Įsigalioja eismo ribojimai magistralėje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai

2025-09-22 07:02
ELTOS inf.

Pirmadienį įsigalioja trumpalaikiai eismo ribojimai magistraliniame kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, kurie buvo įvesti dėl pastebėtų deformacinio pjūvio pažeidimų Česlovo Radzinausko tilte, praneša bendrovė „Via Lietuva“.

Planuojama, jog, esant tinkamoms oro sąlygoms, darbai vyks nuo pirmadienio iki penktadienio vakaro. Jų metu bus keičiamas susidėvėjęs deformacinis pjūvis.

Kaip anksčiau skelbė „Via Lietuva“, bus remontuojama 5,34 km ilgio magistralės atkarpa.

Pasak valstybinių kelių operatorės, remonto darbai bus atliekami keliais etapais. Pirmojo etapo metu, nuo pirmadienio iki trečiadienio, bus uždaryta antra eismo juosta. Trečiadienio eismo ribojimai persikels į pirmą eismo juostą ir tęsis iki penktadienio, kai eismas kelyje bus visiškai atnaujintas.

