„The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“ deimantų namai – Kaune

Nereikia būti Marilyn Monroe, norint pasipuošti deimantais ir nereikia važiuoti į Vilnių, norint jų įsigyti – Kauno „Akropolyje“ duris atvėrė antrieji „The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“ deimantų namai su didžiausiu Baltijos šalyse asortimentu.

Gali turėti kiekvienas

Kalbėdami apie Daną Ribas, kai kurie žmonės jos istoriją tapatina su Pelenės – neturėdama nieko, moteris sukūrė deimantų imperiją. Žinoma, brangakmeniai iš dangaus nenukrito, o „Deimantų karalienės“ titulą moteris pelnė ne per mėnesį. Tam prireikė ne vienerių metų darbo, užsispyrimo ir begalinio noro pažinti.

Šiandien D. Ribas – vienintelė Baltijos šalių atstovė, kuriai atsivėrė Izraelio deimantų biržos durys. Tai ypatingas įvertinimas gemologei ir didelis privalumas „The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“ deimantų namams. Brangakmeniai į juos patenka ne iš antrųjų rankų, bet tiesiai iš deimantų biržos. Toks kelias užtikrina patrauklias juvelyrinių dirbinių kainas, prieš kurias negali konkuruoti jokios iškabos su akcijų ženkleliais.

„Norime griauti stereotipus, kad deimantai kainuoja beprotiškus pinigus“, – bekalbant ant D. Ribas rankos sužibo akivaizdus to įrodymas – balto aukso apglėbtas, subtilus deimantas ant raudonos apyrankės. Nuo nelaimių ir blogų žvilgsnių saugantis, vos 55 eurus kainuojantis papuošalas – vienas populiariausių, o ant riešo jį sega ne tik moterys ar jaunos merginos, bet ir vyrai. Pastarieji mėgsta juodos spalvos juostelę, nevengia ir didesnių deimantų. Tiesa, brangakmenių dydis kelia ir juvelyrinio gaminio kainą. Visgi, jos nereikėtų baimintis. Papuošalai su brangakmeniais – ilgalaikė investicija, o kažkada, kai bus iškastas paskutinis deimantas – neįkainojama vertybė.

Dana Ribas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Nauji namai – Kaune

Kalbėdama apie „The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“, Izraelio deimantų biržos narė stengiasi nevartoti žodžio „parduotuvė“. Kur kas dažniau D. Ribas lūpose skamba žodis „namai“.

„Stengiuosi sukurti būtent tokią aplinką, nes man labai svarbu atgalinis ryšys ir grįžtantys žmonės“, – deimantų specialistė neslėpė, kad jos siekiamybė virsta realybe.

Klientai grįžta į „The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“, nes žino, kad čia ras ne tik kokybiškus juvelyrinius dirbinius, bet ir profesionalią pagalbą. Mylimosios žiedo dydžio nežinantis vyras gali būti ramus – deimantų namų merginos patars, kaip neprašauti su pasirinkimu. Svarstantys, kokie auskarai derės prie turimos apyrankės ar kaklo papuošalo taip pat gali pasikliauti „The Factory Diamons and Jewellery by Rybas“ konsultančių patirtimi.

„Visas personalas – savo srities žinovės, tikros profesionalės“, – D. Ribas džiaugėsi subūrusi puikią komandą Vilniuje, kur Stiklių gatvėje esantys deimantų namai skaičiuoja penktus metus ir Kauno „Akropolyje“, kur vos prieš kelias dienas duris atvėrė jau antrieji „The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“ namai. Išlaikiusi jaukių, bet tuo pat metu prabangių namų stilistiką, D. Ribas kauniečius pasitiks su bene didžiausiu Baltijos šalyse juvelyrinių dirbinių asortimentu ir garsiąja Paryžiaus deimantų namų „Messika“ juvelyrika, pasaulyje diktuojančia papuošalų madas.

„Tai išskirtinė, šiuolaikiška ir dinamiška juvelyrika, skirta veržliam žmogui, kuris deimantus nori nešioti kasdien, o ne tik tam tikromis progomis. Džiugu, kad lietuviai jau atpažįsta „Messika“. Įsigiję vieną papuošalą prie jo derina kitą“, – mažiau žinančius apie šį vardą, „The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“ vadovė kvietė į naujuosius deimantų namus Kaune artimesnei pažinčiai.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Žino lietuvių skonį

D. Ribas įsitikinusi, kad užsukę į naujuosius deimantų namus Kaune sau tinkamus papuošalus ras ir moterys, ir vyrai. Pastarieji esą vis labiau džiugina drąsiais eksperimentais. Renkasi ne tik apsaugą nuo blogų žvilgsnių užtikrinančias apyrankes, bet ir deimantais puoštus auskarus, titano ar aukso žiedus. Moterys? Meilė deimantams joms dažniausiai užgimsta jau pirmojo pasimatymo metu. Žinoma, būna ir tokių, kurios savo ir brangakmenių santykį nori pasitikrinti, todėl į namus užsuka kelis kartus. Matuojasi, prašo patarimo ir daugiau informacijos. Paklausta, ką dažniausiai renkasi lietuvės moterys, D. Ribas nusišypso. Deimantų specialistė geriau nei bet kas kitas tai žino, todėl yra laiminga kaskart galėdama klientes nustebinti naujomis kolekcijomis ir išskirtiniais juvelyriniais dirbiniais.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Pati esu lietuvė, todėl žinau, kas patinka ir ko reikia lietuvėms moterims. Papuošalai turi būti santūrūs, elegantiški, derantys prie daug ko, ilgai tarnaujantys, – D. Ribas užtikrino, kad visus šiuos kriterijus atitinka „The Factory Diamons and Jewellery by Ribas“ juvelyriniai dirbiniai puikiai tinkantys ir prie džinsų su marškiniais, ir prie lengvai plevėsuojančios vasarinės suknelės, ir prie klasikinio kostiumėlio. – Deimantai yra puikus pasirinkimas dovanai ir sau, nes jie neišeis iš mados, kaip ir maža, juoda suknelė. Be to, deimantai turi ypatingą liekamąją vertę ir gali būti šeimos vertybe, perduodama iš kartos į kartą.“