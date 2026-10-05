Istorinio Kurhauzo atnaujinimas – finišo tiesiojoje

„Viduje jau pilnai atlikti apdailos darbai: įrengti tualetai, persirengimo kambariai, pagalbinės patalpos, didžioji ir pagrindinė salės. Artimiausiu metu ruošiamasi suformuoti atraminę tvorelę ir uždengti skarda atstatomus autentiškos formos stogelius“, – nurodė Kauno miesto savivaldybės atstovai.
Skelbiama, kad visus darbus planuojama užbaigti per spalio mėnesį.
Vytauto parke, Perkūno al. 4B, esantis Kurhauzas – vienas reikšmingiausių Kauno istorinių pastatų. 19 a. pabaigoje iškilęs objektas ilgainiui tapo mylima kauniečių susibūrimo vieta. Čia anksčiau veikė restoranas, cukrainė, kavinė, įvairios organizacijos.
Kauno savivaldybė anksčiau skelbė, kad dabartinį pavidalą Kurhauzas įgavo po 1929 m. architekto Edmundo Fryko atliktos rekonstrukcijos. Ilgą laiką be paskirties stovėjęs istorinis pastatas sugrįžta į miesto gyvenimą su nauja paskirtimi. Po kapitalinio remonto jis bus perduotas Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklai.
Čia veiklą vykdys Teatro ir integralaus scenos meno skyrius, kuriame jaunieji kauniečiai galės mokytis scenos menų. Lygiagrečiai vyks integralaus scenos meno spektakliai, bendri skirtingų meno sričių ugdytinių projektai, koncertai ir kiti renginiai.
Miesto specialistai yra teigę, kad atnaujinant architektūrinį paveldą ypatingas dėmesys skirtas vertingųjų pastato savybių išsaugojimui ir istorinių elementų atkūrimui. Darbų metu sutvarkyti fasadai, stogas, vidaus ir pagalbinės patalpos, atnaujinti inžineriniai tinklai, įrengtos rūbinės, kabinetai bei kitos reikalingos erdvės, pritaikant patalpas būsimoms ugdymo ir kūrybinėms veikloms.
Teritorijoje bus įrengta autentiška pastato formą atkartojanti atraminė sienutė, pakeisianti anksčiau buvusią pusapvalę konstrukciją. Taip pat bus įrengta lauko terasa su autentiškais stogeliais.
Kapitalinio remonto ir tvarkybos darbus atlieka MB „Virmalda“. Rangos darbai pradėti 2025 metų birželio mėnesį, o sutarties vertė siekia daugiau kaip 1,26 mln. eurų.
Naujausi komentarai