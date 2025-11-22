Izraelio ambasadorė: Kaunas užima labai svarbią vietą

Pirmoji – Lietuva
Lietuva yra pirmoji Sh. Hugler Livne aplankyta užsienio šalis. Ji čia lankėsi dar būdama moksleive. „Nuo tada Lietuva išliko mano pirmąja meile“, – teigė Sh. Hugler Livne.
Dabar, grįžusi po poros dešimtmečių, rado nuostabią išsivysčiusią ir dar labiau pažengusią šalį, greitai prisitaikančią prie pokyčių ir iššūkių. „Lietuva – labai drąsi šalis. Žavi tai, kaip atgavote nepriklausomybę, sukūrėte modernią, stiprią valstybę“, – kalbėjo ambasadorė, atkreipusi dėmesį, kokios švarios Lietuvoje viešosios erdvės. Ji pridūrė, kad tai rodo išsilavinimą, kultūrą.
Ar iki šiol turėjo kitų ryšių su Lietuva? „Pusė Izraelio yra litvakai. Juokauju. Gal dar daugiau. Kiekvienas jų turi savą istoriją, kaip išgyveno jų šeimos. Yra išsaugoję brangių prisiminimų, kaip ir kur jos anksčiau gyveno. Netiesiogiai, bet ir aš kažkiek jaučiuosi litvakė“, – sakė Sh. Hugler Livne, nurodžiusi, kad jos giminės medis veda į Rumuniją ir į Ukrainą, Lvivą.
Vienintelis pasirinkimas
Vadovauti ambasadai Lietuvoje buvo pirmasis ir vienintelis Sh. Hugler Livne pasirinkimas.
„Diplomatinė karjera nėra iš lengvųjų. Ypač kraustymasis iš šalies į šalį. Vyras dėl mano karjeros daug ką paaukojo savo darbinėje veikloje. Vaikams taip pat nelengva, bet mokyklos čia geros, moderni, patogi gyventi šalis. Lietuva mums visiems buvo natūralus pasirinkimas. Mums čia labai patinka, turtingas kultūrinis gyvenimas“, – sakė Sh. Hugler Livne.
Kaip didžiausią skirtumą ambasadorė paminėjo orą. Lietuvoje vėsiau ir mažiau saulės. Tiesa, pati labai mėgsta žiemą. Izraelio plotas – vos trečdalis Lietuvos, tačiau pagal gyventojų skaičių viršija tris kartus.
Ji sakė, kad Izraelyje labai išaugo turizmas į Lietuvą. Kaunas – vienas pagrindinių taškų.
Kaunui ir ambasadorės šeima yra skyrusi visą ilgąjį savaitgalį. Aplankė M. K. Čiurlionio muziejų. Anksčiau yra klausiusis jo muzikos, mačiusi tapybos darbų, bet pirmą kartą turėjo galimybę pasigėrėti originalais. „Tai buvo nuostabi patirtis“, – teigė Sh. Hugler Livne.
Kaunui svarbi vieta
Į „Kauno dienos“ redakciją ambasadorė užsuko apsilankiusi Kauno IX forto muziejuje, kur kartu su Izraelio nacionaline futbolo rinktine pagerbė Holokausto aukas. Kaune Izraelio rinktinė po kelių dienų žaidė draugiškas rungtynes su mūsų rinktine.
„Žydų širdyse Kaunas užima labai svarbią vietą. Čia veikė didžiulė aktyvi bendruomenė. Istorijoje ir atmintyje užfiksuoti Holokausto baisumai, bet taip pat ir žydus nuo mirties gelbėjusiųjų didvyriškumas. Apie tai mes sužinojome augdami. Žydų bendruomenė čia vėl suklestėjo, tai turėjo įtakos visai mūsų tautai“, – teigė Sh. Hugler Livne.
