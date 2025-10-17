Įspėjimas dėl slidžių gatvių – kaltas išsiliejęs tepalas?

Šįryt feisbuke pasirodė vieno vairuotojo įspėjimas dėl slidžių Kauno gatvių. Teigta, kad važiuojant Marvelės g. labai slidu, spėta, kad tai dėl išsiliejusio tepalo. Tokia pati slidi danga, kaip pasakota, buvo ir ant Vytauto Didžiojo tilto, ir Karaliaus Mindaugo pr.
„Nevaikiškai prilieta tepalo. Ant šlapio asfalto matosi „vaivorykštės“ šliužė. LABAI SLIDU! Plius dar ratai apsivelia tuo riebalu. Tai ta atkarpa važiuoti reiktų atsargiai. Nes ABS įsijungdavo vos prilietus stabdį“, – teigė vairuotojas, apie tai informavęs ir tarnybas.
„Kauno švaros“ Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus vadovė Kristina Parachomikienė portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad gautas toks pranešimas.
„Gavus informaciją nedelsiant buvo imtasi veiksmų. Atvykus į įvykio vietą ant teršalų buvo užberta sorbento medžiaga, užteršta vieta sutvarkyta. Po kurio laiko, atlikus pakartotinį patikrinimą nustatyta, kad teršalų sklidimo nebėra ir kelio danga nėra slidi“, – nurodė „Kauno švaros“ atstovė.
