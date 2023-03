„Gramanos“ machinacijos paplito po visą Lietuvą: tarnybos užverstos skundais

Daugiau nukentėjusiųjų

„Kauno diena“ dar praėjusių metų rudenį rašė, kaip vienas Varėnos gyventojas už stogo dengimo darbus Kaune registruotai „Gramanai“ sumokėjo avansą, tačiau stogdengiai iš pradžių kelis kartus nukėlė darbų pradžią, o vėliau – visai dingo.

Po šios publikacijos į redakciją kreipėsi dar daugiau nukentėjusiųjų iš įvairių Lietuvos miestų. Šių žmonių istorijas jungė bendras vardiklis – Kaune registruotai „Gramanai“ sumokėjus avansą, jokie darbai nebuvo atlikti, pinigai – negrąžinti.

„Iš manęs praėjusių metų spalio 4 d. „Gramana“ paėmė 1 tūkst. eurų avansą. Kitą dieną atvažiavo ir darė spaudimą, kad privalau sumokėti dar 1 520 eurų už medžiagas. Tą dieną jiems sumokėjau grynaisiais. Įmonės atstovas tikino, kad iškart bus atvežtos medžiagos stogo darbams. Buvo išrašyti pinigų priėmimo kvitai, tačiau abejoju, ar jie galiojantys, nes neįrašyti buhalterijos ir serijos numeriai. Po kelių dienų su šiuo asmeniu susisiekti daugiau nepavyko, nes buvo išjungtas telefonas. Bandyta susisiekti ir su įmonės direktoriumi Tomu Plotnikovu, tačiau nesėkmingai, nes ir jo telefonas buvo išjungtas. Iki šios dienos medžiagos vis dar neatvežtos ir nepradėti sutartyje užsakyti darbai. Įmonė buvo įsipareigojusi įvykdyti užsakymą iki 2022 m. lapkričio 15 d. Aiškinta, kad tiek mano atveju, tiek, kiek mačiau internete, darbai esą nepradedami dėl blogo oro“, – savo istoriją papasakojo Simonas L. iš Gargždų.

Vyras turi klausos sutrikimų, augina kelis vaikus, todėl prarasti pinigai jo šeimai – itin skaudus smūgis. Vyras kreipėsi į teisėsaugą, kad būtų pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

Kitas nukentėjęs nuo „Gramanos“, bet viešai prisistatyti nepanoręs bendrovės klientas „Kauno dienai“ pasakojo, kad jam įmonė buvo pažadėjusi įrengti laiptus. Sumokėjus kelis šimtus eurų avanso, darbininkai irgi dingo tarsi į vandenį.

Dar viena istorija dienraštį taip pat pasiekė iš Gargždų. Stasys N. pasakojo, kad „Gramana“ turėjo suremontuoti butą. Vieną kartą darbų terminą pratęsė ir iki šių metų sausio 25 d.

„Turėjo padaryti apdailos darbus, sudėti grindis, atlikti tam tikrus santechnikos darbus. Paskambinę jie pasakė, kad pratęsia terminą, atsiųs garantinį raštą. Dėl ko pratęsė terminą, nežinau. Paskui, kiek bandžiau susisiekti, buvo tyla. Jau vasario pabaiga, o darbininkų taip ir nesulaukiau. Avanso sumokėjau 900 eurų, bendra darbų vertė turėjo būti 3 050 eurų. Tai kažkokia apgavikų gauja. Buvau susitikęs su advokatu, ruošiame dokumentus teismui“, – nurodė apgautas klientas.

Skundai: po dienraščio rašinio apie varėniškį, kuriam „Gramana“ taip ir neuždengė stogo, nors visos medžiagos jau buvo atvežtos į kiemą, pasipylė kitų apgautų žmonių istorijos. „Kauno dienos“ skaitytojų nuotr.

Apmulkino ir Molėtuose

Dar viena „Gramanos“ apgavystės istorija dienraštį pasiekė iš Molėtų. Zita K. pasakojo, kad šios įmonės skelbimą rado regioniniame laikraštyje. „Gramana“ turėjo įstatyti nestandartinių matmenų medines lauko duris.

