praėjusią savaitę portalas kauno.diena.lt skelbė Jonučių gyventojų skundą, jog ESO atjungia elektrą visai dienai, tuomet išsijungia šildymas, vaikų mišinukams reikiamo vandens tenka važiuoti į degalines. Gyventojai pyko, kad ESO tinkamai neinformuoja apie planuojamą atjungti elektrą, todėl susijaukia visi planai. ESO atstovai pateikė ir paaiškinimą. Panašu, kad dar gali būti dienų, kuomet gyventojai liks be elektros.

ESO paaiškinimas

ESO atstovų paprašėme pakomentuoti, kokiais atvejais gyventojams pajungiami generatoriai, o kokiais ne. Taip pat norėjome, kad jie patikslintų, kokie darbai vykdomi Jonučiuose bei kiek dar kartų teks gyventojams atjungti elektrą.

„Šiuo metu vyksta aukštos įtampos (10 kV) oro linijos, kuri dalinai praeina ir per Jonučių gyvenvietę, rekonstrukcija. Jos metu linija pilnai atnaujinama, vietomis kabeliuojama, statomos naujos pastotės ir transformatoriai. Tai ženkliai pagerins energijos tiekimo kokybę gyventojams, sumažins gedimų skaičių, o to pasekmėje – laiką be elektros energijos. Vykdant šios kapitalinės rekonstrukcijos darbus gali prireikti trumpam laikui atjungti elektros tiekimą ateityje, apie tai gyventojai bus informuojami iš anksto kaip visada, kad galėtų tinkamai pasiruošti ir susiplanuoti“, – komentavo ESO atstovas Paulius Kalmantas.

Jis nurodė, kad kalbant apie konkrečius darbus, jie yra planuojami iš anksto, tačiau retais atvejais turi būti atšaukti dėl žemos oro temperatūros, siekiant nepalikti gyventojų be elektros energijos esant dideliems šalčiams.

„Darbai planuojami beveik prieš dvi savaites ir labai sunku nuspėti, kokia atjungimo dieną bus oro temperatūra, todėl tenka atšaukti, kad nesukeltumėme dar daugiau nepatogumų vartotojams. Generatorių prijungimas vykdomas pagal galimybes, o tai padaryti visiems klientams planinių darbų metu galimybės nėra“, – apie tai, kad dalis vartotojų laikinai gali likti be elektros, kalbėjo P.Kalmantas.

Gyventojų skundas

Primename, jog Jonučių gyventojai kreipėsi pagalbos, nes su ESO susitarti negali. Aviečių gatvės gyventoja pasakojo, kad ESO dėl planinių tinklo darbų elektrą planavo atjungti dar praėjusią savaitę, tačiau vėliau planas pakoreguotas ir elektra visai dienai atjungta sausio 13 dieną.

„Visą mėnesį ESO vis pranešdavo apie planuojamą atjungti elektrą tinklo remontui, einamąją dieną praneša, kad elektros neatjungs. Visoje kaimynystėje, beveik kiekviename name, gyvena mažyčiai vaikučiai ir nemaža dalis jų – praėjusių metų gimimo. Susiruošdavome atjungimui, išvykdavome iš namų ar kitais būdais pasirūpindavome šiltu vandeniu, o jie tą pačią dieną parašo, kad neatjungs elektros. Taip tris kartus buvo pranešta, kad atjungs, bet taip ir neatjungė. Galiausiai sausio 13 dieną ESO atjungė elektrą visai dienai, tad tikrai patyrėme daug nepatogumų, nes šį kartą neišėjo normaliai pasiruošti“, – portalui kalbėjo dviejų vaikų mama.

Ji tikino, kad visi supranta, jog tinklo darbus reikia atlikti, tačiau norėtųsi, kad visi darbai būtų atliekami pagal aiškų planą, nes dabar, kai atjungimo data vis kilnojama, nėra paprasta suplanuoti dienos ar išsinuomoti generatoriaus.

Šąla maži vaikai

Praėjusią savaitė Jonučių gyventojai portalui nurodė ir tai, atjungus elektrą, dauguma Jonučių namų liko ir be šildymo, nėra galimybės net ir kaip mažiems vaikams pašildyti mišinukus. Nepatogumų dingusi elektra pridarė ir tiems, kurie saviizoliacijoje, dirba iš namų ar neturi kur išvažiuoti ir komfortiškai praleisti dieną.

„Pas mane yra 4 m. berniukas ir 8 mėn. mergaitė. Kai taip neaiškiai praneša, kada nebus elektros, negali susiplanuoti. Dėl jų akibrokštų šąla mūsų maži vaikai. Mes bijome eiti į kontaktą su kitais, visgi, pandemija. Kažkokia nesąmonė, kai turi į degalinę važinėti karšo vandens, nes namie negali vaikui mišinuko padaryt. Kas dieną mes negalime privažinėti kažkur vien dėl to, kad ESO nesugeba vienu kartu ir iš anksto numatyta data pasidaryti darbų“, – kalbėjo vietos gyventoja.

Jonučių naujakuriai tikino, kad Vyčio Kryžiaus gatvės gyventojams buvo pajungtas generatorius, todėl ir Aviečių gatvėje tikėtasi, kad elektros tiekimą ESO užtikrins kitais būdais.

„Galvojome, kad jei ir pas mus bus generatorius, tai nieko tokio tie ESO darbai. Bet mes negavome jokio generatoriaus. Dabar atėjo žinutė, kad sausio 20 dieną vėl bus atjungta elektra. Tai gal jie juokauja? Juk žmonės ir dirba, ir gyventi turi, maži vaikai šąla, namuose iš karto pradeda kauptis drėgmė. Paklausiau, ar mums tuo metu bus duotas generatorius, pasakė, kad mums nepriklauso, nes esą mūsų pasirinktas planas nenumato skirti generatoriaus. Suprask, per mažai mokam už elektrą. Pas mane sąskaita ir taip būna apie 140 eurų, tai čia mažai?

ESO pasiūlė mums patiems išsinuomoti generatorių, bet kaip mums tai padaryti, jei jie tą pačią dieną atšaukia savo planus, tai kas mums iš to generatoriaus? Kitą dieną vėl savo lėšomis jį nuomotis ir nežinoti, ar panaudosi? Tokių išlaidų juk mums nekompensuos“, – toliau problemą dėstė Kauno rajono gyventoja.