Į Kauno kalėdinės eglutės šventę – tik pėsčiomis

Automobiliu patekti į Rotušės aikštę negalima daugiau nei mėnesį. Iš pradžių įvažiavimai į šią Senamiesčio erdvę užverti dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos, dabar skelbiama, kad ir įžiebimo metu automobilių vairuotojus pasitiks „plyta“.
Patogiausia į Kauno kalėdinės eglės įžiebimo šventę atvykti viešuoju transportu ir nuo stotelės ateiti pėsčiomis. Norint atvykti automobiliu, teks laisvos vietos ieškoti atokiau nuo Rotušės aikštės, nes įvažiavimai iš A. Jakšto, Muitinės gatvių bus uždaryti. Į Rotušės aikštę automobiliu nebus galima patekti ir nuo Vytauto bažnyčios ar Maironio lietuvių ir literatūros muziejaus. Šiame aikštės kampe vis dar vyksta rekonstrukcijos darbai.
Primename, kad šiais metais art deco stiliumi Kauno kalėdinę eglę puošia floristė Kristina Rimienė. Eglutė spindės aukso spalvomis, rankų darbo dekoro elementais burbulais. Taip pat bus panaudotos programuojamos LED lemputės, kurios keis eglės vaizdą.
Kauno kalėdinė eglutė
Įžiebimo šventėje pasirodys ryškiausi šalies atlikėjai. Scena bus įrengta ties Rotuše. Taip pat bus ne vienas ekranas, kuriame bus galima matyti pasirodymus bei vertimus į gestų kalbą.
Kauno Kalėdos prasidės lapkričio 22 d. 17 val.