„Atstovo ilgai laukti nereikėjo. Po kelių dienų jis paskambino ir atvyko į mūsų namus atlikti matavimų ir suderinti kitų su durimis susijusių reikalų. 2022 m. rugpjūčio 19 d. pasirašėme sutartį, grynaisiais sumokėjome 188 eurų – 30 proc. durų vertės.

Įmonės atstovas jokio pinigų paėmimo kvito neišrašė, tik sutartyje ranka įrašė datą ir kad gauta 188 eurų suma, ir preliminariai apskaičiuotus likusius 375 eurų vertės darbus. Galutinę durų pristatymo datą – 2022 m. spalio 15 d. – taip pat įrašė ranka“, – pasakojo molėtiškė ir pridūrė, kad pinigus paėmęs asmuo nepasižymėjo dideliu raštingumu, nepasitikėjimą kėlė ir tai, kad akis visą laiką dengė saulės akiniai. Jų „Gramanos“ atstovas nenusiėmė net užėjęs į vidų.

Moteris pasakojo, kad, sumokėjus avansą ir vėliau nagrinėjant pasirašytą sutartį, užkliuvo kelios detalės. Eilutėje, kurioje turėjo būti įrašyta vardas, pavardė ir parašas, nieko nebuvo. Tik uždėtas „Gramanos“ antspaudas.

„Žodžiu, kokiam asmeniui davėme pinigus, neaišku“, – pridūrė Zita K.

Artėjant spalio 15-ajai, kaip pasakojo apgauta klientė, vis laukė paskambinant, kada gi bus atvežtos naujosios durys. Spalio 3-iąją, po darbo valandų, ji sulaukė „Gramanos“ atstovo, kuris paėmė pinigus, skambučio.

„Jis abstrakčiai paaiškino, kad dėl pabrangusios medienos ir kitų išteklių mūsų užsakytų durų kaina išaugo, todėl dar reikia 120 eurų avansėlio, o pinigų paimti jis atvyks jau kitą dieną. Durys, kaip sakė, bus atvežtos kitą savaitę trečiadienį arba ketvirtadienį. Mums toks variantas nepatiko, kėlė įtarimų, bet raminomės, kad galbūt įmonė laikinai turi šiokių tokių finansinių sunkumų ir tam, kad iš gamintojų galėtų atsiimti mūsų duris, jiems šiek tiek pritrūko pinigų“, – toliau istoriją dėstė Molėtų gyventoja.

Skaičiuojame penkiolika gautų prašymų dėl ginčų tarp vartotojų ir šios įmonės.

Ji tikino, kad „Gramanos“ atstovas prisistatė jau kitą dieną po skambučio. Taip sutapo, kad tuo metu namuose buvo tik sūnus, tad vaikinas padavė 120 eurų ir pasirašė išduotą pinigų paėmimo kvitą.

„Tąkart taip pat užpildė tokį dokumentą, kur nei savo vardo, nei pavardės, nei parašo neįrašė, kitaip tariant, pinigus gavo UAB „Gramana“. Žodžiu, avansu įmonei sumokėjome 308 eurus“, – rašė Zita K.

Apgauti antrą kartą

Molėtiškė pasakojo, kad, praėjus galutiniam terminui ir nesulaukusi užsakytų durų, jos šeima bandė skambinti, susisiekti su įmonės atstovais, tačiau jie datą vis atitolindavo, kaskart atsirasdavo vis kitokių priežasčių, nenumatytų aplinkybių. Vėliau skambučius pradėjo visai ignoruoti, neatsiliepti, atmesti, o vėliau ir visai išjungė telefonus.

„Lapkričio 18 d. savo pašto dėžutėje radome „Gramanos“ atsiųstą garantinį raštą. Jame nuoširdžiai atsiprašoma dėl nesklandumų vykdant mūsų užsakymą, išsamiai paaiškinamos vėlavimo aplinkybės ir atsakingai pranešama, kad galutinis durų pristatymo terminas neužtruks ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 15 d. Laiške dar paminėta, kad turime visišką teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti į įmonės kasą sumokėtą avansą, tereikia į „Gramanos“ e. paštą atsiųsti laišką su nurodyta banko sąskaita, kad įmonė galėtų pervesti pinigus. Garantinis raštas pasirašytas vadovo Tomo Plotnikovo. Beje, tai vienintelis asmuo, kurio pavardę tąsyk ir sužinojome.

