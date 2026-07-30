ESO viražai: statistika gera, o namuose – tamsa

Paprastai ESO gana greitai praneša klientams apie elektros tiekimo sutrikimus ir informuoja, kad gedimas jau nustatytas ir per kiek laiko bus pašalintas.
Dažniausiai elektra atsiranda greičiau nei žadėta, tačiau kelių Žaliakalnio namų gyventojai neslėpė nuostabos – vien per liepą jie sulaukė net penkių tokių pranešimų.
„Tai ne tragedija, bet norėtųsi rimtesnės priežiūros, kad tai nesikartotų. Dirbu iš namų prie kompiuterio, todėl kiekvienas dingimas sukelia nemažai nepatogumų“, – patirtimi dalijosi kaunietis Skirmantas.
Dirstelėjęs į telefoną vyras išvardijo datas: liepos 12, 13, 17, 18 ir 23 d. Be elektros jam teko būti ir kelias minutes, ir kelias valandas.
Dirbu iš namų prie kompiuterio, todėl kiekvienas dingimas sukelia nemažai nepatogumų.
ESO Komunikacijos projektų vadovas Linas Toleikis patvirtino, kad Skirmanto minimomis dienomis tikrai buvo fiksuoti sutrikimai aukštos įtampos (10 kV) požeminiuose kabeliuose.
„Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad elektra buvo dingusi ne visais atvejais. Dalis gyventojų galėjo patirti tik trumpalaikius įtampos kryčius, dėl kurių kartais sutrinka jautresnių prietaisų veikimas“, – paaiškino bendrovės atstovas.
Anot jo, tokie sutrikimai gali nutikti bet kada ir dėl įvairių priežasčių: nuo įrangos pažeidimų, gamtos išdaigų ir trečiųjų asmenų veiksmų iki tinklo apkrovos pokyčių.
„Mūsų prioritetas – kuo skubiau nustatyti priežastis, jas pašalinti ir operatyviai atkurti kokybišką elektros tiekimą“, – tikino L. Toleikis.
Specialistas priminė, kad pernai ESO į tinklo modernizavimą ir plėtrą investavo beveik 380 mln. eurų. Tai leido reikšmingai pagerinti rodiklius: vidutinė sutrikimų trukmė vienam klientui per metus sutrumpėjo net penkis kartus, o atjungimų skaičius sumažėjo ketvirtadaliu. Vidutiniškai vienam klientui per metus tenka vos 1,08 neplanuoto atjungimo – tai vienas geriausių rezultatų regione.
Tiesa, Žaliakalnio gyventojo suskaičiuoti penki kartai per mėnesį tokią gražią statistiką kiek iškreipia.
„ESO duomenimis, liepos mėnesį toje pačioje kabelių linijoje pakartotinių sutrikimų tam pačiam klientui nebuvo. Minėti įvykiai buvo susiję su skirtingais žiedinio tinklo elementais“, – komentavo L. Toleikis.
Kadangi 10 kV tinklas yra žiedinis, sutrikimas viename požeminiame kabelyje gali sukelti trumpus įtampos svyravimus ir kituose objektuose, nors pats gedimas yra visai kitoje vietoje. Todėl gyventojui galėjo susidaryti įspūdis, kad elektra dingsta toje pačioje vietoje, nors iš tiesų buvo šalinami sutrikimai skirtingose linijose.
Bet kokiu atveju, dingus elektrai, ESO įsipareigoja tiekimą atkurti per griežtai nustatytą laiką. Didesniuose miestuose (virš 80 tūkst. gyventojų) ir LEZ teritorijose šviesa turi grįžti ne vėliau kaip per šešias valandas, kitur – per dvylika valandų. O jei elektros tinklus sutrikdo stichinės nelaimės ar gaisrai, terminas pratęsiamas iki 72 valandų.
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