Kaunas atsisveikina su Kalėdomis: prasidėjo eglutės nupuošimo darbai

2026-01-12 13:18 klaipeda.diena.lt inf.

Beveik du mėnesius trukusi art deco kalėdinė pasaka baigėsi. Rotušės aikštėje pradėti eglutės nupuošimo darbai, netrukus bus ardomi ir kalėdinio miestelio kupolai.

Kaunas pernai eglutę įžiebė kaip niekad anksti – lapkričio 22 d., o ir pasidžiaugti leista ilgiau. Įprastai pagrindinė miesto eglė būdavo nupuošiama po Trijų Karalių šventės, tačiau šiemet nuspręsta šiuos darbus atlikti dar po savaitės, tad kauniečiai ir miesto svečiai kalėdinę nuotaiką galėjo jausti septynis mėnesius.

Primename, kad šį kartą Kauno kalėdinės eglės puošimu rūpinosi floristė Kristina Rimienė, nusprendusi natūralią žaliaskarę padabinti rankų darbo art deco stiliaus puošmenomis bei įspūdingais ornamentais, kuriuose praeiviai įžvelgė tautiškų motyvų. Taip pat eglutę puošė tūkstančiai LED lempučių, kurios galėjo būti įvairiai programuojamos, tad Kauno eglė spindėjo vis kitomis šviesomis.

Tačiau verta priminti, kad žiemiškos nuotaikos iš Kauno tikrai dar nesitraukia. Vienybės aikštėje čiuožykla po atviru dangumi veiks iki sausio 31 d., tad šioje erdvėje dar tikrai galima pasimėgauti pramogomis ir gerai praleisti laiką.

