Įsimintinos vasaros atostogos garantuotos 1,6 tūkst. pakaunės moksleivių

Skirs 100 tūkst. eurų

Šiemet vaikų vasaros stovykloms numatyta skirti 100 tūkst. eurų biudžeto lėšų. „Per pastaruosius penkerius metus savivaldybės skiriamos lėšos padvigubėjo, padaugėjo vasaros stovyklų organizatorių, padidėjo vaikų užimtumo vasaros atostogų metu poreikis“, – tvirtino Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja (ugdymui), vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jolanta Jankauskienė.

Stovyklos skirstomos pagal mokinių amžių: 7–10, 11–14, 15–18 metų mokiniams. Organizuojant programas rekomenduojama įtraukti vaikus, augančius daugiavaikėse ar socialinę riziką patiriančiose šeimose, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių ir atvykusius į Kauno rajoną iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar (ir) pabėgėlių iš kitų šalių vaikus, besimokančius Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Prioritetų sąrašas

Pasak J. Jankauskienės, prioritetas skiriamas visos dienos (8 valandų) stovykloms su maitinimu, turinčioms kitų finansavimo šaltinių, skatinančioms vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumo ugdymą, vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, orientuotoms į smurto ir patyčių prevenciją, numatančioms STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) srities veiklas, įtraukiančioms į veiklas socialinius partnerius, išorės lektorius.

Stovyklas pakaunės moksleiviams šiemet organizuos Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui pavaldžios kultūros, švietimo, sporto įstaigos: bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kultūros centrai, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kauno rajono muziejus, laisvieji mokytojai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kiti teikėjai.

Vaikams bus siūlomos pažintinės, kultūrinės-edukacinės kelionės, sporto treniruotės, komandiniai žaidimai, patirtinės veiklos, meno terapijos užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, emocinio ir socialinio ugdymo užsiėmimai, interaktyvios paskaitos ir diskusijos, skaitymo ir kalbos lavinimo užsiėmimai, laboratoriniai darbai, žygiai gamtoje, STEAM veiklos, bus organizuojamos pažintinės, kūrybinės, meninės edukacijos, sportinės veiklos, išvykos, žygiai, rengiami įvairūs kūrybiniai, sportiniai, šokių, muzikos užsiėmimai, skaitymo popietės.

Būdas: pažintis su gamta gali būti ir tokia. / Praėjusių metų vaikų vasaros stovyklų organizatorių nuotr.

Populiarumo paslaptis

Nors visos stovyklos išties yra patrauklios, į kai kurias vietos išgraibstomos vos paskelbus registraciją. Taigi, kur slypi populiarumo paslaptis?

„Populiarios yra stovyklos, išsiskiriančios aktyviu edukaciniu turiniu, kai pramogos derinamos su mokymusi, patirtine, kūrybine, pažintine veikla, skatinamas vaikų kūrybiškumas, savarankiškumas ir bendradarbiavimas, gyvenimui reikalingų įgūdžių ugdymas“, – įsitikinusi vedėjo pavaduotoja (ugdymui), vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Ne vienus metus populiariausių sąraše išliko Lietuvos šaulių sąjungos stovykla „Šauliška vasara“, rengiama nuo 2018 m. Šioje stovykloje kasmet dalyvauja apie 100 mokinių, organizuojamas visos dienos užimtumas su nakvyne, per teorinius ir praktinius užsiėmimus formuojami vaikų išgyvenimo gamtoje įgūdžiai, vykdomi praktiniai edukaciniai užsiėmimai, kurių metu moksleiviai patys praktiškai įgyvendina įvairias užduotis.

