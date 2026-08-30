Kai molis prabyla apie laiką: Rokai kviečia ieškoti paslaptingų ženklų

„Molio kelią” rokiečiai pradėjo tiesti dar 2019 m., kai „Kaunas 2022“ komanda pakvietė tapti projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ dalimi. Rokuose įsikūrusios institucijos, vietos gyventojai ir menininkai tapo projekto meninės dalies kūrėjais. Per aštuonerius metus ši iniciatyva išaugo į gyvą ir nuolat besikeičiantį Rokų kultūrinės atminties pasakojimą. Pradėjus nuo rokiečių nulipdytų molinių varpelių „Svajonių medžio“ ir vėliau prisijungus menininkams, tokiems kaip Alvydas Šlepikas, Rokų seniūnijos parke buvo įkurdinta skulptūra „Paukštis Rokas. Pradžia…“
Šiemet „Molio kelias“ kviečia žengti dar toliau – į laiką, kuriame susipina Rokų istorijos, legendos, mitai ir šiandienos žmonių prisiminimai. Jų fragmentai atgis įspūdingoje bendruomenės ir profesionalių menininkų vasarą kurtoje instaliacijoje „Laiko vartai“.
„Džiugu, kad šiais metais, kaip ir kasmet, pavyko suburti gausų būrį įvairaus amžiaus bendruomenės narių, kurie kartu su vietos menininkais, pasitelkdami mozaikos, keramikos ir linoraižinio technikas, sukūrė bendrą instaliaciją „Laiko vartai“. Tad kviečiame visus ne tik pasigrožėti bendru kūriniu, bet ir išdrįsti peržengti paslaptinguosius laiko vartus“, – intrigavo Rokų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Justė Vasilionytė-Stašaitienė.
„Molio kelias“ šiemet tampa atminties keliu – kartų dialogu, ženklų skaitymo ir kūrimo vieta. Tai tarsi bendruomenės laiko archyvas mene.
„Laikas eina, o žmogus jame palieka ženklų. Kartais tai būna žodis, kartais – darbas, kartais – paprastas prisilietimas. Vieni jų išnyksta, kiti išlieka metų metus ir tampa istorijos dalimi.
Molio kelias šiemet tampa atminties keliu – kartų dialogu, ženklų skaitymo ir kūrimo vieta. Tai tarsi bendruomenės laiko archyvas mene.
Šiandien, žvelgdami į Rokų bendruomenės kelią, galime pamatyti daugybę tokių ženklų. Juos paliko žmonės, jų darbai, kūryba ir buvimas kartu“, – renginio temą pristatė režisierius Darius Armanavičius.
Tačiau šių metų kelionė neapsiribos vien vizualiais kūriniais. Mintys, prisiminimai ir ženklai apie Rokus taps gyvu bendruomenės performansu, kuriame bus galima pajusti savitą Rokų krašto dvasią.
„Šiais metais kertiniu performanso tašku tapo žmogus. Nuo paauglio iki senjoro. Pasitelkdami skirtingas kartas, patirtis ir gyvenimo etapus ieškome ženklų, kurie mus jungia, pasakoja mūsų istorijas ir padeda atpažinti save bendroje bendruomenės istorijoje. Tai ženklai, kuriuos atpažįstame ir suvokiame per jausmą, santykį su kitu ir mus supančia aplinka. „Molio kelio“ renginys jau tapo savotišku ženklu mums – bendruomenės nariams – burtis ir kurti savąjį kasmetinį ritualą“, – sakė performanso idėjos autorius ir režisierius Justas Sabastijanskas.
Renginyje įsisuks kūrybinių laboratorijų laiko sūkurys. Po atviru dangumi skambės atlikėjo Jurgio Brūzgos atliekama muzika, kviesianti pasimėgauti užliejančia garsų magija. Vakaro pabaigoje šviesos ir lazerių magija sukurs erdvę, kurioje tai, ką matome, ne visada bus taip paprasta paaiškinti – galbūt teks net suabejoti savo akimis.
Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir ES fondas.
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