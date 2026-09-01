Įspūdingai atnaujinta mokykla

Lengva apsispręsti
Rugsėjo 1-ąją Aleksote duris atvers Kauno „Medeinos“ mokykla-darželis. Per kelerius metus pastatų kompleksas buvo neatpažįstamai atnaujintas ir puikiai pritaikytas aukštų standartų ugdymo poreikiams.
Mokykloje apsilankę kai kurie tėvai sakė negalintys patikėti, kad taip įrengta ne privati mokykla.
Panašiais pastebėjimais yra pasidaliję ir patys pedagogai.
„Savo akimis pamačius pedagogų veiklai ir mokinių užsiėmimams čia sudarytas sąlygas, mokytojams buvo nesunku apsispręsti. Viena mokytoja sutiko į darbą važinėti net iš Ežerėlio gyvenvietės, kuri nuo mokyklos tikrai toli“, – sakė L. Bukinienė.
Ji informavo, kad mokytojų kolektyvą sudaro pedagogai nuo 30 iki 50 metų amžiaus.
„Puikios patalpos, labai gera įranga, nieko netrūksta. Tokia mokykla yra didelė motyvacija padagogui. Tačiau niekas nepakeis kolektyvo, kuris kuria mokyklos kasdienybę ir atmosferą. Džiaugiuosi, kad puikioje mokykloje pavyko surinkti puikią komandą“, – sakė L.Bukinienė.
Planuotai ir tikslingai
Kauno miesto savivaldybė mokyklos-darželio renovacijos procesą pradėjo 2022 m.
„Pirmaisiais metais buvo tvarkoma dokumentacija. Viskas vyko planuotai ir tikslingai. Mokyklos renovacijos darbai prasidėjo 2025 m. pradžioje, naujas darželio pastatas pradėtas statyti 2024 m. rudenį“, – nurodė atnaujintos ugdymo įstaigos vadovė.
Bendra pastatų kvadratūra padidėjo nuo 364 iki 1 900 kv. m ploto. Nors mokykla nelabai didelė, ji atliepia demografines tendencijas sparčiai besiplečiančiame Aleksoto rajone. Mokinių skaičius padidėjo nuo 96 iki 280.
„Džiaugiamės Kauno miesto savivaldybės pagalba ir matome, kaip efektyviai buvo panaudotos ES lėšos. Dar ne taip seniai mokykla buvo tipinis baltų plytų pastatas“, – sakė L.Bukinienė.
Išskirtiniai pavadinimai
Atnaujintose mokyklos klasėse, koridoriuose, bendrose erdvėse – gražu, stilinga, šviesu, viskas iki smulkmenų apgalvota. Net baldų ir interjero aštrūs kampai užapvalinti dėl moksleivių saugumo.
Klasės apipavidalinamos kūrybiškai, palikta erdvės mokytojui išradingumui ir fantazijai. Anot direktorės, kiekvienos klasės patalpas reikia prisijaukinti.
Visos klasės mokykloje turi išskirtinius pavadinimus.
„Naudojame ne įprastą klasių numeraciją, bet medžių pavadinimus. Mokyklos taryba su visa mokyklos bendruomene svarstė, kaip įdomiau pavadinti klases.
Medžių pavadinimus pasirinkome todėl, kad esame Kauno mokykla-darželis „Medeina“. Tai medžius, miškus gyvūnus saugančios deivės vardas“, – paaiškino L. Bukinienė.
Naudojame ne įprastą klasių numeraciją, bet medžių pavadinimus.
Specifika ir poreikiai
Visose klasėse yra kondicionieriai. Ergonominės kėdės kiekvienoje klasėje skirtingos, pritaikytos įvairių amžiaus grupių specifikai ir poreikiams.
„Kiekvienoje klasėje yra apsauginės žaliuzės, valdomos nuotoliu. Mokykla gali žaibiškai užsidaryti kaip bunkeris. Neturime rūsio, todėl tokia sistema dėl saugumo užtikrinimo yra svarbi“, – pabrėžė direktorė.
Daug dėmesio skirta akustikai. Ir klasėse, ir koridoriuose sumontuotos specialios garsą sugeriančios plokštės ir garsą sugeriantys akustiniai audiniai. Visa tai įrengta prieš tai atlikus išsamius garso tyrimus.
Išsaugota žaluma
Yra liftas žmonėms su negalia, pagal ES reikalavimus žmonėms su negalia pritaikyti dušai, persirengimo kambariai, tualetas.
„Anksčiau neturėjome sporto salės, o dabar turime ir daugiafuncę erdvę, lengvai pritaikomą ne tik sportinio pobūdžio renginiams“, – atkreipė dėmesį direktorė.
Mokyklos kieme yra skverelis, pastatyta suolų, aplink pastatus palikta nemažai medžių.
Atskiri išėjimai
Kaip ir atnaujintoje mokykloje, darželiui skirtame komplekse viskas iki smulkmenų apgalvota, subalansuota, pritaikyta ugdymo efektyvumui.
„Kiekviena grupė turi savo atskirą išėjimą į lauką.
Tiesioginio išėjimo į kiemą neturi tik pačių mažiausiųjų grupė, nes tos grupės vaikus tėvai į darželį atveža vežimėliais“, – paaiškino vadovė.
Patekti į darželio teritoriją ir į bet kurios darželyje esančios grupės patalpas galima tik su aktyvuotomis kortelėmis, kurias turi tik tėvai ir darželio darbuotojai.
Speciali patalpa
Darželyje įrengtas vadinamasis daugiasensorinis kambarys – nusiraminimo patalpos.
Tai speciali erdvė, kurioje šviesos, garsai, kvapai, spalvos ir lytėjimo elementai stimuliuoja arba ramina pojūčius, dirglumą, nerimą.
Čia įrengtos specialios priemonės, teigiamai veikiančios regėjimą, klausą, lytėjimą, uoslę.
Yra visą kambario perimetrą užklojantis ekranas, kuriame gali būti rodoma jūra, vanduo, padangių sferos, žaluma.
„Šiame kambaryje dirbs specialųjį išsilavinimą turintys pedagogai. Vadinamasis nusiraminimo kambarys skirtas ne tik elgesio sutrikimų turintiems vaikams, bet ir tiems, kuriems prireiks nusiraminti, susikaupti“, – paaiškino L. Bukinienė.
„Gražios, funkcionalios patalpos – labai gerai, bet svarbiausia, kad vaikai būtų patenkinti. Laukiame naujų mokslo metų, laukiame vaikų, gerų vaikų. Žinome, kad vaikų yra visokiausių, ir būtent visokiems vaikams pritaikyta ir mūsų mokykla, ir darželis“, – sakė direktorė.
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