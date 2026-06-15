Į „Buzelis Cup“ – su vėliavomis ir krepšinio sostinės dvasia

Į vieną didžiausių Baltijos šalyse moksleivių krepšinio švenčių iškeliavo beveik 270 Kauno rajono mokinių ir 27 juos lydintys mokytojai iš aštuoniolikos ugdymo įstaigų.
Palydėtuvėse jauniesiems dalyviams buvo įteikti marškinėliai su „Kauno rajonas – Lietuvos krepšinio sostinė 2026“ simbolika, o mokyklų bendruomenėms – savivaldybės vėliavos. Moksleivius į renginį išlydėjo Kauno rajono savivaldybės vadovai.
„Krepšinio žvaigždės užauga ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir nedideliuose miesteliuose, kaimuose. Tai puikiai įrodo Kauno rajono vardą garsinę krepšininkai: Jonas Mačiulis iš Karmėlavos, Vytenis Lipkevičius iš Vilkijos, Adas Juškevičius iš Kačerginės, Kęstutis Šeštokas iš Garliavos. Jų kelias prasidėjo ten, kur šiandien savo svajonių siekiate jūs. Linkiu jums drąsiai priimti iššūkius, tikėti savimi ir savo komanda. Tegul šis turnyras atneša ne tik pergalių, bet ir vertingos patirties, naujų draugų bei nepamirštamų įspūdžių“, – moksleiviams linkėjo meras Valerijus Makūnas.
Kauno rajonui suteiktas 2026 m. Lietuvos krepšinio sostinės vardas įprasminamas visus metus vykstančiomis iniciatyvomis, skirtomis krepšinio bendruomenei stiprinti ir jaunimo įsitraukimui į sportą skatinti. Dalyvavimas „Buzelis Cup“ tapo viena iš šios programos veiklų, suteikusių galimybę šimtams Kauno rajono moksleivių dalyvauti tarptautiniame renginyje, susipažinti su krepšinio pasauliu iš arčiau ir pasisemti įkvėpimo iš sporto profesionalų.
Vasarą jaunimo lauks ir daugiau veiklų – nemokamų stovyklų ciklas „Vasara su oranžiniu kamuoliu“, turnyrai, treniruotės ir susitikimai su žinomais krepšininkais.
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