Tarp svarbių Kauno objektų paminėjo Sugiharos namus ir įstaigą „Sugiharos fondas – Diplomatai už gyvybę“, Garbaravičių šeimos indėlį į minėtų objektų veiklą. Ambasadorė dėkinga ir Kauno miesto savivaldybei už Kauno žydų istorijos puoselėjimą.
Tarnavo kariuomenėje
Baigusi vidurinę mokyklą, kaip ir daugybė kitų Izraelio jaunuolių ir merginų, Sh. Hugler Livne atliko karinę tarnybą. Sritis – karo policija.
„Tarnyba privaloma. Tik po jos studijos universitete. Izraelyje nėra klausimo, tarnauti ar ne. Privaloma. Augame tai žinodami. Augame su mintimi ir realybe, kad turime save ginti. Visiems aišku: sulaukus aštuoniolikos – į kariuomenę“, – kalbėjo Sh. Hugler Livne.
Pasiteiravome, kokie jos įspūdžiai iš tarnybos. „Kiekvieno įspūdžiai unikalūs. Ten išmokstama disciplinos, įgaunamas stiprus identiteto jausmas. Tai buvo gera patirtis. Daug ką sužinojau apie save: kaip aukštai galiu siekti, kaip gerai galiu įveikti kilusius sunkumus. Tarnyba žmogų sustiprina visais atžvilgiais. Suaugi“, – konstatavo ambasadorė.
Ji gyveno kaip ir kiti šauktiniai – bendrabutyje. Parengiamojo kurso metu tekdavo keltis 5 ar 6 val. ryto.
„Nebuvo labai lengva, bet prisitaikai prie kariuomenės struktūros. Jaunsytėje labai svarbu individualumas, nestinga maištingumo, ir staiga – aplinka su griežtomis taisyklėmis. Jos asmenybei gali duoti naudingų pamokų, pavyzdžiui, jausmą, kad esi didesnio dalyko dalis, įgūdžių, kaip pasirūpinti šalia tavęs esančiu žmogumi“, – papildė Sh. Hugler Livne.
Partnerystė gelbsti gyvybes
Sh. Hugler Livne Lietuvą vadina sąjungininke. Šalys dalijasi ir keičiasi žiniomis, pavyzdžiui, ekonomikos, mokslo, aukštųjų technologijų, onkologijos ir kt. sveikatos priežiūros srityse. Neseniai buvo atvykę geriausi skubiosios medicinos svarbiausių Izraelio ligoninių specialistai. „Tokia partnerystė gelbsti gyvybes“, – teigė ambasadorė.
„Lietuva Izraeliui, – tęsė pašnekovė. – labai svarbi. Taip pat Lietuvos ir kitų Baltijos šalių saugumas.“ Šią savaitę Estijoje atidaryta Izraelio ambasada.
Izraelyje nuomonės dėl karo su „Hamas“ strategijos išsiskiria, bet piliečiai ištikimybę valstybei demonstravo per visą šalies istoriją ir per ankstesnius karus.
Sh. Hugler Livne akcentavo, kad Izraelio žmonės jau daugybę metų kasdien gyvena išlikimo režimu. Kai 2023 m. spalio 7 d. kilo karas, lėktuvai į Izraelį buvo pilni izraeliečių, grįžtančių iš užsienio kovoti už tėvynę.
„Izraelis egzistuoja, nes piliečiai jį saugo. Turime tą daryti, jeigu norime turėti savo valstybę, nepriklausomybę. Raktas – būti pasirengusiems ir budriems, o taip pat visuomenė, paremta bendruomeniškumu. Žinome, kad galime būti užpulti iš bet kur: nuo žemės, iš oro ar iš jūros“, – pasikartojo ambasadorė.
Ji paminėjo, kad pirmąją karo dieną Izraelyje žuvo ir lietuvis, vietos policijos karininkas Martynas Kuzmickas. „Jis yra atsidavimo pavyzdys”, – teigė pašnekovė.
