Gintautas Kirkila-Klarkas amžinojo poilsio atgulė Panemunėje

Atsisveikinimas vyko „Tylos namuose“. Čia žmonės galėjo pasidalyti prisiminimais apie jo gyvenimą, ilgametę veiklą scenoje. Ekrane buvo rodomos G. Kirkilos gyvenimo akimirkos, o tylą persmelkė jo ir grupės „Balius“ atliekamos dainos.
Trečiadienio rytą už G. Kirkilą Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Vėliau artimieji, draugai ir kolegos susirinko atlikėją palydėti į paskutinę kelionę.
Popietę urna išnešta iš laidojimo namų. Amžinojo poilsio kauniečio palaikai atgulė Panemunės kapinėse.
Kapinėse skamba grupės „Queen“ daina „Show must go on“. G. Kirkilos dukra sakė, kad nežino daug detalių, kokių tėtis būtų norėjęs savo laidotuvių, bet kartą buvo minėjęs, kad nori, jog skambėtų būtent ši daina.
Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę
Didžiąją gyvenimo dalį G. Kirkilas praleido scenoje. Žiūrovai jį įsiminė dėl išskirtinio įvaizdžio, energijos ir kaubojiškos skrybėlės, tapusios neatsiejama atlikėjo dalimi. Ilgus metus jis koncertavo su grupe „Balius“.
G. Kirkilas mirė rugsėjo 26-ąją. Atlikėjui buvo 64 metai.
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