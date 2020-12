Į mobilųjį punktą – su taksi: šokiravo ir kaina, ir neatsakingas vairuotojo elgesys

Kaunietę, taksi automobiliu vykusią darytis COVID-19 testo į mobilųjį patikros punktą, šokiravo neatsakingas vairuotojo elgesys. Jokios pertvaros tarp vairuotojo ir keleivio, vairuotojas – su smunkančia kauke, be pirštinių, be to, pavežęs ją nedezinfekavęs automobilio iš karto įsisodino kitą keleivį. Be to, už kelionę moteris tikina sumokėjusi didelius pinigus.