Ką žmonės kalba apie „Kaunas – Europos kultūros sostinę“?

Ruošiasi dalyvauti

Šeštadienis Laisvės alėjoje gan ramus, žmonės neskubėdami vaikštinėja, bendrauja, atrodo nėra jokio nerimo, kad jau po savaitės prasidės svarbiausias renginys ir Kaunas taps Europos kultūros sostine. O gal ramybė apgaulinga ir kauniečiai iš tiesų labai laukia šio metų įvykio? Tai „Kauno dienos“ komanda ir panoro išsiaiškinti, paklausinėti, kokiomis nuotaikomis miestiečiai gyvena, ar laukia renginio ir planuoja jame dalyvauti.

„Kaunui tai duos daug renginių. Kaip žiūrovas dalyvausiu. Kažką skaičiau apie Mažąjį Paryžių, tai ten, manau, apsilankysiu“, – pasisakė Ričardas.

„Tikrai labai laukiam šio renginio ir dalyvausime. Pirmiausia – atidaryme, o po to bus visokių kitų renginių. Man dėmesį patraukė būtent pats principas, kad būtent Kaunas yra Europos kultūros sostinė. Konkretaus nieko negaliu išskirti, bet, manau, kad bus daug džiaugsmo visame mieste“, – savo nuomone pasidalijo su mama Laisvės alėjoje vaikštinėjusi Kauno ponia Ina.

Pagrindinėje miesto gatvėje sutikome ir Edviną, kuris „Kaunas – Europos kultūros sostinės“ metu M.K.Čiurlionio galerijoje padės menininkui kuruoti parodą, todėl jis į projektą jau kurį laiką yra įsitraukęs.

„Įspūdžiai tokie, jog atrodo, kad žmonės visą tai labai gerai priima, visi ruošiasi tokiam kultūriniam bumui. Mieste yra ir daug užsieniečių, tad labai smagu“, – apie tai, kad tikrai renginiuose dalyvaus, tikino kaunietis.

„Eisim ir atskirai, ir su draugais, nes tikrai bus daug renginių. Manau, kad Kaunas galės pasigerinti reputaciją, pasikviesti turistų. Dabar yra geras pasiūlymas važiuoti į Kauną, o vėliau galbūt tie turistai pakvies kartu atvykti ir kitus draugus. Tikiuosi, kad su daug pastangų Kaunui pavyks įveikti pandemijos iššūkius ir žmonės sugebės išlikti pozityviais“, – į pokalbį Laisvės alėjoje įsitraukė Ema.

Žinoma, ne visi tokie entuziastingi. Keli sutikti praeiviai tik ranka numojo, mat jiems „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ nieko nereiškia. Kiti džiaugėsi, kad miestui suteiktas toks statusas, tačiau patys taip pat nedalyvaus, nes skirs laiką šeimai.

„Su vaikais gal kiek per sunku visur dalyvauti, per daug nesidomėjau, šiuo metu turiu, ką veikti. Bet, manau, kad Kaunas vis tiek iš to renginio gaus naudos“, – teigė trijų vaikų mama.

Ką tai duos Kaunui?

Sutikta besilaukiančių kauniečių pora pripažino, kad „Kaunas – Europos kultūros sostinės“ renginiuose nedalyvaus, nes kaip tik tuomet jau bus nauja širdutė pasibeldusi į šį pasaulį, tad visas dėmesys bus skiriamas jai. Tačiau mylimieji tikino, kad Kaunas tikrai turės didelę galimybę pasirodyti, pritraukti svečių ir taip populiarinti svarbiausias miesto vietas.

„Bus daugiau pasirodymų, turistų, žinomumo. Šiais metais galbūt bus daugiau momentinio dėmesio, bet ilgalaikėje perspektyvoje galbūt daugiau kas Kaunu susidomės. Man atrodo, kad Kaunas yra tarsi vienas ištisas muziejus, miestas yra visai kitoks, nei jis buvo, tad tikrai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių Kaune apsilankytų“, – vienas kitą papildė Deimantė ir Deividas.