Vaikai turi galimybę per asmeninę patirtį susipažinti su šauliška buitimi lauko sąlygomis, per įvairias šauliškas veiklas tobulėti kaip asmenybės, ugdyti savarankiškumą, asmeninę ir komandinę atsakomybes, propaguoti sveiką gyvenseną ir aktyvias sportines veiklas, ugdyti pilietiškumą ir pilietinį pasipriešinimą ugdymas. Taip pat daug dėmesio skiriama psichologiniam rengimui ir socialiniams įgūdžiams stiprinti pasitelkiant individualias ir komandines metodikas, vaiko asmenybei vystyti ir stiprinti per lyderystę, aktyvaus laisvalaikio turiningam leidimui pasitelkiant kariškas užduotis, kliūčių ruožus ir estafetes.

Duoklė M. K. Čiurlioniui

Toliau rikiuojasi nuo 2020 m. organizuojamos Kauno rajono muziejaus stovyklos, garantuojančios turiningą vaikų užimtumą gamtinėje aplinkoje, supažindinančios su krašto istorija. Rengiami stebėjimai, tyrinėjimai ir eksperimentai gamtoje.

Vaikams patinka ir nuo 2021 m. veikiančios Kauno rajono viešosios bibliotekos stovyklos, ugdančios sąmoningumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, derinant literatūrą, skaitymą, interaktyvias užduotis ir šiuolaikines technologijas.

Paklausta, kokios šiųmetės stovyklos, jos nuomone, turėtų būti įdomiausios, J. Jankauskienė pirmiausia įvardijo Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro stovyklą „Aktyvaus laisvalaikio medžioklė“. „Vaikams bus organizuojamas užimtumas netradicinėse erdvėse: Basakojų take, Dubravos rezervatinės apyrubės pažintiniame take, Žygeivių klubo „Bagota Ciba“ žygyje, Kulautuvos parke, Kazlų Rūdos virvių parke STIHL“, – pasakojo savivaldybės atstovė.

Patrauki žada būti ir Kauno rajono viešosios bibliotekos stovykla „Skaitymo kelionės: patirk vasarą kitaip!“. Vaikams bus rengiami interaktyvūs skaitymai, o vėliau jie įsitrauks į kūrybinius užsiėmimus: ebru meną, piešimo terapiją, molio ir modelino dirbtuves, origamio, IT edukacijas su LEGO robotika. „Programa orientuota į STEAM ugdymą per žaidybinį ir sensorinį pažinimą“, – pabrėžė pašnekovė.

Ežerėlio kultūros centras, atliepęs M. K. Čiurlionio 150-ąsias metines, kvies į stovyklą „Pasivaikščiojimai su Čiurlioniu“: bus lankomos vietovės ir kultūriniai objektai, vaikai dalyvaus pažintinėse-patirtinėse ekskursijose M. K. Čiurlionio muziejuje, Alytaus krašto muziejuje, Vilniaus Čiurlionio namuose, dalyvaus tapybos kūrybinėse dirbtuvėse.

Įvairovė: stovyklautojai mėgsta, kai pramogos derinamos su mokymusi, patirtine, kūrybine, pažintine veikla, skatinamas kūrybiškumas. / Praėjusių metų vaikų vasaros stovyklų organizatorių nuotr.

Nuo penkių iki trylikos

Trumpiausios stovyklos – penkių dienų trukmės; jų, beje, yra daugiausia – 68. Yra stovyklų, kurios truks 7–9 dienas. Ilgiausiai – 13 dienų trunkanti – Kauno rajono sporto mokyklos organizuojama stovykla „Melnragė-2025“.

Programa bus vykdoma Melnragės pajūryje. Čia vaikai susipažins su pajūrio regioninio parko gamta, aplankys gamtos paveldo objektą – Olando Kepurę, didžiausią Baltijos šalyse esantį nuotykių parką MINIMELS, Lietuvos jūrų muziejų ir delfinariumą, Atostogų vandens pramogų parką. Stovyklos metu bus organizuojami žygiai pajūriu iki Latvijos sienos ir Palangos. Mokiniai dalyvaus paplūdimio rankinio varžybose ir gatvės rankinio turnyre

