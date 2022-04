Į Rumšiškes sugrįžo Velykų linksmybės: pramogų netrūksta nei mažam, nei dideliam

Jų dalyviai įsiklausė į organizatorių raginimą nepamiršti namuose ne tik margučių, bet ir geros nuotaikos. O tai buvo ir neįmanoma, nes šiandien šiame muziejuje po atviru dangumi visų – mažų ir didelių, laukė daugybė pavasariškų linksmybių bei pramogų.

Kvietime į šį daugelio išsiilgtą renginį teigta, kad negalima per Velykas ilgai miegoti, nes galvą ilgai skaudės. Todėl jau nuo 10 val. muziejaus miestelyje šurmuliavo tautodailininkų dirbinių mugė, siūliusi ir įvairiausius gardumynus. O miestelio kepyklėlėje buvo kepami šventiniai meduoliai, kurių buvo neįmanoma neparagauti.

Į Rumšiškes sugrįžo Velykų linksmybės



















Čia pat veikė ir įvairios edukacijos. Su amatininke, šiaudelių pynimo meistre Jurgita Treinyte buvo galima sukurti velykinį šaudinį paukštelį. Rasos Rainienės karpinių parodoje bei dirbtuvėlėje – susipažinti su karpymo subtilybėmis. O Velykinių aitvarų dirbtuvėlėje – susikurti savo aitvarą.

Be to, sodybose, išsidėsčiusiose pakeliui į šį įvairių pramogų kupiną miestelį, buvo galima pasigrožėti velykinėmis lietuvių tradicijomis – ne tik šiai progai nukrautais stalais, bet ir jų dengimo ypatumais, indais bei šventiniais patiekalais. Apie visa tai muziejaus darbuotojos galėjo pasakoti be galo, be krašto.

Vidurdienį bažnytinio būgno gaudesys tradiciškai pakvietė ir į mišias muziejaus Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje.

Po mišių muziejaus sodybose prasidėjo linksmybės – visus drauge padainuoti ir pašokti kviečia folkloriniai ansambliai. Aidi ir sveikinimai bei linkėjimai. O jaunimas tradiciškai varžosi, kas aukščiau išsisups.

Nestinga pirmadienį Rumšiškėse ir kitų tradicinių Velykų pramogų – kiaušinių marginimo bei margučių ridenimo loveliais ir su lazdomis. Be to, organizatoriai dar siūlė susirungti ridenant margučius milžinus bei velykinį paštą ir net velykinį krepšinį.

Šventę vainikuos gražiausio, mažiausio ir didžiausio ne tik vietoje margintų, bet ir atsineštų iš namų, margučių konkursų bei velykinių žaidimų nugalėtojų apdovanojimai.

„Kur dar, jei ne Lietuvos liaudies buities muziejuje, galima taip stipriai pajusti atbundančią pavasario gamtą ir prosenelių paliktą velykinių papročių gausybę!“ – teigė renginio organizatoriai.

Ir tai gali patvirtinti visi, nepatingėję pirmadienį pakilti nuo vaišėmis nukrautų savo namų stalų, ir atvykti į Rumšiškes.