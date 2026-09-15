Kaunas imsis ambicingo projekto

„Kai taryba patvirtino Darnaus judumo plano atnaujinimą, mes jau tramvajų turime ne tik idėjos lygmenyje, bet ir strateginiame dokumente, tai yra Darnaus judumo plane. Ir dabar (tolesni – BNS) žingsniai bus projektinių pasiūlymų rengimas“, – sakė jis.
„Manau, kad labai artimu metu (bus skelbiamas konkursas – BNS) tramvajaus linijos projektavimui“, – pažymėjo M. Matusevičius, paklaustas, kada tikimasi paskelbti konkursą.
Pasak skyriaus vedėjo, greičiausiai pirma bus projektuojama „trumpesnė“ tramvajaus linija, kuri turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies.
„Taip pat Darnaus judumo plane yra ir kitos linijos. (...) Manome, kad geriausiai būtų nuo šitos vietos pradėti“, – sakė M. Matusevičius.
Kaip rašė BNS, savivaldybės užsakymu parengtoje didelio našumo viešojo transporto priemonės studijoje buvo vertintos keturios galimos tramvajaus trasos, skirtingais maršrutais jungiančios Eigulių mikrorajoną su miesto centru.
Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 mln. eurų. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis tuomet sakė, kad tramvajus būtų įrengiamas užtikrinus didžiosios dalies darbų finansavimą valstybės ir Europos Sąjungos (ES) lėšomis.
„Čia būtų didelė pradžia, nes pasistačius depą, kitai linijai jau nereikėtų statyti atskiro depo. (...) Kokia ta kaina bus galutinė, pamatysime turbūt kitame etape, kai jau bus atliekamas projektavimas“, – nurodė M. Matusevičius.
Planuoja statyti šešis autobusų terminalus
Be to, kaip praėjusią savaitę skelbė savivaldybė, miestas ruošiasi pereiti nuo plačiai išskaidytos ir dubliuojančios prie aiškesnės viešojo transporto sistemos, tam planuojant statyti šešis autobusų terminalus.
Kaip pranešime sakė M. Matusevičius, du tokius terminalus kitąmet numatoma pastatyti Raudondvario ir Žemaičių plentuose. Anot vedėjo, dabar „vienintelis veikiantis tikras viešojo transporto mazgas“ yra prie Kauno pilies.
Ateityje kiti terminalai numatyti Savanorių, Karaliaus Mindaugo prospektuose, Aleksote ir Panemunėje.
Pasak miesto, įrengus terminalus ir pertvarkius maršrutus, miestas efektyviau naudotų vairuotojų darbo laiką ir transporto priemonių ridą, o sutaupyti ištekliai būtų nukreipti į intensyviausias tinklo atkarpas.
Šiuose punktuose susitiktų skirtingų krypčių maršrutai, o iš miesto pakraščių atvykstantys keleiviai galėtų persėsti į dažnai kursuojančias pagrindines linijas ir greitai tęsti kelionę.
Laikinojo „Kauno autobusų“ vadovo Mindaugo Tarasevičiaus teigimu, taip būtų sukurtas viešojo transporto „stuburas“, kai „keleiviui svarbiausia taptų ne konkretus maršruto numeris, o žinojimas, kad atvykus į terminalą kitas autobusas bus po kelių minučių“.
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