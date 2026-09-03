„Fento karalienės“ pėdsakais

Ekskursijos pagal vienos konkrečios dokumentinės knygos siužetą Lietuvoje – nedažnas reiškinys. Kaune tokį formatą plėtoja bendruomenė „Gražinkime Kauną“, rengianti pasivaikščiojimų ciklą DELUXE, kuriame miesto istorija jungiama su apie Kauną rašančių autorių pasakojimais.
Šįkart ekskursijos atspirties tašku taps rašytojo ir žurnalisto Dailiaus Dargio dokumentinis trileris „Fento karalienė“. Rugsėjo 19-ąją kartu su knygos autoriumi ir gidu Jonu Oškiniu bus apsilankyta autentiškose knygoje aprašytose įvykių vietose.
Didžioji „Fento karalienėje“ aprašomos istorijos dalis rutuliojasi 1971–1986 m. Kaunas šiandien jau gerokai pasikeitęs, tačiau to meto miesto sluoksnis niekur nedingo. D. Dargio knygoje pasakojama tragiška pirmosios narkotikų prekeivės istorija.
Kai kurie knygoje paminėti miesto pastatai pakeitė paskirtį ir išvaizdą, pasikeitė gatvių pavadinimai, iškabos ir žmonės. Vis dėlto nemažai konkrečių knygoje minimų adresų išliko.
Būtent jie ir taps savotiškais būsimos ekskursijos orientyrais.
Maršrutas šįkart neapsiribos Senamiesčiu. Jis drieksis ir per centrinę Naujamiesčio dalį, kurioje išlikę objektų, susijusių su sovietmečio teisėsauga, teismais ir anuomečiu miesto gyvenimu.
Žadama stabtelėti prie buvusių sovietinės milicijos komisariatų, teismo rūmų, vietų, kuriose rinkdavosi Kauno bohema, ir paslaptinguoju Mauzoliejumi vadinamo objekto.
Šioje ekskursijoje dalyvausiantis D. Dargis ketina pasakoti apie konkrečius knygoje minimus adresus, objektus ir su jais susijusias aplinkybes. Toks pasakojimo būdas leidžia dokumentinę istoriją iš knygos puslapių sugrąžinti į jos tikrąją aplinką. Viena yra perskaityti gatvės pavadinimą ar namo numerį, visai kas kita – stovėti prie to paties pastato ir matyti jo langus, kiemą ar gatvę, kurioje prieš kelis dešimtmečius klostėsi aprašyti įvykiai.
Pasivaikščiojimą lydėsiantis aktyvus Kauno gidas J. Oškinis į maršrutą įpins pasakojimų iš anksčiau jo rengtų ekskursijų „80-ųjų Kaunas – roko miestas“ ir „90-ųjų Kaunas – reivo miestas“.
Taip viename pasivaikščiojime turėtų susijungti keli skirtingi miesto sluoksniai – sovietmečio kasdienybė ir teisėsauga, kriminalinės istorijos, bohemiškasis Kaunas ir vėlesnė alternatyvios muzikos ir naktinio gyvenimo kultūra.
Pirmoji ekskursija „Fento karalienės“ adresais buvo surengta birželio pabaigoje. Organizatorių teigimu, susidomėjimas buvo itin didelis, todėl nuspręsta prie šio pasakojimo grįžti ir maršrutą papildyti. Skelbiama, kad šįkart grupė bus nedidelė – numatyta iki 25 dalyvių. Toks formatas pasirinktas siekiant išlaikyti tiesioginį kontaktą su knygos autoriumi ir suteikti galimybę išsamiau išgirsti konkrečių vietų istorijas.
Naujausi komentarai