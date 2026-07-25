Jurgis Kairys: man gražiausia – dangus

„Mūsų tikslas – susirinkus parodyti geriausia, ką mokame, skraidant superiniais lėktuvais ir su geriausiais lakūnais. Aleksoto aerodromas yra istorinė vieta, kurioje gimė Lietuvos aviacija. Man, Jurgiui Kairiui iš Beržės kaimo, didžiulė garbė čia būti kartu su „Oro banditais“ iš Ispanijos ir Rumunijos“, – keturių lakūnų komandą pristatė J. Kairys.
Jis patikino, kad prieš šventę komanda daug treniravosi, todėl tiki, kad „Oro banditų“ pasirodymas sužavės žiūrovus.
„Mano grupė „Oro banditai“ gyvuoja jau labai seniai. Joje yra buvę lakūnų ir iš Naujosios Zelandijos, ir iš Japonijos. Skraidėme Japonijoje, Kinijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir daugybėje kitų Europos šalių“, – apie ilgametę grupės istoriją ir tarptautinę komandą pasakojo lietuvis.
Paklaustas, ką pademonstruos danguje, J. Kairys pažadėjo moterims parodyti širdelę, o mirties kilpą pavadino vienu elementariausių akrobatinių elementų.
„Būna parašas danguje – J raidė ir uodegėlė, kai lėktuvas sukasi žemyn po du apsisukimus per sekundę, – vieną sudėtingiausių akrobatinių elementų apibūdino pasaulinio garso lakūnas. – Mes ruošiamės taip, kad mūsų pasirodymas patiktų visiems.“
Kauno aviacijos šventei J. Kairys parengė keturis pasirodymus. „Kiekvienas lakūnas pats pasveria, kiek jis gali, – apie didelį krūvį vienai dienai kalbėjo 74 metų aviacijos legenda. – Būna, kad nepatyrę pilotai neįvertina savo galimybių. Tada pasekmės liūdnos.“
Kiek mažiau optimistiškas J. Kairys buvo vertindamas Lietuvos akrobatinės aviacijos ateitį: „Paskutinį kartą pasaulio čempionate dalyvavau 2011 metais. Sakau, reikia duoti tais medaliais pasidžiaugti kitiems. Kai kurie sako, kad važiuos auksinių medalių lupti už Lietuvą, bet aš tų medalių dar nematau. Matau didelį šio sporto nuosmukį. Viskas vyksta privačiai.“
Maždaug 50 metų dangaus žydrynę raižantis lakūnas nesiėmė svarstyti, kuris pasirodymas jam pačiam buvo mieliausias, gražiausias ar sudėtingiausias: „Man gražiausia – dangus.“
J. Kairys – ne vienos akrobatinio skraidymo figūros autorius ir pirmasis atlikėjas. Jo vardu pavadintas „Kairio ratas“, jis pirmasis akrobatiniu lėktuvu Su-31 1997 m. atliko „Kobrą“, iki tol darytą tik kai kuriais rusiškais naikintuvais. Kurti naujas akrobatinio skraidymo figūras J. Kairiui padeda unikalus lakūno ir aviacijos inžinieriaus įgūdžių derinys.
J. Kairio pilotuojamas lėktuvas „Juka“ maždaug 1999 metais iš esmės buvo pritaikytas būtent jam. J. Kairys patobulino orlaivį – pakeitė liemens formą, vairus, kabinos gaubtą ir kitas detales. Dar nebaigtu lėktuvu jis dalyvavo keleriose varžybose ir užėmė prizinių vietų.
Nepamirštami ir kiti jo triukai: skrydis po pėsčiųjų tiltu Kaune, po Baltuoju tiltu Vilniuje, o pasitinkant 2000-uosius – praskridimas po visais Neries upės tiltais. 2000 m. rugsėjo 2 d. Kaune J. Kairys praskriejo po pėsčiųjų tiltu apsivertęs aukštyn ratais.
(be temos)