Keturmetė įkaitė
Spalį įsigaliojo su JAV prezidento Donaldo Trumpo pagalba pasiektos paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“. Dalis pasaulio lyderių negaili pagyrų D. Trumpui, jis pats teigia, kad tiki, jog paliaubos ves prie visiško karo užbaigimo. Tačiau nerimas tebetvyro ore – „Hamas“ retorika nesikeičia, grupuotė nesutinka nusiginkluoti, dar nesugrąžino visų žuvusių įkaitų palaikų. Kaip Izraelis vertina šias paliaubas? Ar tiki, kad jos ilgam?
„Noriu būti optimistė. Noriu tikėti, kad gyvenimas nugalės mirtį ir mirties kultą. Būti optimistei – nelabai lengva užduotis, nes „Hamas“ pažeidė paliaubų sąlygas. Matote, esu įsisegusi geltoną kaspiną. Jis reiškia, kad grąžinti ne visų įkaitų kūnai. Toliau – atidengta ugnis į Izraelio karines pajėgas, vykdomos, filmuojamos Gazos žmonių, oponuojančių „Hamas“, egzekucijos, bet pasauliui tai nerūpi. Nuo pat pradžių sakėme: atiduokite įkaitus ir karas baigsis. Savo žodžio laikėmės“, – kalbėjo ambasadorė.
Pasiteiravome, kaip po viso siaubo, kurį įkaitams teko išgyventi „Hamas“ nelaisvėje, jiems sekasi grįžti į gyvenimą, į kasdienybę.
„Kaip padėti ketverių metų mergaitei, kuri matė, kaip nužudomi abu jos tėvai ir du broliai, o ji pati buvo pagrobta? Mes neturėjome tokių pagalbos protokolų, bet juos, deja, teko pasiruošti. Su kiekvienu sugrįžusiu įkaitu pagalbos tarnybos įgavo vis daugiau žinių ir patirties, kaip kuo efektyviau padėti susidoroti su viskuo, ką jiems teko patirti“, – pasakojo Sh. Hugler Livne.
Ji sakė, kad spalį iš „Hamas“ nelaisvės paleisti 20 išgyvenusių žmonių buvo įkurdinti specialiai tam pritaikytame ligoninės padalinyje.
„Jų laukia ilga reabilitacija. Sunku žodžiais apsakyti, ką šaliai reiškia įkaitų susigrąžinimas. Kaip visuomenė judėsime toliau, bet nesu naivi. Nemanau, kad kada nors jie bus tokie, kokie buvo iki patekdami į nelaisvę“, – teigė diplomatė, užsiminusi ir apie vieno įkaito viešą liudijimą apie patirtą seksualinį smurtą ir kitus siaubingus dalykus, kuriuos su juo darė „Hamas“.
Daug manipuliacijų
Sh. Hugler Livne atkreipė dėmesį, kad pasauliui sunku suprasti, kas vyksta Artimuosiuose Rytuose, Izraelyje, Gazos ruože, kaip ir islamą.
„Socialiniuose tinkluose labai lengva manipuliuoti šia situacija, kaltinti Izraelį nebūtais dalykais tam pasitelkiant milžiniškas džihadistų organizacijų lėšas. Visų prašau kritiškai įvertinti gaunamą informaciją, ar tai tikrai tiesa, pasidomėti giliau“, – prašė ambasadorė. Ji paminėjo, kad „Hamas“ pasaulį paveikti bando badaujančių vaikų nuotraukomis, fotografuotomis kitose šalyse, ne Gazos Ruože.
Ambasadorė kalbėjo, kad kontrabandiniai balionai, kurie šiuo metu apkartina Lietuvos kasdienybę, jau seniai buvo išbandyti ir prieš Izraelį. Balionais buvo atskraidinami sprogmenys pasienio kaimams naikinti.
Sh. Hugler Livne nerimavo, kad pasaulyje kyla antisemitizmo banga. „Grasinimai ir neapykanta, nukreipta į žydus, yra pavojinga visam pasauliui. Neapykantos ir prievartos kaina didžiulė. Tai žala visai visuomenei“, – kalbėjo diplomatė.
