Karmėlavoje aidi SOS: nerimą sukėlė atliekos

Nežinojo net seniūnas
Nerimą tarp Karmėlavos bendruomenės narių sukėlė Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) tinklapuje pastebėta informacija, kad seniūnijos teritorijoje esančioje Lauko gatvėje bendrovė „Raguvilė“ planuoja su atliekų tvarkymu susijusią veiklą.
Tokia žinia buvo pastebėta kone atsitiktinai. Kaip paaiškėjo, apie bendrovės planus nežinojo net ir Karmėlavos seniūnas.
„Gerai, kad Greta (Ramučių seniūnaitė G. Varnaitė-Venckienė – red. past.) pastebėjo tą informaciją. Aišku, reikia viską sekti, bet žinome, kad neįmanoma sekti visų tinklapių“, – kalbėdamas su bendruomenės nariais apgailestavo seniūnas Žydrūnas Šadauskis.
Jis neslėpė, kad pasirodžiusi informacija apie Karmėlavoje planuojamą atliekų tvarkymo veiklą kelia abejonių.
Abejonės dėl termino
Pirmoji apie bendruomenei nežinomus planus informaciją pastebėjusi G. Varnaitė-Venckienė susirinkusius žmones informavo, kad AAA yra sulaukusi bendrovės „Raguvilė“ paraiškos dėl leidimo Lauko gatvėje tvarkyti nepavojingas atliekas.
G. Varnaitė-Venckienė apgailestavo, kad jau yra praėjęs dešimties dienų laikotarpis, kai dėl taršos leidimo savo pastabas turi teisę pateikti bendruomenė.
„Nors terminas ir praėjęs, tačiau tai nereiškia, kad turime tylėti. Argumentai, manau, bus išgirsti ir į juos atsižvelgta, nes tai liečia bendruomenės interesus.
Manau, galime prašyti, kad terminas būtų pratęstas. Aš iš karto parašiau AAA, kad bendruomenė nespėjo susipažinti, ir paklausiau, ar galima pratęsti. Tačiau kuo mes esame išskirtiniai, kad jie galėtų pratęsti? Vis dėlto reikia parodyti bendruomenės poziciją, kad bendruomenė nepritaria ir tai daro ne šiaip sau, bet dėl rimtų priežasčių. Agentūros darbas yra įsigilinti ir įvertinti. Jie per 20 dienų turi išduoti arba neišduoti leidimą. Tą laiką turime išnaudoti, kad būtų atsižvelgta į bendruomenės interesus“, – sakė G.Varnaitė-Venckienė.
Patarė stebėti
G.Varnaitė-Venckienė atkreipė dėmesį, kad dabar svarbu kreiptis į reikiamas institucijas ir atidžiai stebėti, kas vyksta Lauko gatvėje.
„Ten nuolat važinėja krovininiai automobiliai. Teritorija – baisi. Kas bus, kai ten pradės atliekas tvarkyti“, – pakilęs iš vietos sakė Karmėlavos gyventojas.
Panašiais nuogąstavimais dalijosi ir kiti susirinkimo dalyviai.
„Tai toks momentas, kai bendruomenės aktyvumas labai svarbus. Privalome vienas kitam padėti. Manau, ir rajono valdžia mums padės. Bet negalvokime, kad viskas bus lengva ir paprasta“, – sakė G. Varnaitė-Venckienė.
Yra netvarkos
Netvarka Lauko gatvėje, kur stovi atliekas planuojančios tvarkyti bendrovės angaras, kelia susirūpinimą ir seniūnijai.
„Kiemas labai netvarkingas – ir automobilių detalių, ir visokių atliekų primesta. Ten jie laiko ir savo automobilius, kuriuos dažnai galima pamatyti važinėjant. Jūs, kur šalia gyvenate, turite galimybes atidžiau domėtis, kas ten vyksta“, – kalbėjo seniūnas.
Jo tvirtinimu, situacija nėra paprasta ir vienareikšmė.
„Tas „Raguvilės“ prašomas leidimas nepavojingų atliekų tvarkymui taip surašytas, kad atrodo, jog atliekos bus tvarkomos labai minimaliais kiekiais. Tokį leidimą išduoda AAA ir nereikalingas joks derinimas ar sutikimas nei iš seniūnijos, nei iš savivaldybės. Kai tik sužinojau apie prašymą suteikti leidimą, nedelsdamas nuvykau į savivaldybę. Ji tikrai pareikš savo nuomonę ir, manau, ta nuomonė bus neigiama“, – vylėsi seniūnas Ž. Šadauskis.
Jo tvirtinimu, bendruomenė turi priežasčių ir galimybių ginti savo interesus.