Vyresnioji karta taip pat laikėsi nuomonės, kad miestui šis renginys atneš daugiau žinomumo. Taip pat Europos kultūros sostinės titulas turėtų paskatinti bendrai žmones labiau domėtis kultūra.

„Manau, kad Europa apie Kauną išgirs ne tik kaip apie sporto, „Žalgirio“, bet kaip ir kultūros miestą. Tikiuosi, kad visi po šio renginio gausime supratimo, kas yra menas, būsime daugiau išprusę, išgirsime naujienų, ko nesame anksčia girdėję. Išliekamoji vertė bus daugiausia žmonių širdyse. Be to, jei pandemija leis, tai Kaunas sulauks ir svečių, galbūt pavyks susirasti naujų draugų iš Europos. O patys menininkai galbūt irgi sukurs kokių kūrinių, kurie liks ilgam. Štai prie teatro matėme galvų skulptūrą, galbūt atsiras dar kas nors, kas liks ir miestui“, – apie tai, ką renginys duos Kaunui, kalbėjo Ina.

Dar vienas kaunietis vylėsi, kad žmones ne tik įtrauks per miestą besiritanti kultūros banga, bet ir viskas atsipirks finansiškai, nes tiek Kaunas, tiek įvairios organizacijos jau nemažai investavo tam, kad Kauno vardas Europos kontekste labai plačiai skambėtų. Vyras tikino, kad prieš renginį visas miestas labai susitvarkė, dabar beliko tik pasimėgauti rezultatu.

„Labai džiaugiuosi, kad kultūrai ir menui dabar skiriama daug pinigų, nes to tikrai anksčiau trūko. Manau, kad žmonėms liks kultūros įprotis ir noras dalyvauti, žiūrėti, domėtis, eiti į galerijas. Labiausiai kultūrai ir reikia, kad žmonės ateitų ir dalyvautų. Įpročių suformavimas tikrai labai pasitarnaus“, – sakė Edvinas.

Atidarymas jau čia pat

„Kaunas – Europos kultūros sostinės“ atidarymas – pirmoji Europos kultūros sostinės metų trilogijos dalis „Sukilimas“ – įvyks sausio 22 dieną prie Kauno „Žalgirio“ arenos. Kadangi dar pandmenija neišblėso, į renginį ribojamas dalyvių skaičius. Visgi, visi norintys gali gauti nemokamų bilietų. Jus galima gauti internetinėje svetainėje www.kaunas2022.eu.

BNS skelbė, kad organizatoriai žada, kad tai bus įspūdingas vaizdo, judesio, muzikos ir šviesų šou. Jo metu arena virs milžiniška scena-ekranu, kuris bus matomas iš daugelio vietų, todėl organizatoriai tikisi masiško renginio.

„Atidarymo šou užkodavome pozityvią žinią – gyvenimo sunkumais galime pasidalyti mainydamiesi kultūrinėmis patirtimis ir istorijomis. Taigi, „Sukilimas“ – tai pasakojimas apie Kauną Lietuvai ir Europai. Žinią skleidžia Kauno balsai, pastatai ir praeities fragmentai – tai istorijos, artimos kiekvienam“, – BNS sakė „Sukilimo“ ir kitų didžiųjų 2022 metų renginių režisierius britas Chrisas Baldwinas (Krisas Boldvinas).

Įžanginiai „Sukilimo“ renginiai Kauno rajono seniūnijose ir miesto mikrorajonuose startuos sausio 19 dieną. Per šventinį atidarymo savaitgalį Kaune ir Kauno rajone vyks apie 100 skirtingų kultūrinių įvykių.

BNS žiniomis, kad žiūrovai galėtų patogiai stebėti „Sukilimo“ spektaklį ir saugiai judėti, sausio 22 dieną eismas Karaliaus Mindaugo prospekte ir Naujamiesčio dalyje bus ribojamas.