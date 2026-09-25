Garliaviškiams – svarbi informacija dėl vandens

„Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybę, Garliavos rezervuaruose atliekami planiniai dezinfekcijos ir plovimo darbai.
Dėl atliekamų darbų kai kurie vartotojai gali laikinai justi vandens skonio ir kvapo pokyčius. Rezervuarų dezinfekcijos ir plovimo darbai vykdomi laikantis norminių reikalavimų“, – atsiprašydami už laikinus nepatogumus pranešė bendrovės atstovai.
Jie padėkojo gyventojams už kantrybę: „Rūpinamės ir siekiame, kad vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo būtų kokybiškas ir malonus vartoti.“
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