„Buvau apsilankęs įmonės teritorijoje, ji tikrai maža, kiek žinau, nėra jokių atliekų gaudyklių. Savo prašyme bendrovė teigia, kad tai bus uždaro ciklo veikimas, kur nebus jokių nutekėjimų. O jei bus, tai kur viskas atsidurs? Tai kelia abejonių. Tas angaras yra 300 kv. m ploto. Abejotina, kad tokio dydžio angare gali sutilpti visa veiklai reikalinga technika. Abejonių yra, ir jūs, kaip bendruomenė, galite ginti savo interesus visais galimais teisėtais būdais“, – teigė Karmėlavos seniūnijos vadovas.
Išdėstė priežastis
Susirinkimo nariams buvo pasiūlyta pasirašyti pareiškimą, kuriame išdėstytos priežastys, kodėl bendrovei „Raguvilė“ neturėtų būti suteiktas leidimas nepavojingoms atliekoms tvarkyti.
Pareiškime pabrėžiama, kad gyventojai nebuvo supažindinti su planuojamu ūkinės veiklos projektu, nors tą projektą numatoma įgyvendinti tankiai apgyvendintoje teritorijoje.
Be to, nuogąstaujama, kad lieka neaiškūs taršos rodikliai, nėra poveikio sveikatai vertinimo, nenustatytos sanitarinės zonos. Neįvertintas sunkiasvorio transporto judėjimas siauromis gatvėmis tankiai gyvenamoje zonoje, triukšmo, vibracijos poveikis.
Pareiškime atkreipiamas dėmesys, kad Lauko gatvė yra siaura gyvenamosios teritorijos gatvė, neturinti šaligatvio ir saugumo požiūriu nepritaikyta sunkvežimių transportui.
Vardijo spragas
Susirinkimo metu savo pastebėjimais pasidalijusi aplinkosaugos srityje dirbanti Karmėlavos gyventoja pabrėžė, kad bendrovės „Raguvilė“ prašymas dėl taršos leidimo turi spragų.
Ji paaiškino galimas priežastis, kodėl nekenksmingas atliekas planuojanti tvarkyti įmonė neprivalėjo atlikti poveikio aplinkai vertinimo (PAV), kuriame ypač svarbūs kriterijai, užtikrinantys, kad nebus pažeistos jokios gyventojų teisės.
„Kodėl PAV nedarė? Todėl, kad taršos prašyme yra parašyta – 9,3 t per dieną. Tam, kad atsirastų prievolė atlikti PAV, reikia 10 t per dieną. Ar tai nėra bandymas išvengti PAV?“ – klausė bendruomenės narė.
Atkreiptas dėmesys, kad pareiškime 9,3 t nurodomos kaip vidutinis kiekis.
„Vadinasi, tai nėra maksimalus kiekis. Tokiu atveju reikėtų atlikti PAV“, – svarstė aplinkosaugininkė.
Abejonių sukėlė ir prašyme dėl leidimo atliekoms tvarkyti esantys teiginiai apie kvapus, kurie gali sklisti iš objekto.
„Paraiškoje parašyta, kad bus tik lakūs organiniai junginiai. Kiekvienas chemikas gali pasakyti, kad tikrai ne tik jie yra. Jie gudriai apribojo. O kaip su siera, kurios ribinės normos yra labai griežtos?“ – išsakė abejonę aplinkosaugos specialistė.
Susirinkime atkreiptas dėmesys, kad nekenksmingas atliekas planuojanti tvarkyti bendrovė neatliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimo.
Tai toks momentas, kai bendruomenės aktyvumas labai svarbus. Privalome vienas kitam padėti. Manau, ir rajono valdžia čia mums padės.
„Jis yra privalomas. Veikla be tokio vertinimo prieštarauja teisės aktams“, – tvirtino viena susirinkimo dalyvių.
Susirinkime buvo išsakyta pastabų ir apie įstatymą, kuriame numatyti aplink oro uostus esančių teritorijų naudojimo ypatumai.
„Karmėlavoje juk yra oro uosto teritorija ir teisės akte aiškiai nurodyta, kad negali būti jokios vietos, kuri trauktų paukščius. Čia bus dirbama su organinėmis atliekomis, vadinasi, greičiausiai čia bus trauka. Ta aplinkybė gali prieštarauti teisės aktams“, – sakė viena susirinkimo dalyvių.
Ragino būti budriems
Apytiksliais duomenimis, susirinkime dalyvavo per 100 žmonių. Dauguma pasirašė pareiškimą, kuriame reikalaujama neišduoti taršos leidimo Karmėlavoje ūkinę veiklą planuojančiai bendrovei.
Žmonės buvo raginami neprarasti budrumo, nes, kaip teigta susirinkime, reikalingi parašai veiklai pradėti gali būti surinkti ir be gyventojų žinios.
„Turime būti atidūs. Viskas gali įvykti prieš Kalėdas, kai visi turi mažai laiko, atostogauja ir pan.“, – sakė Ramučių seniūnaitė.
„Raguvilės“ komentaras
Dėl planuojamos ūkinės veiklos pradžios.
