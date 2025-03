– Kaip dažnai reikia valyti ir prižiūrėti papuošalus?

– Kaip mes sakome, visi skalbiame drabužius, tačiau žiedus nešiojame kasdien ir net nesusimąstome, kad galime juos sugadinti, prarasti jų blizgesį ir brangūs papuošalai tampa tiesiog nepatrauklūs. Rekomenduoju kartą per metus apsilankyti pas profesionalų juvelyrą, kuris gali pataisyti smulkius pažeidimus, kol jie dar nėra dideli. Žinoma, galima juos prižiūrėti ir dažniau, pavyzdžiui, atkuriant brangakmenių blizgesį namų sąlygomis. Tereikia išplauti juos šiltu muiluotu vandeniu, palaikyti trumpai, kad ištirptų susikaupę kremai, dulkės ar plaukų lakas. Po to nuplauti ir praskalauti po šaltu tekančiu vandeniu. Jei tai auksas, galima nusausinti fenu, tačiau sidabrui tai nerekomenduojama. Labai dažnai klientai sako: „Ai, iškrito akmenukas, nieko baisaus, aš jau pripratau.“ Taip neturi būti. Net jei jums tai netrukdo, kiti tikrai pastebi. Išspręsti šią problemą galima vos per vieną dieną – tereikia ateiti pas juvelyrą, įstatyti akmenuką ir vėl džiaugtis savo papuošalu.

– Ar skiriasi skirtingų metalų priežiūra, pavyzdžiui, aukso, sidabro ar deimantų?

– Taip. Sidabro papuošalai labiau oksiduojasi, todėl juos reikia valyti dažniau, nes jie gali prarasti spalvą. Auksas šiuo atžvilgiu patvaresnis, tačiau jis linkęs labiau deformuotis nuo kasdienio nešiojimo ir susibraižyti, nes yra gana minkštas metalas – apie tai dažnai nesusimąstome. Tačiau kasmėnesinis profesionalus valymas juvelyro dirbtuvėse tikrai nėra būtinas. Svarbiausia laikytis elementarios priežiūros namuose. Lygiai taip pat kaip ir sidabras ar auksas – jei pastebite, kad papuošalas jums jau nepatinka ar prarado blizgesį, tai puiki proga jį atnaujinti, nes taurieji metalai gali būti atkuriami.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Tačiau jei, pavyzdžiui, sidabriniai žiedai jau pradėjo oksiduotis, jų išvalyti namuose gali nepavykti, tokiu atveju reikėtų kreiptis į saloną?

– Yra specialių valymo priemonių, kurias galima įsigyti – servetėlės su tam tikru impregnavimu, taip pat galima naudoti dantų pastą ar šepetėlį sidabriniams papuošalams valyti. Jei kreipsitės į juvelyrą, jis atliks profesionalų valymą, nes turi specialią įrangą, kuri iš naujo nupoliruoja sidabrą ir pašalina oksidacijos sluoksnį efektyviau nei valant namuose. Auksas šiuo atžvilgiu mažiau dėvisi, tačiau namų sąlygomis jo nupoliruoti beveik neįmanoma. Tačiau brangakmenius išvalyti tikrai galima ir namuose.

– Kokias dažniausias klaidas daro žmonės prižiūrėdami savo papuošalus?

– Viena iš pagrindinių klaidų – žmonės įsigyja papuošalą, nešioja jį kasdien ir nesusimąsto, kad jis reikalauja priežiūros. Jie galvoja, kad papuošalas yra visam gyvenimui ir nieko jam nenutiks. Bet įsivaizduokite, jei kasdien dėvėtumėte tą pačią palaidinę, kas su ja nutiktų? Nors žiedai vizualiai gali neatrodyti labai nudėvėti, jie vis tiek braižosi ir dėvisi. Pavyzdžiui, viena nuolatinė klientė atnešė žiedą atnaujinimui po labai trumpo laiko. Pamatėme, kad tai mechaninis pažeidimas. Ji tvirtino, kad nieko ypatingo su juo nedarė, tačiau pasvarstė ir po dviejų dienų grįžo su atsakymu: ji nešiojo žiedus ant abiejų rankų – ant vienos rankos buvo deimantinė juostelė, o ant kitos – auksinis žiedas. Kai ji plovė rankas, jos žiedai pradėdavo liestis vienas prie kito ir braižė auksinį žiedą.

– Ar sportas ir papuošalai dera tarpusavyje?

– Na, mes net rekomendaciją įrašome, kad sportuojant rekomenduojame nusiimti žiedą. Pakabutis ar apyrankė galėtų būti tinkamesni aksesuarai, tačiau žiedas sportuojant gali lengvai deformuotis. Labai dažnai pas mus ateina vyrai ir sako, kad reikia padidinti žiedą. Bet, apžiūrėjus žiedą, matyti, kad jo nereikia didinti – jis tiesiog įgavo kiaušinio formą, nes yra sulenktas.

– Pabaigai – keli svarbiausi patarimai, kad mūsų papuošalai džiugintų ne tik aplinkinius, bet ir mus pačius.

– Viskas labai paprasta. Nepamirškime blizginti deimantų ir brangakmenių – kad jie spindėtų, juos tiesiog reikia elementariai nuplauti. Bent kartą per metus apsilankykime pas profesionalų juvelyrą, kad jis nupoliruotų žiedą, atnaujintų paviršių, o prireikus – atliktų smulkų remontą. Tik tiek ir reikia.