Įsidėmėkite: šie Kauno statiniai kelia grėsmę aplinkiniams

„Siekiant, kad Kaunas būtų tvarkingas ir gyvas miestas, neužtenka vien tik savivaldybės darbo. Būtinas ir pačių kauniečių įsitraukimas, atsakomybė bei supratimas, kad jų turtas yra miesto dalis. Pastaraisiais metais matome daug pozityvių pokyčių, kai seni, neprižiūrėti pastatai yra atnaujinami, vėl puošia Kauną. Apmaudu, bet vis dar turime pastatų savininkų, kurie yra apsileidę, užsispyrę ir nesitvarko“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Į 2025 metų Apleisto ar neprižiūrimo NT sąrašą įtraukti 173 nekilnojamojo turto objektai, priklausantys 103 juridiniams ir fiziniams asmenims. Antradienį tam pritarė posėdžiavusi miesto taryba. Bene daugiausiai apleistų ir neprižiūrimų pastatų fiksuojama miesto Centre, Aleksote ir Šilainiuose.
Ne pirmus metus į sąrašą patenka statiniai esantys Europos pr. 91, Šv. Gertrūdos g. 40, Partizanų g. 72A, Ašigalio g. 4, Didžioji g. 38, Kalantos g. 83, A. Juozapavičiaus pr. 120, Astronomijos g. 6, taip pat Vytauto pr. 1, priešais Geležinkelio stotį.
„Kaune vis dar turime byrančių statinių, kurių būklė nesikeičia daug metų. Neprižiūrėti fasadai ne tik nepuošia miesto, bet ir tampa pavojumi žmogaus sveikatai – tiek dėl besikaupiančios drėgmes ir pelėsio viduje, tiek dėl galinčių nukristi dalių išorėje. Pirmiausia turtą apžiūri, įvertina ir siūlo jį pripažinti apleistu seniūnijų specialistai. Galutinį žodį taria miesto taryba“, – primena Kauno savivaldybės Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja Sonata Šėlienė.
Kasmet tvirtinamu Apleisto ar neprižiūrimo NT sąrašu siekiama skatinti patalpų ir statinių savininkus racionaliai naudoti valdomą nekilnojamąjį turtą bei užtikrinti, kad statiniai nekeltų pavojaus ar nebūtų padaryta žala žmonių sveikatai ir aplinkai. Miestas taip pat kviečia gyventojus gauti finansavimą savo turto tvarkymui per Paveldotvarkos ir Įvaizdžiui svarbių pastatų tvarkymo programas. Plačiau su siūlomomis galimybėmis galima susipažinti paveldotvarka.kaunas.lt ir ivaizdis.kaunas.lt.
Savivaldybės taryba gali nustatyti konkretų ar kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, teisinį, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą.
Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, Apleisto ar neprižiūrimo NT turto savininkams gali būti taikomas tarifas iki 3 procentų. Savo objektų neprižiūrintys savininkai raginami greičiau pradėti statinių ir pastatų tvarkybos darbus, kadangi jau kitąmet įsigalios LR Seimo priimti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai. Tai leis savivaldybės administracijai apleistam ar neprižiūrimam turtui taikyti 5 procentų tarifą.
Nekilnojamojo turto mokestį renka Valstybinė mokesčių inspekcija. Gautas mokestis sugrįžta į bendrą savivaldybės biudžetą.