Mes ir vėl pasimovėme ant gražių pažadų. Juk mums išties labai reikėjo naujų durų, tad nusprendėme – dar mėnesį, iki numatytos gruodžio 15 d., galime palaukti. Be to, juk taip nuoširdžiai atsiprašė ir atsakingai pažadėjo. Rezultatas toks, kad ir šiandien durų neturime“, – šių metų sausį „Kauno dienai“ pasakojo Zita K.

Klientė nutarė šioje sumokėto avanso ir neatvežtų durų istorijoje padėti tašką, tad metų pradžioje bendrovei išsiuntė laišką su prašymu grąžinti sumokėtus pinigus. Kaip nurodė įmonės vadovas T. Plotnikovas, jie įrašė banko sąskaitos numerį ir avansui grąžinti skyrė dvi savaites.

„Tikimybė, kad pinigus atgausime, lygi nuliui“, – rašė molėtiškė.

Policija akla

Nuo „Gramanos“ nukentėję žmonės dienraščiui nurodė, kad kreipėsi į policiją dėl galimo sukčiavimo. Pirmieji apgauti asmenys skundus teikė pavieniui, tačiau, pasirodžius „Kauno dienos“ pirmajam rašiniui apie tai, nukentėję žmonės pradėjo kooperuotis ir teisėsaugos institucijoms teikti grupinius skundus, tikėdamiesi, kad pareigūnai išsamiau išnagrinės atvejus ir įžvelgs tendencingai prieš žmones nutaikytą apgavystės schemą.

Deja, ne visi kreipimaisi į policiją davė rezultatų. Net kelis kartus policija atmetė skundus motyvuodama, esą „Gramana“ nurodė naujus terminus, iki kada atliks įsipareigotas paslaugas, todėl čia nėra nusikaltimo.

„Kreipėmės į Molėtų policijos komisariatą dėl galimo sukčiavimo. Sulaukėme neigiamos pareigūnų reakcijos – pasak jų, tai normali registruota įmonė, jokių pažeidimų nėra, o jie juk skolų neišmušinėja, sutartyje numatytos sąlygos su mumis aptartos, pasirašyta. Jei norime, galime kreiptis į teismą civiline tvarka, o jie čia niekuo dėti. Štai taip.

Dėl to kreipėmės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT). Jeigu prireiks, samdysime advokatą ir skolą išieškosime per teismą. Akivaizdu, kad tai sukčių kompanija, kuri akiplėšiškai apgaudinėja žmones ir iš to pelnosi. Iš pradžių buvo apmaudu, svarstėme, nejaugi tik mes vieni visame rajone, netgi visoje Lietuvoje, likome taip apgauti. Galbūt atsiras ir daugiau nukentėjusiųjų nuo šios įmonės ilgapirščių – galima kooperuotis. Gal ir teisėsaugos institucijos rimčiau pažvelgs į tos firmos nešvarius darbelius – juk nusiskundimas tikrai ne vienas. Tegul tie žmonės, dirbantys ir vadovaujantys „Gramanai“, prisiima atsakomybę ir atsako už savo veiksmus“, – teigė Zita K.

Anksčiau aprašyto varėniškio Ramūno K. istorija taip pat buvo pasakota pareigūnams. Vyras „Kauno dienai“ teigė, kad policija irgi buvo atmetusi jo skundą, tačiau jis savo teisybę vis tiek siekia įrodyti teisiniu būdu, todėl skundais užvertė tiek prokuratūrą, tiek teismo atstovus.

Dešimtys skundų

Kol vieni nukentėję klientai pinigus iš „Gramanos“ ruošiasi atgauti per teismus, kiti dar turi vilties, kad ginčus padės išspręsti VVTAT. Nors „Gramana“ įsteigta tik praėjusių metų sausį, ši tarnyba jau gavo penkiolika skundų dėl paimto avanso ir neatliktų remonto darbų ir nesuteiktų paslaugų.

„Šiuo metu skaičiuojame penkiolika gautų prašymų dėl ginčų tarp vartotojų ir šios įmonės. Dėl vienuolikos ginčų jau priimti sprendimai, kurie tenkina vartotojų reikalavimus arba tenkina iš dalies“, – dienraščiui nurodė VVTAT atstovai.