Šiuo metu Paraiška taršos leidimui gauti yra derinimo stadijoje su Aplinkos apsaugos agentūra ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kadangi Paraiška yra tik pirmos redakcijos ir nėra gautos galutinės pastabos, tai planuojamos ūkinės veiklos sprendimai, įskaitant papildomas prevencijos priemones, veiklos apimtis ir pobūdį, bus koreguojami atsižvelgiant į atsakingų institucijų pateiktas pastabas, sąlygas ir reikalavimus. Kadangi ūkinė veikla nėra susijusi su naujos statybos ar specialių įrengimų įrengimo poreikiu (numatoma pastatyti tris kilnojamus uždaro tipo metalinius konteinerius), tai ūkinės veiklos pradžia galima gavus AAA sprendimą dėl veiklos pradžios. Preliminariai ūkinė veikla (gavus taršos leidimą ir sprendimą dėl veiklos leistinumo) gali būti pradėta 2026 m. pirmame ketvirtyje.
Dėl vietos pasirinkimo aplinkybių.
Ūkinės veiklos vykdymo vieta (Lauko g. 2, Karmėlava, Kauno r.) pasirinkta atsižvelgus į tai, kad šioje vietoje analogišką veiklą (iš vamzdynų, rezervuarų, siurblinių plovyklų, lietaus nuotekų tinklų surinktų atliekų – dumblo tvarkymą ir laikymą) vykdė UAB „Rosma“ pagal 2019 05 28 AAA išduotą taršos leidimą.
Bendrovės žiniomis, dėl anksčiau vykdytos UAB „Rosma“ analogiškos atliekų tvarkymo veiklos gyventojų skundų dėl taršos, triukšmo, kvapų, transporto intensyvumo nebuvo. Tai rodo, kad ši veikla nedarė neigiamo poveikio aplinkai ar gyventojų sveikatai. Atsižvelgus į tai, UAB „Raguvilė“ planuojama nuotekų valymo gaudyklių / vamzdynų surinktų atliekų laikymo ir tvarkymo veikla (toje pačioje vietoje ir panašiu technologiniu principu) neturėtų neigiamo poveikio, koks pateikiamas viešai pasirodžiusiuose pareiškimuose. Be to, viešai paskleistoje informacijoje neteisingai nurodoma, kad UAB „Raguvilė“ ūkinė veikla atsiras Karmėlavos miestelio naujoje vietoje ir ši veikla bus nauja: juk 2019–2023 m. analogišką veiklą šioje vietoje jau vykdė kita įmonė – UAB „Rosma“.
Dėl planuojamos atliekų tvarkymo veiklos pobūdžio.
Bendrovė numato savo autocisternomis surinkti ir nusistovėjimui į veiklavietę (Lauko g. 2, Karmėlava) atgabenti tvarkyti skirtas atliekas – kavinių, restoranų, valgyklų ir kitų maisto pramonės įmonių nuotekų riebalų gaudyklių aptarnavimo metu surinktas riebalų ir riebalų / vandens frakcijas.
Dėl aplinkos oro taršos ir kvapų sklidimą mažinančių prevencijos priemonių.
Kadangi numatoma tarša neviršytų ribinių verčių net veiklos vykdymo vietoje, tai prevencinės taršos mažinimo priemonės neprivalomos ir nenumatomos.
Dėl transporto judėjimo intensyvumo.
Transporto judėjimas numatomas tik dienos metu, todėl poveikio triukšmui vakaro ir nakties metu apskritai nebūtų.
Dėl nuogąstavimų apie „naują smarvės šaltinį, tapatų MBA“.
Viešai pateiktuose pareiškimuose UAB „Raguvilė“ planuojama veiklavietė (Lauko g. 2, Karmėlava) nurodoma kaip „naujas smarvės šaltinis“ ir primenama, kad apylinkėse jau veikia VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginys.
Palyginti su Kauno MBA įrenginio tarša, planuojama UAB „Raguvilė“ tarša būtų mažesnė 83 kartus.
Redakcijos pastaba
„Raguvilės“ redakcijai atsiųstus komentarus publikuojame sutrumpintus, palikdami, mūsų požiūriu, visuomenei aktualias „Raguvilės“ paaiškinimų vietas.
Komentarų pabaigoje bendrovė redakcijos reikalavo, kad galutinis komentaro tekstas būtų suderintas su „Raguvile“, nes, pasak bendrovės, komentare yra konfidencialios informacijos. Redakcija „Raguvilei“ priminė, kad siųsdama komentarą visuomenės informavimo priemonei, bendrovė turėjo pasirūpinti, kad komentare nebūtų informacijos, kurios, „Raguvilės“ nuomone, neturėtų žinoti visuomenė. Suteikėme laiko išgryninti ir patikslinti savo paaiškinimus ir informaciją, tačiau „Raguvilė“ to nepadarė.