Vadinasi, „Gramana“ yra įpareigota klientams grąžinti sumokėtą avansą. Jei bendrovė to nepadarys, VVTAT sprendimas gali turėti didelę reikšmę bandant pinigus atgauti per teismus. Beje, pati tarnyba pripažino, kad visi klientų skundai dėl „Gramanos“ yra panašaus pobūdžio, todėl neatmetama tikimybė pradėti papildomą tyrimą.

„Atsižvelgdami į gaunamų vartotojų skundų sistemiškumą, svarstysime ir dėl įmonės veiklos vertinimo kitu kontekstu (informacijos neteikimas, nebendradarbiavimas ir pan.), susijusiu su galimu teisės aktų pažeidimu“, – komentare dėstė VVTAT.

Ignoravimo taktika

„Gramanos“ apgauti žmonės „Kauno dienai“ pabrėžė, kad įmonės atstovai vengia bendrauti. Kad bendrovės atstovai sėkmingai laikosi ignoravimo taktikos, įsitikino ir dienraščio žurnalistai.

Dar sausį bendrovės elektroniniu paštu išsiuntėme klausimus apie skundus dėl paimto avanso ir nesuteiktų paslaugų. Po kelių savaičių priminėme, kad vis dar laukiame komentaro, tačiau e. paštu niekas neatsakė.

Rekvizitai.lt nurodytais „Gramanos“ vadovo kontaktais atsiliepęs vyras teigė, kad esą vadovo T. Plotnikovo nėra ir paprašė paskambinti kitą dieną. Kitą dieną sutartu laiku į skambučius niekas neatsakė. Niekas nesiteikė perskambinti ir pakomentuoti, dėl kokių priežasčių neatliekami įsipareigojimai. Liko neaišku, ką „Gramana“ ketina daryti ir su VVTAT sprendimais tenkinti klientų skundus, ar jiems grąžins sumokėto avanso sumas.

Sukčiavimo sąsajos

Dalis avansą sumokėjusių, bet darbų taip ir negavusių klientų nurodė, kad bendravo su L. V., kuris yra „Gramanos“ vieno skyrių vadovas.

Įdomu tai, kad L. V. maždaug prieš dešimtmetį yra teistas už sukčiavimą, todėl apgauti žmonės randa sąsajų ir su dabartine „Gramanos“ naudojama schema, kai surenkami pinigai, o vėliau klientai paliekami likimo valiai.

„Kauno diena“ yra rašiusi, kad internete lengvai randama, kad L. V. daugiau nei prieš dešimtmetį buvo teistas už sukčiavimą, nes iš žmonių buvo surinkęs pinigus už duris, baldus ir kt., tačiau nei gaminiai buvo pagaminti, nei suteiktos montavimo paslaugos, o jis pats dingo. Tuomet skelbta, kad uteniškis L. V. su dar keliais bendražygiais iš gyventojų tokiu būdu surinko beveik 0,5 mln. litų, kol galiausiai juos pričiupo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

Praėjusių metų spalį aprašant varėniškio Ramūno K. istoriją apie tai, kaip „Gramana“ taip ir neuždengė namo stogo, bendrovės vadovas T. Plotnikovas buvo sutikęs pakomentuoti L. V. reputaciją. Tąkart jis tikino, kad į darbuotojo praeitį jis linkęs nežiūrėti.

„Prisiklausė internete kažkokių pliurpalų apie žmogaus praeitį, sukčiavimus, bet tai tokia hipotetika. Viskas pajamuota per banką, išrašytos sąskaitos. Tas klientas pyksta ir žadėjo mums kenkti. L. V. dirba įmonėje, vadovauja padaliniui, atlieka savo darbą ir seniau vykę teismai neturi būti siejami su dabartine įmone. Jeigu apie kiekvieną žmogų internete skaitytume, matyt, irgi būtų galima netekti pusės žmonių. Juk buvo teismo verdiktas, nuosprendis, žmogus atliko bausmę ir tai po kokių dešimties metų nebeturi būti kvestionuojama. Nereikia vadovautis tokiais senais aprašymais, reikia žiūrėti į žmogaus darbo rezultatus“, – apie darbuotojo praeities teismus tada kalbėjo „Gramanos“ direktorius.